Corona hat bei den Geschäftsreisen zu massiven Einbrüchen geführt. Einer der großen Leidtragenden ist die Lufthansa. „Wir rechnen damit, dass wir noch bis Mitte des Jahrzehnts weniger Kunden haben als vor der Krise“, so kürzlich Vorstandschef Carsten Spohr. „Und ob wir angesichts der wachsenden Beliebtheit von Videokonferenzen je wieder so viele Geschäftsreisende haben, ist offen.“

Das sieht der Flughafen Leipzig/Halle ähnlich. „Repräsentative Befragungen zeigen, dass Unternehmen sich vorstellen können, bis zu 50 Prozent aller Geschäftsreiseanlässe auch digital abzuwickeln beziehungsweise bei der Anreise vom Flugzeug auf andere Verkehrsmittel umzusteigen“, heißt es am Airport. Der von beruflich fliegenden Gästen nicht so stark betroffen ist. Von den 2,65 Millionen Passagieren 2019 waren zwei Drittel Urlauber. Von den knapp 900 000 Kunden in den Linienflügen lag der Anteil der Geschäftsreisenden im unteren zweistelligen Prozentbereich.

Weitgehend eingeschränkt hat auch die Deutsche Bank ihre Dienstreisen. „Für mich bedeutete dies vor allem den Verzicht auf Fahrten nach Berlin, nach Frankfurt, aber auch in unsere über 100 Filialstandorte der Region Ost“, sagt Markus Wägner, der von Leipzig aus das Privatkundengeschäft in den neuen Ländern verantwortet. Es sei dabei „erstaunlich gut“ gelungen, alternative Möglichkeiten zu entwickeln wie Videokonferenzen.

Neues denken und nützliche Erkenntnisse gewinnen

Zudem habe die Pandemie eine neue Beweglichkeit gebracht. „Während in großen Unternehmen bestimmte Präsenzkonferenzen in der jeweiligen Zentrale als Routine über Jahre hinweg etabliert waren, galt es jetzt, Neues zu denken: Kann man – anstelle der vielen Einzeldienstreisen der Teilnehmer – die anstehenden Tagesordnungspunkte und Projekte im Team auch ohne die physische Präsenz gemeinsam vorantreiben? Sicher geschah dieses Hinterfragen jetzt aus der Not heraus – aber mit einem Gewinn an Erkenntnissen, die uns über Corona hinaus von Nutzen sein werden.“ Kurzum: Der Ersatz vieler Dienstreisen durch digitale Kommunikation habe viel besser funktioniert als viele das dachten.

Wägner geht davon aus, dass mit Dienstreisen auch nach Corona sehr viel maßvoller umgangen wird. Zudem würden die Ressourcen Zeit und Geld sowie die Umwelt geschont. Die Entscheidung zwischen klassischer Dienstreise und digitaler Begegnung werde sich künftig stärker am konkreten Anlass orientieren. Es werde natürlich beides geben. „Um zum Beispiel ein neues wichtiges Projekt mit Mitarbeitern anzustoßen, die sich bisher nicht persönlich kannten, ist ein Start-Meeting sicher sinnvoller als eine reine Zoom-Konferenz.“

Auch der Mensch in der digitalen Welt brauche hin und wieder den persönlichen Kontakt: bei wichtigen Mitarbeitergesprächen, bei Auswahlinterviews für Führungspositionen oder für die Gratulation zum 25-jährigen Betriebsjubiläum.

Zunahme von Dienstreisen erwartet

Beim gemessen am Umsatz größten ostdeutschen Konzern, dem Leipziger Gasriesen VNG AG, wurden Dienstreisen „auf ein absolutes betriebsbedingtes Minimum reduziert“. Das hat zu einem Rückgang geführt. Vorzugsweise werden Termine mittels digitaler Möglichkeiten, wie Video- und Telefonkonferenzen, durchgeführt. Im Vergleich zum aktuellen Niveau wird es nach der Pandemie sicherlich wieder eine Zunahme von Dienstreisen geben, da sie und Präsenstreffen „nach wie vor eine relevante Funktion haben“.

Beim führenden ostdeutschen Energieversorger EnviaM mit seinen 3300 Beschäftigten befinden sich die Reiseziele vorrangig innerhalb Ostdeutschlands, zu einem kleineren Teil in den westlichen Bundesländern und nur in Einzelfällen im Ausland. Vor der Corona-Krise, im Jahr 2019, wurden mit Dienstwagen insgesamt rund 22,7 Millionen Kilometer zurückgelegt. Darüber hinaus nahmen die Mitarbeitenden 1300 Bahnfahrten, 490 Flüge sowie 4300 Hotelübernachtungen in Anspruch.

Im vorigen Jahr gab es einen signifikanten Einbruch. Die im Auto zurückgelegten Kilometer verringerten sich auf 17,4 Millionen Kilometer. Positiver Effekt: Dadurch wurden 687 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Das Fahraufkommen der Netzmitarbeiter und Monteure, die für Bau, Betrieb und Reparatur des Strom- und Gasnetzes verantwortlich und damit im Netzgebiet mit Fahrzeugen unterwegs sind, änderte sich nicht. Ein durch die Krise anderes Bild zeigte sich auch bei den übrigen Geschäftsreisen. Die Bahnfahrten gingen im vorigen Jahr auf 440, die Flüge auf 150 und die Hotelübernachtungen auf 1660 zurück.

Von Ulrich Milde und Ulrich Langer