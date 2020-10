Leipzig

Die Unternehmen in Leipzig sind vergleichsweise gut aufgestellt – auch wenn einige Kleinbetriebe und Mittelständler mit den Folgen der Corona-Krise mächtig zu kämpfen haben. „Aber sie haben die Herausforderungen besser gemeistert als die Firmen der Bundesrepublik insgesamt“, sagt Thomas Globig, Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank in Leipzig. Zwar sei in der Region gut ein Drittel der Betriebe von der Pandemie stark betroffen, 18 Prozent seien sogar in ihrer Existenz bedroht. „Das sind jedoch weniger als der Bundesdurchschnitt“, so Globig.

Dies sind einige der wesentlichen Ergebnisse der 7. Unternehmerkunden-Studie im Auftrag des Geldhauses. Dafür wurden deutschlandweit 3500 Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos zwischen Mitte Juni und Mitte August befragt, davon 100 in Leipzig.

Anzeige

27 Prozent der Firmen in der Messestadt gaben zudem an, gar nicht von den Corona-Auswirkungen beeinträchtigt worden zu sein. Bundesweit lag der Wert bei 24 Prozent.

Geschäftsmodelle den Gegebenheiten so gut wie möglich angepasst

Globig führt das nicht zuletzt darauf zurück, dass viele Unternehmer ihr Geschäftsmodell in der Krise verändert, es den Gegebenheiten so gut wie möglich angepasst haben. Jeder Fünfte senkte die Kosten, fast ein Drittel hat sein Produktions- und Dienstleistungsangebot erweitert und verstärkt digitale Vertriebswege genutzt.

Klar wurde in der Umfrage, dass staatliche Hilfsmaßnahmen die allerschlimmsten Auswirkungen der Krise mildern. „54 Prozent der Unternehmer unserer Region nahmen solche Beihilfen in Anspruch. Bei Zuschüssen der Landesförderbank waren es 31 Prozent“, berichtet Globig. Das sei „deutlich mehr als auf Bundesebene mit 25 Prozent. Dies spricht für die Attraktivität der sächsischen Fördermaßnahmen“.

Hausbank in Corona-Zeiten eine echte Unterstützung

Was ihn besonders froh stimme, sei die Tatsache, dass 93 Prozent der Befragten in Leipzig (bundesweit 90 Prozent) meinten, ihre Hausbank sei in Corona-Zeiten eine echte Unterstützung gewesen. „Schnell und unbürokratisch haben wir geholfen – mit eigenen Krediten oder mit Hilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau“, so Globig. So sei es für viele möglich gewesen, Liquiditätsengpässe zu überstehen. Die Commerzbank hat seit März in Deutschland drei Milliarden Euro an Finanzierungen auf den Weg gebracht. „In Leipzig waren es 50 Millionen Euro, das Doppelte des sonst Üblichen.“

Und noch ein Ergebnis der Studie stimmt Globig zuversichtlich: „71 Prozent der Firmen mussten keine Personaleinschnitte vornehmen, um die Krisen-Folgen zu überstehen. Das ist ganz toll.“ Der Bundesdurchschnitt lag bei „lediglich“ 65 Prozent. „Die meisten Jobs konnten in Leipziger Betrieben erhalten werden. Das ist ein Super-Ergebnis“, betont Globig.

Stärkung des Teamgeists und mehr Zusammenhalt

Schließlich sei sehr positiv, dass 40 Prozent der Unternehmer meinten, der Teamgeist und Zusammenhalt habe im Zuge der Epidemie zugenommen. Ein Drittel vermelde sogar Zuwachs an Kreativität und Innovationskraft. „Das zeigt, bislang haben die Leipziger Firmen die Krise recht gut gemeistert“

Von Ulrich Langer