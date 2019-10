Cargo Logic Germany hebt endlich ab – erster Frachtflug in Schkeuditz gestartet

Schkeuditz

Nach monatelangem hat die neue Schkeuditzer Frachtairline Cargo Logic Germany (CLG) ihren Betriebt nun wirklich aufgenommen: Vergangene Woche hob die erste Maschine mit Fracht an Bord ab, bestätigte die Airline auf LVZ-Anfrage. Details wollte die Airline mit Verweis auf den Kunden nicht nennen. Der kommerzielle Betrieb sei aber wie geplant angelaufen. Wohin der erste Flieger abhob und für wen, ließ die Airline offen.

CLG-Chef Johannes Jähn hatteAnfang Oktober angekündigt, in der Woche ab 7. Oktober loslegen zu wollen. Nach LVZ-Recherchen flog eine der beiden in Schkeuditz stationierten Boeing 737 unter anderem am vergangene Dienstag nach Budapest und Nürnberg, am Mittwoch dann nach Paderborn. Dorthin hatte es im August bereits Trainingsflüge gegen – damals allerdings noch ohne Fracht.

Die Airline, die zum Umfeld des russischen Antonow-Betreibers Volga-Dnepr gehört, hatte erst vor fünf Wochen vom Luftfahrtbundesamt die Betriebserlaubnis erhalten – nach monatelangem Warten. Die ersten beiden zu Frachtern umgebauten Boeing 737 waren bereits Anfang des Jahres in Schkeuditz angekommen, eine dritte soll Ende Oktober folgen. In einem Jahr sollen es bereits sechs Maschine dieses Typs sein, hatte Jähn vor zwei Woche angekündigt. Die Mitarbeiterzahl soll bis dahin von derzeit 40 auf mehr als 80 steigen.

Dritte Airline mit Heimatbasis Leipzig

Für den Flughafen Leipzig/Halle ist es die dritte Airline, die hier ihre Heimatbasis hat – nach European Air Transport (DHL-Tochter) und Aerologic (Gemeinschaftsunternehmen von DHL und Lufthansa Cargo). Hinter CLG steht der russische Oligarch Alexej Isaikin, dem auch Volga-Dnepr gehört. CLG ist laut eigener Angaben aber nicht Teil der Volga-Dnepr-Gruppe, die in Schkeuditz mehrere Antonows stationiert hat und am Airport auch ein Wartungshangar betreibt.

CLG will vor allem Expressfracht befördern und Waren für Online-Händler ausliefern. Eine Zusammenarbeit mit der Post-Tochter DHL, die in Schkeuditz ihr europäischen Frachtdrehkreuz betriebt, hatte Jähn zuletzt nicht ausgeschlossen. „Das ist für uns ein möglicher Kunde und kein Konkurrent“, so der Airline-Chef vor zwei Wochen. Jähn warzuvor Chef des Flughafens Leipzig/Halleund hatte hier zuletzt den erneuten Ausbau für DHL mit angeschoben.

Von Frank Johannsen