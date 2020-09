Leipzig

Mehr als 350 Wissenschaftler und Politiker treffen sich am Mittwoch und Donnerstag zur Jahrestagung des in Leipzig ansässigen Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ) – wegen der Corona-Pandemie diesmal überwiegend per Online-Schalte. Im Interview erklärt der wissenschaftliche DBFZ-Leiter Professor Michael Nelles, warum die Fachleute zwei Tage lang über „Bioenergie zwischen Klimapaket und Bioökonomiestrategie“ diskutieren.

Michael Nelles (54), wissenschaftlicher Geschäftsführer des Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ) und Professor für Abfall- und Stoffstromwirtschaft an der Universität Rostock. Quelle: Kristin Lurtz

Anzeige

Ihr Motto klingt fast so, als wären Umweltschutz und Wirtschaft noch zwei entgegengesetzte Pole ...

Weitere LVZ+ Artikel

Im Gegenteil: Die beiden Aufgaben sind eng miteinander verknüpft. Um sie in Vereinbarung zu bringen, holen wir die Player zusammen und bringen sie auf einen gemeinsamen Stand: aus der Politik, den Ministerien, der Verwaltung, der Praxis und der Wissenschaft. Wir dürfen in Deutschland nicht nur behaupten, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen. Wir müssen das Klima aktiv schützen, wenn wir den nächsten Generationen etwas Brauchbares hinterlassen und als Menschheit überleben wollen. Es ist ja nicht neu: Die Konzepte für eine biobasierte Wirtschaft liegen längst auf dem Tisch. Aber an der Umsetzung klemmt’s. Wenn wir aber nicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren die Weichen stellen, wird es nicht funktionieren.

Corona und die Klimaneutralität

An welche Weichen denken Sie? An das Erneuerbare Energien-Gesetz, das noch dieses Jahr novelliert werden soll?

Das EEG ist eine Baustelle von vielen. Hier sollte der Gesetzgeber einen Rahmen schaffen, der es den Windkraft-, Solar-, aber eben auch Biomasse-Anlagen nach den volkswirtschaftlichen Investitionen der vergangenen zwei Jahrzehnte ermöglicht, sich sinnvoll weiterzuentwickeln. Insbesondere die Industrie braucht klare Signale, dass wir in den nächsten 20 bis 30 Jahren in Deutschland und der Europäischen Union wirklich klimaneutral werden wollen. Die Wirtschaft ist bereit zu investieren, aber wenn immer nur gesagt wird: „Wir müssten, wir könnten, wir sollten“ – dann passiert nichts. Hoffentlich brechen jetzt wegen Corona nicht allzu viele Umweltziele weg. Bis Ende 2020 die ersten 40 Prozent einzusparen, bezogen auf die Klimagase von 1990, war ja noch relativ einfach ...

... und selbst dieses Ziel wird bis Jahresende allenfalls wegen Corona erreicht.

Genau. Ohne den Rückgang der Emissionen von März bis Juni 2020 würden wir es definitiv nicht schaffen. Wenn jetzt doch, dann also mehr oder weniger aus Zufall und nicht weil wir besonders engagiert dazu beigetragen haben. Vor 15 Jahren waren wir noch Vorreiter bei Klima und Umweltschutz in der Welt, jetzt sind wir es nicht mehr.

Fünf Bundesministerien mischen mit Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ), gelegen im Leipziger Wissenschaftspark im Nordosten der Stadt, hat seit der Gründung 2008 den Auftrag, die Bedeutung biogener Stoffe im deutschen Energiemix zu erhöhen. Michael Nelles (54), Professor für Abfall- und Stoffstromwirtschaft an der Universität Rostock, ist seit 2012 wissenschaftlicher Geschäftsführer. Die administrative Leitung liegt seit 2009 bei Daniel Mayer. Die gemeinnützige GmbH beschäftigt aktuell rund 250 Mitarbeiter und ist an die fünf Bundesministerien für Landwirtschaft, Umwelt, Wirtschaft, Forschung und Verkehr angedockt. Deren Vertreter bilden zusammen mit einem Abgesandten des sächsischen Ministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft den Aufsichtsrat. Dem Forschungsbeirat, der sich im Vorfeld der Jahrestagung diesen Dienstag online getroffen hat, gehören zwölf Wissenschaftler an, die Hälfte davon aus Deutschland, zudem aus Brasilien, China, Irland, Italien, Kanada und Polen. Seit 2019 arbeiten die DBFZ-Forscher in einem für rund 60 Millionen Euro errichteten Neubau. Hier tüftelt unter anderem eine Gruppe in Kooperation mit Kollegen aus Dresden und Stuttgart daran, das Pariser Müll- und Klärschlammproblem zu lösen. In einer mehrteiligen Ausschreibung hat das deutsche Konsortium die finale Runde erreicht. Die Entscheidung über die Auftragsvergabe im dreistelligen Millionenbereich trifft die französische Hauptstadt voraussichtlich in vier Jahren.

