Stans/Leipzig

Noch in diesem Jahr will Software One an der Börse in Zürich Aktien ausgeben. Das kündigte das Unternehmen am Montag am Sitz im schweizerischen Stans an. „Der geplante Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Software One“, sagte Verwaltungsratschef Daniel von Stockar.

Verkauft wer...