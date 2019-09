Condor-Rettung lässt Flughafen Leipzig/Halle aufatmen

Schkeuditz

Aufatmen am Flughafen Leipzig/Halle: Durch den Notkredit von 380 Millionen Eurofür den Ferienflieger Condor ist die Gefahr gebannt, dass die zweitwichtigste Arline am Standort ihren Betrieb einstellen muss. „Mit großer Freude haben wir diese gute Nachricht aufgenommen“, sagte Flughafen-Chef Götz Ahmelmann am Mittwoch.

„Wir hoffen jetzt, dass schnellstmöglich eine tragfähige Lösung gefunden wird, um den Fortbestand dieses Traditionsunternehmens zu sichern.“ Denn der Kredit sichert nur den Betrieb für die nächsten sechs Monate ab.

Condor war nach der Pleite des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook ins Straucheln geraten, musste anders als die Mutter den Betrieb aber nicht einstellen. Um weiter zu könne, hatte die Airline beim Bund und beim Land Hessen einen Überbrückungskredit beantragt. Der wurde am Dienstagabend genehmigt. Die EU-Kommission muss aber noch zustimmen.

In Leipzig/Halle ist Condor mit derzeit 63 Flügen pro Woche der wichtigste Ferienflieger und die zweitwichtigste Airline überhaupt nach der Lufthansa. Erst im März hatte die Airline ihre Präsenz in Schkeuditz aufgestockt und einen vierten Airbus A321 hier fest stationiert.

„ Condor ist ein wichtiger Partner im Ferienflugverkehr, der jährlich hunderttausende Fluggäste ab Leipzig/Halle zu beliebten Urlaubszielen am Atlantik und Mittelmeer befördert“, sagte Ahmelmann.Entsprechend groß war am Airport die Angst, diesen wichtigen Kunden zu verlieren.

Am Montag hatte die Insolvenz von Thomas Cook bereits den Condor-Flugplan in Leipzig kräftig durcheinandergewirbelt. Weil Fluggäste, die über Thomas Cook oder deren Veranstalter Neckermann, Bucher oder Öger Tours gebucht hatten, nicht mitgenommen werden konnten, gab es am Check-in lange Schlangen. Das führte zu heftigen Verspätungen von bis zu vier Stunden. Auch am Dienstag kam es noch zu einzelnen Verspätungen. In einem Fall waren es sogar mehr als acht Stunden.

Von Frank Johannsen