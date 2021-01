Leipzig

„Freunde und Kollegen kennen mich als optimistischen Menschen. Der will ich auch jetzt noch sein. Ich gebe mir jedenfalls Mühe.“ Felix Münch versucht, die Resignation, die ihn ergriffen hat, zu unterdrücken.

Seit über 20 Jahren gibt es das Unternehmen Fire & Magic schon. Die Feuerwerkskünstler verzaubern Gäste von Geschäftseröffnungen, Hochzeiten und Betriebsfeiern genauso wie Theater-, Konzert- oder Festivalbesucher. Beim Einzug der Rasenballer 2017 in die Champions-League tauchten die Profis das Stadion in ein Meer aus Konfetti, starteten zum Leipziger Wasserfest eine Feuershow an Land und auf dem Wasser oder illuminierten zur 480-Jahrfeier von Ur-Krostitzer den gewaltigen Brauereikomplex.

Vor Corona hatte die Firma 100 Events im Jahr

Rund 100 Events hat die Firma in normalen Jahren. Doch 2020 war für Felix Münch und seine Mitarbeiter alles andere als ein normales Jahr. „Keine Festivals, keine Betriebsfeiern, kaum private Buchungen“, fasst der Vater von zwei Töchtern zusammen. Auch bestellten in Corona-Zeiten keine Produktionsfirmen von Film und Fernsehen seine Spezialeffekte, für die er in der Branche bekannt ist. Mit den Ersparnissen aus den vergangenen Jahren hangelt sich der 44-Jährige von Monat zu Monat.

Münch und seine Mitstreiter konzentrierten sich auf das Silvester-Geschäft. Längst ist der Feuerwerksverkauf auf dem Agra-Gelände, den Fire & Magic organisiert, kein Geheimtipp mehr. Die Firma ordert dafür bei Herstellern in Deutschland und China Raketen, Batterien, Komplettfeuerwerke und Showboxen aller Art. „Einen Großteil lassen wir extra produzieren“, sagt der Leipziger und spricht von Paletten voller Feuerwerksartikel, für die er eigens eine sichere Lagerhalle angemietet hat.

„Nicht nur das. Wir haben überall Werbung platziert, haben zusätzliche Kräfte eingestellt, um die von den Kunden zum Teil seit Monaten vorbestellte Ware zu konfektionieren.“ Tagelang habe man gepackt, damit die Kunden ihr Feuerwerk unkompliziert abholen können. „Laut Gesetz ist das immer nur an den drei Tage vor Silvester möglich. Es muss dann alles sitzen. Wir waren regelrecht euphorisch.“

„Dann begann die Diskussionen in der Politik, ob man Feuerwerk zu Silvester verbieten sollte“, erinnert sich Münch. „Das war ein Auf und Ab. Jeden Tag etwas Neues.“ Bis zum 22. Dezember ging das so. An diesem Tag sprach die Bundesregierung das Verbot aus. „Für mich brach eine Welt zusammen. Auch mein Vater, der im Unternehmen mithilft, war den Tränen nahe.“ Seither sei nichts mehr wie zuvor. „Die Bestellungen müssen rückabgewickelt werden, die Kunden wollen ihr Geld zurück. Ich weiß nur nicht wie.“

Münch hatte noch vor dem Verkaufsverbot in einem langen Brief Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) auf die schwierige Lage in der Branche hingewiesen und darauf, dass sich – anders als in anderen Gewerbezweigen – nahezu der gesamte Jahresumsatz („Bei uns sind das 95 Prozent“) auf die letzten drei Verkaufstagen im Dezember konzentriert. Vergebens. „Für nicht wenige der rund 250 Betriebe allein in Sachsen sowie etwa 2000 Selbstständige und Beschäftigte bedeutet das Verkaufsverbot ein Riesenschritt in Richtung Insolvenz“, beschreibt Münch die Lage.

Verbot führte zu Käufen online und im Ausland

Richtig sauer ist der Feuerwerksexperte darüber, dass mit dem Verkaufsverbot das Gegenteil von dem erreicht wurde, was man bezweckt hatte. „Interessierte kaufen dann direkt oder online im Ausland ein. Ein Verbot steigert nur die ohnehin großen Gefahren durch illegale Pyrotechnik“, so Münch. Nicht von ungefähr richten die so erworbenen Böller oder Raketen schwere Schäden an, weil sie zu viel Explosivmasse enthalten, Mischungen gefährlich sind oder weil sie einfach nicht korrekt funktionieren. „Im Gegensatz dazu ist die Verletzungsgefahr durch das von uns vertriebene und von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überwachte Feuerwerk sehr gering.“

Auch gibt es aus seiner Sicht keinen Zusammenhang zwischen dem Abbrennen von Feuerwerk und dem Infektionsgeschehen. „Feuerwerk kann zu zweit, im engsten Familienkreis und unter Wahrung aller notwendigen Abstände und Beachtung der aktuell geltenden Maßnahmen sicher abgebrannt werden. Die Einschränkungen zu diesem Zeitpunkt waren ausreichend, ein Verkaufsverbot war völlig unsinnig.“

Feuerwerk eingekauft für einen sechsstelligen Betrag

An staatlicher Unterstützung habe er 9000 Euro während der ersten Krise erhalten. „Die November- und Dezemberhilfen kommen für uns nicht in Frage. Und das Überbrückungsgeld kompensiert nur einen Teil der Fixkosten.“ Auf den Kosten für die gekaufte Ware bleibt er indes sitzen. Da geht es bei Fire & Magic immerhin um einen sechsstelligen Betrag.

Ein langjähriger Freund und Mitarbeiter hat von sich aus hingeworfen. „Verdenken kann ich ihm das nicht“, sagt der Unternehmer, dessen andere Mitarbeiter vor allem in Teilzeit arbeiten.

Seitens des Unternehmerverbandes Sachsen ist zu hören, dass man sich bei der Regierung in Dresden dafür stark macht, die November- und Dezemberhilfen auf weitere Branchen insbesondere den Einzelhandel auszuweiten. Entscheidungen stünden noch aus. Münch bleibt aktuell nichts weiter übrig als zu warten und zu hoffen.

Von Andreas Dunte