Schkeuditz

Die neue Schkeuditzer Frachtairline Cargo Logic Germany (CLG) hebt am Dienstag endlich ab: Punkt 11.20 Uhr startet die Boeing 737, die hierseit Januar auf ihren Einsatz wartet, Richtung Paderborn. Allerdings nur zu einem Trainingsflug, wie Airline-Chef Ulrich Ogiermann am Montag der LVZ sagte. Denn nach wie vor wartet er auf die Betriebserlaubnis durch das Luftfahrtbundesamt, um endlich loslegen zu können.

Eigentlich wollte die neue Airline, die zum Umfeld des russischen Antonow-Betreibers Volga-Dnepr gehört, schon im Februar abheben. „Der Zeitplan war vielleicht doch etwas sportlich“, sagt Ogiermann nun. Denn anders als Volga-Dnepr und deren ebenfalls in Schkeuditz aktiven Tochter Air Bridge Cargo will CLG nicht mit russischer Lizenz fliegen, sondern mit einer deutschen Betriebserlaubnis. Für den Airport Leipzig/Halle wäre es die dritte Frachtairline, die hier ihre Heimatbasis hat – nach European Air Transport (DHL-Tochter) und Aerologic (Gemeinschaftsunternehmen von DHL und Lufthansa Cargo).

Genehmigung liegt bei Scheuer auf dem Tisch

Doch die Prüfung durch das Luftfahrtbundesamt (LBA) zog sich immer weiter hin. Am vergangenen Mittwoch erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz nun zumindest, dass die Prüfung durch das LBA abgeschlossen ist und die Papiere jetzt zur Unterschrift bei ihm auf dem Tisch liegen. Das nährt die Hoffnung, dass es nun schnell gehen könnte.

Lieber heute als morgen würde Ogiermann endlich abheben. Wenn die Betriebserlaubnis komme, könne man schon am nächste Tag loslegen, ist er sich sicher. „Mit einem Tag Vorlauf kriegen wir das hin.“ Zwei zu Frachtern umgebaute Boeing 737 stehen seit Anfang des Jahres in Schkeuditz bereit, eine dritte hat er erst einmal an die russische Frachtfluggesellschaft Atran weiterverleast. Ende des Jahres soll auch sie nach Schkeuditz kommen.

„Und wir haben Piloten, die endlich fliegen wollen. Die scharen mit den Hufen“, sagte Ogiermann. 35 Mitarbeiter hat seine Firma bereits, darunter 15 Piloten. Die vom Flughafen angemieteten Räume seien schon jetzt fast voll. Mehr Leute einstellen will Ogiermann aber erst, wenn die Betriebserlaubnis da ist. „Wir müssen versuchen, die Anlaufkosten gering zu halten.“

Warten auf Genehmigung treibt Kosten in die Höhe

Denn jeder Tag am Boden bedeute für die Airline Verlust. „Dass wir nicht abheben können, tut uns weh“, so Ogiermann. „Wir verbrennen jeden Tag Geld.“ Die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, für die beiden am Boden stehenden Boeings werden Leasingraten fällig, für die Räume am Airport Miete. „Das lässt sich nicht ewig machen. Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht.“ Er sei aber zuversichtlich, das es nun bald losgehen kann. „Wir sind da guter Dinge.“

Auch an Kunden mangle es nicht: „Wir haben bereits Verträge mit mehreren potenten Kunden. Aufträge sind da in einer gewaltigen Größenordnung“, versichert der Airline-Chef. „Und es gibt ständig weitere Anfragen. Die Kunden laufen uns hinterher. Derzeit müssen wir halt alles ablehnen.“ Aber sobald wir sagen, wir können loslegen, sind die Kunden da.“ Fliegen will die Airline dann ausschließlich Expressfracht zu Zielen in Europa.

Dass sich die Prüfung durch das Luftfahrtbundesamt so lange hinzieht, dürfte nicht zuletzt an der Eigentümerstruktur der neuen Airline liegen. Denn hinter CLG steht der russische Oligarch Alexey Isaikin, dem auch Volga-Dnepr gehört. „Wir sind aber nicht Teil der Volga-Dnepr-Gruppe, sondern ein komplett eigenständiges deutsches Unternehmen“, betont Ogiermann. „Wir haben zwar den gleichen Anteilseigner, aber wir sind völlig unabhängig von dessen anderen Investments. Die Entscheidungen werden hier getroffen und nicht irgendwo in Moskau.“

Zypern-Pass öffnet Tür für EU-Genehmigung

Das ist auch Voraussetzung für eine deutsche Betriebserlaubnis. „Das mussten wir auch nachweisen. Das LBA schaut da extrem genau hin. Und das ist ja auch richtig so.“ Außerdem muss eine deutsche Airline mehrheitlich im Besitz von EU-Bürgern sein. Dass das mit Isaikin als Alleineigentümer funktioniert, hat der Russe dem EU-Mitglied Zypern zu verdanken: Denn Isaikin besitzt neben der russischen auch die zypriotische Staatsbürgerschaft.

Den Pass der Inselrepublik erhielt er Berichten zufolge im Rahmen des dort seit 2013 laufenden Programms „Staatsbürgerschaft für Investoren“: Wer mindestens zwei Millionen Euro auf der Insel investiert, bekommt dort den Pass dazu. In Großbritannien hat das bereits gereicht, um eine Airline anzumelden: Die Londoner CLG-Schwester Cargo Logic Air (CLA), ebenfalls zu 100 Prozent im Besitz von Isaikin, wurde Ende 2015 von den britische Behörden genehmigt – nach sechs Monaten Prüfung.

Piloten üben am Flugsimulator

Die Wartezeit in Schkeuditz überbrückt CLG nun mit Schulungen am Flugsimulator und Trainingsflügen ohne Fracht. Der Flug am Dienstag nach Paderborn sei hier längst nicht der erste. „Das machen wir schon die ganze Zeit“, sagt Ogiermann. Schließlich brauchen die Piloten für ihre Lizenz Flugstunden.

Zweieinhalb Stunden geht am Dienstag der Ausflug nach Paderborn, um 13.50 Uhr wird die Maschine wieder in Schkeuditz erwartet. Und der nächst Trainingsflug ist auch schon angesetzt: Am Donnerstag geht es mit derselben Maschinen nach Hannover. Start ist wieder um 11.20 Uhr.

Von Frank Johannsen und Lutz Brose