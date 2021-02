Leipzig/Düsseldorf

Die Parfümeriekette „Douglas“ schließt zwei von vier Filialen in Leipzig. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag auf LVZ-Anfrage mit. Betroffen sind demnach die Niederlassungen im „Alle-Center“ (Ludwigsburger Straße) sowie in der Grimmaischen Straße – ab dem 31. Januar 2022 bleiben die Türen dort geschlossen. Für die Geschäfte in der Petersstraße und im „Paunsdorf-Center“ gibt es Entwarnung. Auch die Filiale im Einkaufscenter „Nova“ in Leuna bleibt von den Plänen verschont.

Die Schließungen sind eine Reaktion auf umfassende Sparmaßnahmen. Am vergangenen Mittwoch hatte Douglas-Chefin Tina Müller eine Rosskur angekündigt. Konkret bedeutet das für rund 60 der 430 Filialen in Deutschland das Aus.

Die Fassade bröckelt: Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete der Parfümhändler einen Umsatzeinbruch. Quelle: Kempner

Verschiedene Kriterien analysiert

Auf Nachfrage wollte die Sprecherin keine Angabe dazu machen, wie viele Mitarbeiter in Leipzig betroffen sind. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge drohen deutschlandweit 600 der über 5200 Beschäftigten die Kündigung.

Ein Grund für die avisierte Schließung in der Grimmaischen Straße könnte die unmittelbare Nähe zum Standort in der Petersstraße sein. Um eine Auswahl zu treffen, wurden nach Angaben der Unternehmenssprecherin „die langfristigen Entwicklungsperspektiven, das Umfeld und lokale Überlappungen“ evaluiert.

Abfindungen für gekündigte Mitarbeiter

Ferner rechnet sie mit einer Stärkung der nächstgelegenen Niederlassungen: „Frühere Filialschließungen haben gezeigt, dass viele Kunden künftig in umliegenden Filialen oder in unserem Online-Shop einkaufen werden. Bei entsprechenden Überlappungen stärken wir so die Frequenz der verbleibenden Filialen nachhaltig.“

Falls keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten beständen, solle den hiesigen Angestellten aus betriebsbedingten Gründen gekündigt werden. Die Betroffenen wolle man mit Abfindungsleistungen entschädigen, die „besser sind als derzeit in der Branche üblich“. Außerdem verspricht der Konzern Unterstützung bei der „beruflichen Neuorientierung“.

Online-Shopping belastet stationäre Filialen

Laut Unternehmenschefin Müller stellt die Ausdünnung des Filialnetzes auch eine Reaktion auf den verstärkten Trend zum Online-Shopping dar. Im pandemiegeplagten Geschäftsjahr 2020 sank der Umsatz um 6,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, während der Online-Handel boomte und im Kalenderjahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz verbucht wurde. In Deutschland generiert der Online-Handel inzwischen 39,9 Prozent des Umsatzes der Parfümeriekette.

