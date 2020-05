Kauflaune der Sachsen steigt – aber Unsicherheit bleibt

Leipzig

Nach dem großen Corona-Schock nimmt die Kauflaune der Deutschen allmählich wieder zu. Zumindest zeigt das GfK-Konsumklima eine positive Tendenz. Doch nach Meinung von Handelsexperten aus Sachsen steht der Branche noch eine lange Durststrecke bevor.

Sowohl die Anschaffungsneigung als auch die Konjunktur- und Einkommenserwartung legten bei den Verbrauchern im Mai leicht zu. Für Juni 2020 prognostiziert das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK einen Wert von minus 18,9 Punkten. Das sind 4,2 Punkte mehr als noch im Mai (minus 23,1 Punkte). Dies sei aber noch immer der zweitniedrigste Wert, der jemals für das Konsumklima in Deutschland gemessen wurde.

Bilder aus Italien und Spanien verunsicherten Verbraucher

Wegen der schrecklichen Bilder aus Norditalien, New York und Spanien standen viele Verbraucher unter Schock, sagt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. „Die schrittweise Öffnung vieler Geschäfte hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Konsumneigung keine weiteren Einbußen hinnehmen muss und aktuell sogar etwas zulegen kann.“ Dennoch sei die Verunsicherung unter den Konsumenten groß.

Das sieht auch Erik Maier, Juniorprofessor an der Handelshochschule Leipzig (HHL), so. Die Frequenz in den Geschäften nehme zu. Allerdings fehle bei vielen Verbrauchern noch die Bereitschaft, Geld auszugeben, so Maier. „Zum einen ist das Einkaufen mit Maske nicht jedermanns Sache. Zum anderen weiß keiner genau, was die Zukunft bringt.“ In Zeiten von Kurzarbeit drehten viele jeden Euro zweimal um. Besonders kritisch sei es in Regionen, wo die Corona-Krise ganze Branchen bedroht. Als Beispiel nennt er den fast komplett zum Erliegen gekommenen Flughafen Frankfurt/Main, der Arbeitgeber von rund 100.000 Menschen ist. „ Leipzig/Halle profitiert hingegen von der Fracht.“

Experte: „Kunden kehren nach der Krise zu altem Kaufverhalten zurück“

Durch den Lockdown habe es im Handel Gewinner und Verlierer gegeben. Der Internethandel habe profitiert, aber auch da habe sich die Kaufbereitschaft eher auf lebensnotwendige Produkte beschränkt. Er glaube, so Maier, dass die Kunden nach der Krise zu ihrem alten Kaufverhalten zurückkehren werden.

Die Lockerungen würden sowohl von Kunden als auch Geschäftsinhabern begrüßt, meint Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen. Dass sich das Konsumklima nur sehr zäh verbessert, liege auch an den regional unterschiedlichen Bestimmungen. „In einigen Bundesländern dürfen Einzelhändler je zehn Quadratmeter Fläche einen Kunden in den Laden lassen, in Sachsen sind es 20 Quadratmeter. Das ist nicht nachzuvollziehen und muss sich schnell ändern.“ Zudem hoffe er, dass die Gastronomie und der Tourismus wieder auf die Beine kommen. „Von Normalität sind wir da noch weit entfernt.“

Nach der Wiedereröffnung der Restaurants und Cafés fällt die Bilanz der Wirte erschreckend aus. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) geben 81,5 Prozent der Betriebe an, dass ein wirtschaftliches Handeln unter Berücksichtigung der coronabedingten Auflagen nicht möglich ist. Die meisten Gaststätten und Hotels erwirtschafteten nur maximal 50 Prozent der sonst üblichen Umsätze. „Für viele ist ein softer Einstieg immer noch besser als keiner“, sagt Antje Mikolait vom Dehoga Sachsen. Weitere Öffnungen seien dringend nötig. Die Schließungen hätten Spuren hinterlassen. Es sei nicht auszuschließen, dass 30 Prozent der Betriebe die Krise nicht überleben werden.

Von Andreas Dunte