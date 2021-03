Dresden

Sächsische Unternehmen haben im zweiten Corona-Lockdown bislang insgesamt 481,5 Millionen Euro an Wirtschaftshilfen erhalten. Die Summe verteilte sich dabei auf knapp 44.000 Antragsteller, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Dresden berichtete.

Sachsenweit haben seit Mitte Februar Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler fast 4000 Anträge auf die sogenannte Überbrückungshilfe III gestellt. Seit dem 17. März kann die Sächsische Aufbaubank (SAB) im Auftrag des Bundes die Anträge bearbeiten und vollständig auszahlen. Die Antragsteller im Freistaat haben auf dieser Basis bislang Auszahlungen in Höhe von rund 62,5 Millionen Euro erhalten, derzeit hauptsächlich noch Abschläge des Bundes. Für 7351 Anträge der Neustarthilfe wurden aktuell 41,8 Millionen Euro ausgezahlt.

November-/Dezemberhilfen sind zu mehr als 90 Prozent ausgezahlt

Der aktuelle Bewilligungsstand bei den etwa 17.600 Anträgen auf die sogenannte Novemberhilfe, die die SAB seit Freischaltung des bundesweiten Antragsportals ab dem 12. Januar 2021 bearbeiten kann, beträgt 96 Prozent, sodass bereits 16.482 Unternehmen ihr Geld bekommen haben, davon 5448 über abgeschlossene Abschlagszahlungen im Direktverfahren. Die Auszahlungen summieren sich auf 179,6 Millionen Euro.

Für die vierte Form der Wirtschaftshilfen, die Dezemberhilfe, die die SAB seit dem 1. Februar 2021 bearbeiten kann, haben die SAB und der Bund rund 17.000 Anträge erhalten. 91 Prozent davon sind aktuell abschließend bearbeitet. Hier haben bislang 16.110 Unternehmen ihre Auszahlung erhalten, davon 5157 über abgeschlossene Abschlagszahlungen im Direktverfahren. Die Höhe der Auszahlungen beträgt 197,6 Millionen Euro.

Die Antragsfrist für die November-/Dezemberhilfe endet am 30. April 2021, für die Überbrückungshilfe III und Neustarthilfe am 31. August 2021.

Von LVZ