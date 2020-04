Chinesischer Konzern eröffnet neue Europazentrale bei Leipzig

Markranstädt

Normalerweise werden Meilensteine dieser Kategorie mit einer großen Zeremonie gewürdigt. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Weil der chinesische Minghzi-Konzern mit rund 100 Millionen Euro Jahresumsatz trotz Corona-Krise auf dem Weltmarkt gute Chancen hat und seine neue Europa-Zentrale in Markranstädt fertiggestellt ist, wurde die Produktion von Kernschießmaschinen jetzt notgedrungen ohne Eröffnungsfeier aufgenommen.

Schnell bauen mit hiesigen Firmen

Matthias Haenel ist bei der Mingzhi Technology Leipzig GmbH (MTL) eigentlich für den Einkauf zuständig. Weil er sich als Markranstädter vor Ort gut auskennt und entsprechend vernetzt ist, hatte Geschäftsführer He Qiu ihm kurzerhand die Koordination des 10 Millionen Euro teuren Bauvorhabens übertragen. „Eine ganz neue Erfahrung, die ich mir nie hätte träumen lassen“, räumt Haenel heute ein. „Natürlich eilt den Chinesen der Ruf voraus, dass sie schnell bauen können. Aber das hier wurde mit ansässigen Firmen aus unserer Region vollbracht und da sind wir schon sehr stolz drauf.“ Vom ersten Spatenstich im April 2019 über das Richtfest im September bis zum ersten Testlauf der Produktion vor wenigen Wochen vergingen nur neun Monate.

Anzeige

Freut sich über den gelungenen Start: Heinrich Richard Kairies, stellvertretender Geschäftsführer der Firma Mingzhi Technology, in der Produktionshalle im Gewerbegebiet Großlehna. Die Firma stellt vor allem Spezialmaschinen für die Gießereitechnik her. Quelle: Andre Kempner

Früh säen, um Erfolg zu ernten

Jetzt blicken der stellvertretende Geschäftsführer Heinrich Kairies und seine 21 Kollegen vor Ort nach vorn. „Obwohl der Mutterkonzern in Suzhou wegen der Corona-Pandemie drei Wochen lang quasi dicht machen musste, läuft dort die Produktion schon wieder auf vollen Touren“, sagt Kairies. Auch für den Standort Markranstädt solle Kurzarbeit möglichst umgangen werden. „Zunächst werden diese Zeiten für Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen genutzt.“ Firmenchef He Qiu habe hierzu ein chinesisches Sprichwort bemüht „Der kluge Bauer bereitet sein Feld bei Zeiten auf den Winter vor und wird im Frühjahr der Erste sein, der eine gute Ernte hat.“

Großauftrag mit Türkei

Aber nach Schwierigkeiten sehe es gegenwärtig sowieso nicht aus, sagt Heinrich Kairies. So sei es trotz der komplizierten wirtschaftlichen Lage durch die Corona-Pandemie gelungen, einen Millionen-Auftrag mit einer türkischen Gießerei abzuschließen. „Ein sehr positives Zeichen für unseren neuen Standort,“ freut er sich über den aussichtsreichen Start, verliert dabei aber auch die gegenwärtige Situation nicht aus dem Blick. „Wir sind mit unserem sehr speziellen Hauptprodukt, der Kernschießmaschine, auf den internationalen Märkten unterwegs. Damit ist Corona für uns ein sehr großes Problem. Noch dazu müssen zwei unserer wichtigsten Vertriebsmitarbeiter, ein Italiener und ein Franzose, schon seit Wochen vom Home-Office aus agieren.“

Bauleiter Mathias Haenel Quelle: Rainer Küster

Neue Aufgaben für ehemaligen Bauleiter

Aber auch diese Probleme werden gelöst, ist sich Matthias Haenel sicher. Seine Zeit als Bauleiter ist vorüber, jetzt beginnt für ihn das nächste Kapitel, denn „von Herrn Qiu habe ich schon genug neue Aufgaben angedroht bekommen“, lacht er. Heinrich Kairies, der mit seinem hervorragenden Netzwerk in der europäischen Gießereiszene die Fäden als Niederlassungsleiter und stellvertretender Geschäftsführer in den Händen hält, hat auf seiner Agenda übrigens noch immer die Einweihungsfeier stehen. Sie soll, natürlich in einer angemessenen Form, nachgeholt werden.

Von Rainer Küster