Corona-Fall: Siemens schickt Mitarbeiter in Leipzig nach Hause

Verlängertes Wochenende für einige Hundert Siemens-Beschäftigte in Leipzig: Am Freitag schickte die Geschäftsführung den Großteil der Mitarbeiter aus der Niederlassung in der Schützenstraße nach Hause. Grund war ein aus dem Skigebiet in Ischgl heimgekehrter Mitarbeiter. Dieser wies zwar die für Corona typischen Symptome auf, wie ein Beschäftigter der LVZ mitteilte, ging aber dennoch ins Büro.

Mitarbeiter positiv getestet

In der Siemens-Zentrale in München wurde der Fall bestätigt. „Leider ist es so“, teilte ein Sprecher mit. „Der Mann wurde positiv auf Corona getestet.“ Daraufhin habe die Geschäftsführung entschieden, dass der Großteil der Beschäftigten vorübergehend Home Office macht. Der Mann werde ärztlich betreut. Siemens stehe im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

In der Niederlassung im Leipziger Zentrum-Ost, die für Vertrieb und Service in der Region zuständig ist, sei absolut richtig gehandelt worden. „Der Schutz unserer Mitarbeiter hat absoluten Vorrang“, so Sprecher Bernhard Lott. Sämtliche notwendige Hygienemaßnahmen seien zudem ergriffen worden, um eine Ausbreitung der Krankheit zu unterbinden.

Bis zu 500 Beschäftigte betroffen

Eine Notbesetzung würde den Betrieb in der Niederlassung aufrecht erhalten, hieß es aus München weiter. „Wir sind in Leipzig voll arbeitsfähig“, so Lott. Normaler Weise würden in der Niederlassung in der Messestadt zwischen 400 und 500 Beschäftigte tätig sein.

Am kommenden Montag will Siemens am Standort in Leipzig zum normalen Arbeitsalltag zurückkehren. Ob dies möglich sein wird, ist jedoch offen.

