Coronakrise: IG Metall fordert sächsischen Rettungsschirm für Maschinenbauer

Die IG Metall Leipzig fordert eine landeseigene Industrie-Holding als Schutzschirm für Maschinenbaubetriebe in Sachsen, die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Nur so könnte Wertschöpfung und Marktpräsenz gesichert werden.

Bereits im Februar hatten die Gewerkschafter in ihrer „Chemnitzer Erklärung“ die Gründung einer sächsischen Industrie-Holding gefordert. Schon damals waren Betriebe wie Schaudt Mikrosa in Leipzig in Schwierigkeiten gekommen. Seit zwei Monaten kommen Einbrüche der Branche durch die Corona-Pandemie hinzu.

Gewinnchancen für alle Beteiligten

Vorgeschlagen wird ein Paket aus landeseigenen Mitteln und der Förderung durch die Sächsische Aufbaubank (SAB) mit Umstrukturierungsbeihilfen, Liquiditätshilfedarlehen sowie einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Durch eigene Beteiligung des Freistaates von mindestens einem Viertel der Anteile solle die Kontrolle gewährleistet bleiben. „Besonders wichtig ist, dass neue Investoren weitgehende Beschäftigungsgarantien gewähren. Die nachhaltige Sicherung hoch qualifizierter Arbeitsplätze und innovativer Unternehmen sind gerade jetzt erstes Gebot“, betont Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig.

Bernd Kruppa von der IG Metall Leipzig Quelle: André Kempner

Nur unter dieser Prämisse könnten im Gegenzug Zuschüsse und Fördermittel der SAB zugesichert werden. „Das Modell der Industrie-Holding beinhaltet Gewinnchancen für alle Beteiligten – das Land Sachsen, alte und neue Investoren und die Beschäftigten der betroffenen Unternehmen“, so Kruppa. „Das bietet für betroffene Unternehmen eine reale Überlebenschance, sichert so den Erhalt eines wichtigen Teils der Wirtschaftsstruktur und damit die Existenz Tausender hochqualifizierter Fachkräfte in Sachsen.“

Beschleunigte Verfahren nötig

Zur Umsetzung des Projekts solle eine Task Force aus Experten der Sächsischen Aufbaubank (SAB) und den Sächsischen Wirtschafts- und Finanzministerium Sachsen, des Verbandes der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie und der IG Metall sowie externen Beratern gebildet werden, heißt es in einem am Freitag vorgestellten Papier der IG Metall. Angeschlagene Unternehmen brächten besonders jetzt schnelle Entscheidungen über Fördermittel und Landesbeteiligungen, Kreditvergaben und Sanierungsgutachten, hieß es, um geeignete Investoren ins Boot holen zu können.

Von Winfried Mahr