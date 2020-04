Coronakrise: Warum brauchen Sachsen mehr Platz beim Einkauf?

Leipzig

Gesundheit, Geldsorgen, Gefahrenabwehr – in der Coronakrise haben Leser viele Fragen. LVZ-Reporter Winfried Mahr holt für Sie Antworten bei Experten ein. Diesmal geht es um lange Warteschlangen und Pannenhilfe.

Vor geöffneten Geschäften werden Schlangen immer länger: Warum dürfen in Sachsen nur so wenige Kunden hinein?

Die maximale Kundenanzahl in Geschäften, die trotz Corona-Krise wieder öffnen dürfen, war in den zurückliegenden Wochen in fast allen Bundesländern auf 10 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde begrenzt, was sich in stark reduzierter Zahl an Einkaufswagen oder strengen Einlasskontrollen äußerte. Vor wenigen Tagen hat Sachsen diese nötige Fläche pro Kunde sogar noch auf 20 Quadratmeter verdoppelt, im Gegensatz zu den Nachbar-Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die weiter mit der Hälfte auskommen. „Auch künftig ist jeder Bürger angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Menschen als den Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren“, teilte das Sozialministerium zur Begründung mit. Sachsen habe besonders viele und besonders gefährdete ältere Menschen. Die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln blieben bestehen, um Ansteckungen zu vermeiden. „Dies ist weiterhin das Hauptziel, und daraus erklärt sich auch die Beschränkung der Kundenanzahl in den Läden“, betonte Ministeriumsreferentin Theresa Schmotz.

Kann ich als ADAC-Mitglied im Falle eines Falles trotz Corona auf Hilfe hoffen?

„Die Gelben Engel sind nach wie vor auf den Straßen in der Region unterwegs, um liegen gebliebenen Autofahrern zu helfen“, versichert Florian Heuzeroth vom ADAC Sachsen. Allerdings gelten auch bei der Pannenhilfe besondere Schutzmaßnahmen. Mitglieder sollten ausreichend Abstand zu den Pannenhelfern halten und den Handschlag zum Gruße meiden. „Außerdem ist bis auf weiteres keine Bargeldzahlung möglich“, sagt der sächsische Autoclubsprecher. Abrechnungen können an Ort und Stelle mit Kreditkarte oder EC-Karte beglichen werden. Ab Montag öffnen auch wieder die sächsischen Geschäftsstellen und Reisebüros des ADAC, darunter die in Leipzig, Petersstr. 48, und in Dresden, Striesener Str. 37, vorerst wochentags von 10 bis 17 Uhr.

Von Winfried Mahr