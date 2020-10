Leipzig

Im Norden der Stadt bleibt es weiter still. Nach der Buchmesse 2020, der „Touristik und Caravaning“ und der „Dreamhack“ für das kommende Frühjahr kam am Freitag die nächste Absage vom Leipziger Messegelände: Die „denkmal 2020“ und auch die „MUTEC 2020“ finden ebenfalls nicht statt. Geplant waren die Fachmessen für Anfang November. Der Messe als Veranstalter halte, wie es hieß, trotz genehmigten und praxiserprobten Hygienekonzepts eine verlässliche Durchführung aufgrund anderer rechtlicher Einschränkungen nicht für möglich. 

Auch Dreamhack 2021 abgesagt

„Die Rahmenbedingungen verschärfen sich durch die aktuelle Pandemielage in einem so hohen Tempo, dass eine Durchführung der denkmal und MUTEC 2020 faktisch unmöglich wird“, erklärte Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger. Ähnlich schwierige Rahmenbedingungen führten am Donnerstag bereits zur Absage der Dreamhack. Zwar war diese erst für den kommenden Januar geplant, dennoch entschieden sich die Veranstalter gemeinsam mit der Messe Leipzig, die das Gaming-Festival im kommenden Jahr anders zu gestalten als gewohnt.

Vom 22. bis 24. Januar 2021 soll die Dreamhack nun vor allem digital und zu Hause stattfinden. Die aktuell geltenden Hygienevorschriften ließen auf der Messe die Durchführung eines interaktiven Gaming-Festivals, bei dem das gemeinsame Feiern, Spielen und Erleben vor Ort wesentliche Bestandteile des Veranstaltungskonzeptes sind, nicht zu, heißt es in einer Pressemitteilung.

Planungen für Buchmesse und Partner Pferd laufen weiter

Die Absage der Dreamhack 2021 führt zur Frage: Wie geht es weiter mit den Veranstaltungen auf dem Messegelände? Bereits eine Woche vor der Dreamhack soll die „ Partner Pferd“ in den Hallen stattfinden. Für die Reitsportmesse mit hochkarätigen Pferdesportwettkämpfe stehen die Zeichen noch positiv: Die Tickets werden weiter verkauft, die Planungen laufen. Allerdings gilt auch hier: Die Durchführung muss an die geltenden Corona-Schutzverordnungen angepasst sein.

„Grundsätzlich verfügt die Leipziger Messe mit ’Safe Expo’ über ein behördlicherseits genehmigtes Hygienekonzept. Die jetzt eingeführte sächsische Corona-Schutzverordnung vom 22. Oktober setzt für Gebiete mit erhöhtem Infektionsgeschehen neue verschärfte Rahmenbedingungen. Wir prüfen jetzt zügig, wieweit wir hier unsere Hygienekonzepte anpassen müssen“, so ein Sprecher. Dafür stehe man derzeit in engem Kontakt mit den betreffenden Behörden. Das heißt: Je nach Infektions-Situation muss es ein angepasstes Hygienekonzept geben – erst dann ist eine Durchführung der Veranstaltungen möglich.

Für die Buchmesse 2021 gibt es allerdings bisher gute Nachrichten: Die Planungen dafür und für weiter Veranstaltungen und Kongresse laufen. Ob die Anzahl der Besucher und Aussteller ähnlich wie in den vergangenen Jahren wird, ist jedoch noch eines der Themen, die derzeit geprüft werden müssen.

Von Vanessa Gregor