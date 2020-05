Coronakrise: Tausende Mieter in Sachsen können ihre Wohnung nicht mehr bezahlen

Dresden

Die Corona-Krise schlägt auch auf die Wohnungswirtschaft in Sachsen durch. Der Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) rechnet in diesem Jahr mit Mietausfällen von reichlich fünf Prozent. Wie aus einer Blitzbefragung in der zweiten Maiwoche hervorgeht, wurden in den zurückliegenden Wochen 375 000 Euro an Wohnungsmieten und 90 000 Euro an Gewerbemieten nicht beglichen. Der Ausfall bei den Mieteinnahmen sei zwar momentan noch überschaubar, sagte Mirjam Luserke, Vorstand des VSWG, zur digitalen Jahresbilanzkonferenz am Montag. Es sei aber absehbar, dass von den 300 000 Wohnungen des Verbandes bis zu 15 000 Wohnungsmieten ausbleiben könnten. „Damit würden sich die Mietausfälle auf vier bis sechs Millionen Euro pro Monat summieren“, erklärte Luserke und sprach vom Beginn einer neuen Zeitrechnung. Für die 208 Mitgliedsunternehmen ihres Verbandes, die rund ein Fünftel des sächsischen Wohnungsbestandes ausmachen, forderte sie neben dem bereits geltenden Pandemiegesetz zum Mieterschutz auch ein Sicher-Wohnen-Fonds des Freistaates.

Erstmals über 500 Millionen Euro investiert

Im vorigen Jahr haben die Investitionen der Wohnungsgenossenschaften erstmals die Schallgrenze von 500 Millionen Euro überschritten. Mit 513 Millionen Euro lagen sie fast 15 Prozent über dem Vorjahreswert. In Neubauten flossen 94 Millionen Euro 17 Millionen mehr als 2018, und für gut 135 Millionen Euro wurde der Bestand modernisiert. Am stärksten nahmen Instandhaltungen zu, die mit fast 284 Millionen Euro um rund 18 Prozent anstiegen. Neben eine neuen Sanierungswelle für Wohnungen wurden auch steigenden Preise für Baumaterialien und Dienstleistungen als Gründe für den deutlichen Anstieg der Investitionen genannt. „Einschließlich aller Wochenenden und Feiertage wurden jeden Tag 1,4 Millionen Euro in bestehende und neue Gebäude der sächsischen Wohnungsgenossenschaften investiert“, machte VSWG-Betriebswirtschaftler Sven Winkler deutlich.

Für dieses Jahr wollen die Wohnungsgenossenschaften rund 580 Millionen Euro investieren, vor allem sollen die Modernisierungen auf 196 Millionen Euo gesteigert werden. So würden Barrieren beseitigt, Grundrisse verändert und Aufzüge eingebaut. „Auch der Neubau werde der Vorständin zufolge mit 96 Millionen Euro „nahezu unverändert auf hohem Niveau“ fortgesetzt.

Jährlich rund 500 neue Wohnungen

Gut 430 Wohnungen wurden im Vorjahr neu gebaut, darunter auch für junge Familien, um das Durchschnittsalter der Mieter zu senken. Als Beispiele für bald beziehbare Neubauprojekte wurde neben dem 13-geschossigen Lipsia-Turm in Leipzig-Grünau auch ein Mehrfamilienhaus der Wohnungsgenossenschaft Böhlen in der Leipziger Südvorstadt genannt. Aber auch im ländlichen Raum entstünden Neubauten, so in Wurzen, Hoyerswerda und Neugersdorf. Vor allem auf dem Lande bereite der zunehmende Leerstand von über acht Prozent Sorgen. Die Schere zwischen den drei Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie dem Rest des Landes gehe weiter auseinander. In Dresden stehen 2,3 Prozent der Wohnungen leer, in Leipzig 7,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Landkreis Zwickau stehen 15 Prozent der Wohnungen leer, in Nordsachsen knapp elf, In Landkreis Leipzig neun und in Mittelsachsen reichlich elf Prozent. „Ohne die Großstädte beträgt der Leerstand bereits 10,9 Prozent“, warnte Winkler.

Rückbaubedarf steigt auf dem Lande

Mit 248 Wohnungen wurden 2019 jedoch erstmals weniger Wohnungen abgerissen als neu gebaut. Um die drastisch gestiegenen Rückbaukosten bi Abbruch und Entsorgung abfedern zu können, fordern die Wohnungsgenossenschaften mehr Zuschüsse und neben der laufenden Städtebauförderung auch ein Rückbauprogramm des Freistaates für den ländlichen Raum.

„Der steigende Leerstand wird in der Zukunft zu deutlich höheren Rückbaubedarfen führen“, blickte Winkler voraus und sprach von der „Ruhe vor dem Sturm. Um die Wohnungsmärkte vom starken Überangebot zu befreien, bedarf es dabei flächendeckend anwendbarer Fördermöglichkeiten.“

Die durchschnittliche Nettokaltmiete der sächsischen Wohnungsgenossenschaften ist im Jahr 2019 um 2,7 Prozent auf 5,03 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gestiegen. „Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 423 Euro für eine durchschnittliche Wohnung mit 58,6 Quadratmetern Wohnfläche stehen die Wohnungsgenossenschaften weiterhin für bezahlbares Wohnen“, hieß es. Das gelte auch für Neuverträge. Ohne die drei großen Städte liegt die Neuvertragsmiete mit 5,15 Euro nur knapp über der durchschnittlichen Bestandsmiete. Im Neubau sei mit 10 Euro pro Quadratmeter eine Schallgrenze erreicht. „Nur in besten Lagen lassen sich im Neubau Mieten über 10 Euro durchsetzen“, konstatierte Winkler.

Die 209 im VSWG organisierten Genossenschaften bieten nach eigenen Angaben rund einer halben Million Menschen ein zukunftssicheres Zuhause und beschäftigen rund 2500 Mitarbeiter sowie über 75 Auszubildende.

Von Winfried Mahr