Im November 2021 wird der Elektronik-Markt Conrad in der Leipziger Innenstadt schließen. Viele Kundinnen und Kunden bedauern die Entscheidung des traditionsreichen Fachhändlers aus Hirschau in der Oberpfalz. Ebenso geht es Thomas Oehme vom Marketingverein der Leipziger City-Händler. „Aber ich weiß natürlich auch, dass niemand gern ein Geschäft aufgibt, schon gar nicht ein so großes.“ Bei Conrad müssten schon gewichtige Gründe für den Rückzug aus Leipzig gesprochen haben.

Marketing-Verein sieht Zukunft am Neumarkt

Oehme, zugleich Center-Manager der Promenaden Hauptbahnhof, vermutet diese Gründe im generellen Trend, Elektrogeräte, Computer, Handys oder Zubehör im Internet zu bestellen. „Ich weiß auch von kleinen Fachgeschäften, dass ihnen dieser Trend zu schaffen macht. Durch die coronabedingten Schließungen wurde das Problem noch verstärkt.“

Inzwischen habe aber auch in Leipzig die Erholung des Einzelhandels begonnen. „Ich bin mir sicher, dass es auch für die 1800 Quadratmeter von Conrad am Neumarkt Interessenten geben wird, die die Fläche mit einem anderen Konzept übernehmen könnten. Auf einige Monate Leerstand müssen wir uns aber schon einstellen.“

Sind optimistisch für die Conrad-Fläche am Neumarkt: Thomas Oehme (links) vom Marketingverein der Leipziger City-Händler sowie Michael Siebert (rechts), Einzelhandelsspezialist beim Immobilienvermittler JLL. Quelle: André Kempner / privat

Ganz ähnlich sieht es Michael Siebert, Einzelhandelsexperte in der Leipziger Niederlassung des Immobilienvermittlers JLL. „So schade wie der Abschied von Conrad aus Leipzig auch ist – er bedeutet nicht den Weltuntergang für den City-Handel. Im Gegenteil ziehen die Umsätze vor allem im Textil-Bereich gerade wieder kräftig an.“

Auf einer fast ebenso großen Fläche – im Concentra-Haus an der Petersstraße – habe vor zwei Jahren die US-Modekette Urban Outfitters eröffnet. „Dabei fragten sich nach dem Auszug des Vormieters H&M dort auch viele Leute, wie es weitergeht. Die Conrad-Fläche ist etwas verwinkelt, aber mit dem passenden Konzept sehr attraktiv“, meinte Siebert.

Unter anderem durch den aktuellen Start des Umbaus vom früheren Karstadt-Warenhaus sowie einen baldigen Neustart im Petershof (H&M) werde der Süden der City an Attraktivität gewinnen.

Von Jens Rometsch