Was ist der Beitrag des DBFZ, um bis 2050 die restlichen 60 Prozent an Emissionen einzusparen und klimaneutral zu wirtschaften?

Seit unserer Gründung als Bundesforschungseinrichtung 2008 ist es unser ausdrücklicher Auftrag, praxisorientiert zu forschen, um die Biomasse, deren Volumen ja begrenzt ist, unter anderem als Energieträger in die biobasierte Wirtschaft und das Energiesystem der Zukunft einzubinden. Wir fokussieren da insbesondere auf biogene Reststoffe und Abfälle. Aktuell macht Biomasse mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energien für Strom, Wärme und Kraftstoffe aus. Allerdings lässt sich ihr absoluter Anteil nicht mehr allzu stark steigern: Bis 2050 können wir ihn vielleicht noch verdoppeln. Dann kämen wir nach Hochrechnungen auf einen Anteil von 15 Prozent der gesamten Versorgung. Für die übrigen 85 Prozent sind die fluktuierenden Energieträger Wind und Sonne gefragt. Zusammen mit den Speichertechnologien werden wir für die Lücken zuständig sein – wenn mal keine Sonne scheint und kein Wind weht.

Ist das zu schaffen?

Es ist immer noch eine Hausnummer. Aber der Atomausstieg ist festgeschrieben, da sind wir in gut zwei Jahren durch. Auch der Kohleausstieg ist vereinbart, aus meiner Sicht wird er aber früher als 2038 passieren. Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen: Die Stromproduktion aus Kohle wird sich in Deutschland schon mittelfristig nicht mehr rechnen.

Auch Methan ist ein Treibhausgas

In welchem der Energiesektoren Wärme, Strom und Verkehr besteht der größte Aufholbedarf?

Der Mobilitätssektor hinkt am weitesten hinterher. Da ist insbesondere das Verkehrsministerium unter Druck. Es geht nicht nur um Elektro-Autos. Für die Entwicklung neuer Biokraftstoffe errichten wir in Leipzig gerade eine Pilotanlage. Um im Wesentlichen aus Rest- und Abfallstoffen Biomethan zu erzeugen, kombinieren wir verschiedene Technologien: zum einen hydrothermale Karbonisierung, zum anderen Kohlendioxid aus dem Biogas-Prozess und elektrolytisch hergestellten Wasserstoff, um schließlich Biomethan als Kraftstoff zur Verfügung zu stellen.

Allerdings gilt Methan-Ausstoß als eine wesentliche Ursache des Treibhauseffekts. Inwiefern nutzt das also dem Klima?

Bei Motoren auf dem aktuellen technischen Stand ist das Fahren mit Methan kein Problem. Aber es stimmt: Es gibt chemisch keinen Unterschied zwischen Biomethan und fossilem Methan. Es ist CH4, ein gasförmiger Brennstoff aus einem Kohlenstoff-Atom und vier Wasserstoff-Atomen, dessen Auswirkung auf die Klimaentwicklung 20 Mal so groß ist wie der von CO2. Das heißt bei allen Prozessen mit biogenen oder fossilem Methan muss man aufpassen, dass kein Methan in die Umwelt gerät. Doch das kriegen wir technisch gut in den Griff.

Biokraftstoffe lieber aus Abfällen als eigenen Anbauflächen

Was, wenn die Herstellung von Biokraftstoffen auf Kosten des Nahrungsmittelanbaus geht?

Wichtig ist, dass wir möglichst wenig landwirtschaftliche Fläche nutzen, um Energiepflanzen anzubauen. Deswegen ist unser Ziel ja auch, bis 2050 etwa 15 Prozent der Energieversorgung in Deutschland mit Hilfe biogener Abfälle und Reststoffe zu decken. Wie viel Ackerböden darüber hinaus für erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Aktuell ist der Bioenergie-Sektor immerhin der einzige, der die Flächenkonkurrenz global mit einem Zertifizierungssystem angeht. Man kann genau nachvollziehen, was wo herkommt.

Ihre Jahrestagung halten Sie wegen Corona überwiegend digital ab. Erwarten Sie trotzdem anregende Diskussionen?

Es ist eine technische Herausforderung, aber ich bin mir sicher, dass wir das vernünftig hinbekommen. Einige Referenten sind vor Ort, einige schalten sich zu, teilweise haben wir Videos aufgenommen. Der digitale Charakter erlaubt immerhin auch Leuten die Teilnahme, die unabhängig von Corona nicht anreisen könnten. Da lassen wir uns überraschen.

Von Mathias Wöbking