Hamsterkäufe wegen Coronavirus: Hersteller in der Region profitieren

Aus Sorge vor dem Corona-Virus kaufen viele Deutsche vermehrt Konserven und länger haltbare Lebensmittel ein. In manchen Regionen – vor allem mit vermehrten Corona-Fällen – gibt es sogar schon Hamsterkäufe und ausgedünnte Regale.

Zu den Produkten, die derzeit stark nachgefragt werden, gehören auch Teigwaren aus Riesa. „Unsere Nudeln gehen weg wie sonst nur warme Semmeln“, sagt Geschäftsführer Mike Hennig. Vor allem aus den Regionen, wo gehäuft Corona-Fälle aufgetreten sind, kommen deutlich mehr Bestellungen. Aktuell würde der Handel viermal mehr ordern als normal.

„Wir fahren aus diesem Grund Sonderschichten“, so Hennig. Drei Schichten sind in Riesa ohnehin die Regel. Jetzt müssten die 160 Mitarbeiter aber an sieben Tagen in der Woche ran, um Pasta aller Art zu produzieren. Riesaer Teigwaren sind laut Hennig Marktführer im Osten. Zu finden sind die Produkte auch in zahlreiche Regionen in den alten Bundesländern.

Eine Mitarbeiterin der Teigwaren Riesa GmbH prüft frische Nudeln. Das Unternehmen hat die Produktion wegen der hohen Nachfrage angezogen. Quelle: Dpa

Suppen aus Halberstadt – „es brummt“

Auch bei Halberstädter Würstchen brummt es, wie Geschäftsführerin Silke Erdmann-Nitsch sagt. „Vor allem unsere Suppen und Eintöpfe werden verlangt.“ Der Andrang auf die noch „wie bei Muttern“ hergestellten Produkte aus der Stadt im nördlichen Harzvorland sei generell groß. Halberstädter stellt neben Fleisch- und Wurstwaren unter anderem Gulasch-Suppe, Wurst-Soljanka und Erbsensuppe im traditionellen Kesselverfahren her.

„Vereinzelt kommt es schon zu Engpässen bei unseren Konserven“, sagt die Chefin. Beliefert werden Handelseinrichtungen in den neuen Bundesländern, Niedersachsen und Hessen.

GfK : Verkaufsumsätze mit Fertigsuppen schnellen hoch

Aus Furcht vor dem Coronavirus kaufen die Deutschen Konserven und haltbare Lebensmittel, heißt es beim Nürnberger Forschungsinstitut GfK. Die Verkaufsumsätze mit Fertigsuppen seien im Lebensmitteleinzelhandel um 112 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. „Solche Ausschläge haben wir sonst nirgends“, sagte GfK-Experte Robert Kecskes.

Bei Fisch- und Obstkonserven habe der Anstieg jeweils 70 Prozent betragen, bei Teigwaren wie Nudeln 73 Prozent. Gemüsekonserven gingen gar um 80 Prozent in die Höhe. Der gesamte Lebensmitteleinzelhandel habe damit in der vorigen Woche über alle Waren ein Plus von 14 Prozent verzeichnet.

Die Situation bedeute für die Händler die Chance auf kräftige Umsatzsteigerungen, berge aber auch Herausforderungen. Die Warenbestellungen für die kommenden Wochen gestalteten sich schwierig. Möglich sei, dass die Menschen nach Abflauen der Virusangst vermehrt Lust auf frische Produkte hätten, sagte Kecskes.

Apoldaer: Bei Bier keine erhöhte Nachfrage

Bei Bier gebe es derzeit keine erhöhte Nachfrage, sagt Detlef Projahn, Chef der Apoldaer Vereinsbrauerei und zugleich Präsident des Bundesverbandes Privater Brauereien Deutschlands. „Die Kunden gehen offensichtlich nicht davon aus, dass Bier knapp werden könnte.“

Er selbst könne auch nur zu Gelassenheit raten. Die Brauereien seien auch auf kurzfristig höhere Nachfrage eingestellt.

Konsum Leipzig : Kein Desinfektionsmittel mehr

„ Hamsterkäufe sind in unseren Filialen nicht zu verzeichnen“, sagt Matthias Benz vom Konsum Leipzig. Es gebe einige Kunden, die sich auf häusliche Quarantäne einstellen und mit länger haltbaren Lebensmitten bevorraten. „Aber Panikkäufe gibt es nicht“, so Marketing-Chef Benz.

Abgesehen von Desinfektionsmitteln sei der Konsum voll lieferfähig. Leer gefegte Regale habe er auch in anderen Handelseinrichtungen der Region nicht gesehen.

Von Andreas Dunte