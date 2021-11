Leipzig

DHL Express gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region Leipzig und in ganz Sachsen. 2008 hat die Tochter der Deutschen Post ihr weltweit größtes Fracht-Drehkreuz am Flughafen in Schkeuditz in Betrieb genommen. Hier werden Waren aus aller Welt umgeschlagen und zu Zielen rund um den Globus geflogen. Die Zahl der Beschäftigten liegt heute bei 6000.

Der Flughafen Leipzig/Halle ist heute hinter Frankfurt/Main bundesweit die Nummer zwei in der Fracht und meldet von Jahr zu Jahr Steigerungen. Im Pandemiejahr 2020 erhöhte sich der Umschlag von 1,24 Millionen Tonnen auf 1,4 Millionen Tonnen.

Zahlt DHL Express am Drehkreuz nach Tarifvertrag?

Von den Beschäftigten hat der enorme Anstieg bei der Fracht seit Beginn der Corona-Krise viel abverlangt. Bei den diesjährigen Tarifverhandlungen spielte das Thema eine wichtige Rolle. Das Unternehmen einigte sich mit der Gewerkschaft Verdi auf eine deutliche Erhöhung der Löhne und Gehälter – und zwar in zwei Stufen: Um 3,5 Prozent zum 1. März dieses Jahres und um weitere 2,5 Prozent im April 2022.

Die Gewerkschaft hat mit DHL Express zu Beginn des Engagements am Flughafen einen eigenen Tarifvertrag ausgehandelt. „Das Besondere an diesem Tarifvertrag ist, dass er für fast alle Beschäftigten am Hub Leipzig gilt, also auch für Beschäftigte der Werks-Feuerwehr, des Wachschutzes oder der Gebäudereinigung“, erklärt Verdi-Bereichsleiter Normen Schulze. Der Tarifvertrag gilt auch für die am Flughafen ansässige Post-Tochter European Air Transport (EAT), deren Flugzeuge für das Unternehmen im Einsatz sind.

Werden Beschäftigte in Ost und West unterschiedlich entlohnt?

Der am Hub in Schkeuditz ausgehandelte Haustarifvertrag orientiert sich am bundesweit gültigen Flächentarifvertrag der Deutschen Post mit Verdi für den Logistikbereich. Der Unterschied zwischen den Beschäftigten von DHL Express am Flughafen Leipzig/Halle zu denen in Bonn oder Frankfurt am Main, wo das Unternehmen ebenfalls tätig ist, liegt vor allem in der Wochenarbeitszeit: In Schkeuditz arbeitet man noch zwei Stunden die Woche länger, sagt Gewerkschafter Schulze.

Das Unternehmen ist rasant gewachsen. Arbeiteten 2014 noch 2400 Beschäftigte am Hub, sind es heute rund 6000, erzählt Schulze. Die Gehälter seien in dieser Zeit um 62,2 Prozent gestiegen. Zuletzt wurden insbesondere die Einstiegsgehälter und die Löhne für langjährige Beschäftigte überdurchschnittlich angepasst. Auch die Jahressonderzahlung hat sich erhöht und soll in den nächsten drei Jahren kontinuierlich steigen.

Was verdient man am Flughafen-Hub?

Beschäftigte in den Bereichen der Sortierung und Flugzeugabfertigung haben ein Brutto-Einstiegsgehalt von zwischen 1620 Euro (bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden) und 2220 EUR (bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37 Stunden) – je nach Einsatzart und ob ein Führerschein vorhanden ist oder nicht. Mit der Betriebszugehörigkeit steigt das monatliche Gehalt auf 1825 bis 2630 Euro je nach Einsatzart und Arbeitszeit.

In der Nacht kommt nach Angaben von DHL Express ein Zuschlag von 25 Prozent dazu, an Sonntagen von 70 Prozent und an Feiertagen sind es 120 Prozent. In der Summe sind bis zu 540 Euro mehr drin, heißt es.

Für diese Tätigkeiten seien keine Vorerfahrung nötig. „Alles Nötige wird nach dem Einstieg in einer vollbezahlten Einarbeitungsphase vermittelt. Bei entsprechenden Vorkenntnissen oder Berufserfahrung im jeweiligen Einsatzbereich ist auch eine Vergütung oberhalb der Einstiegswerte möglich“, so Sprecher Mattias Persson. So erhalten Teamleiter (Senior Supervisor) zwischen 2760 und 3500 Euro Grundgehalt. Schichtleiter (Duty Manager) haben bei entsprechender Erfahrung ein Grundgehalt ab 4200 Euro.

In welchen Bereichen sind noch Beschäftigte tätig?

Beschäftigte von DHL Express arbeiten außerdem in der Verzollung. Sie bearbeiten am PC Zollanmeldungen oder kontaktieren Kunden zu Zollangelegenheiten. Für die Tätigkeiten mit zumeist kaufmännischem Profil beginnt das Einstiegsgehalt bei 2300 Euro. 2740 Euro sind bei entsprechender Betriebszugehörigkeit oder Berufserfahrung drin.

Als Teamleiter (Senior Supervisor) sind es zwischen 2760 und 3500 Euro Grundgehalt. Für Schichtleiter geht es ab 4200 Euro los. Auch hier gibt es Zuschläge für Nachtschichten (25 Prozent) sowie für Dienste an Sonntagen (70 Prozent) und Feiertagen (120 Prozent).

Zahlt DHL Express am Hub Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld?

Ja, es gibt eine Jahressonderzahlung in Höhe von mindestens 65 Prozent eines Monatsgehalts. In den höheren Entgeltgruppen ist die jährliche Zahlung abhängig von der individuellen Leistung und kann bis zu 80 Prozent eines Monatsgehalts betragen.

Was zahlt das Unternehmen seinen Lehrlingen?

DHL Express bildet in den Bereichen Betrieb und Zoll aus. „Jedes Jahr starten rund 100 Azubis und Studenten ihre Ausbildung bei uns“, sagt Unternehmenssprecher Persson. Es gibt am Hub sieben Ausbildungsberufe in der Logistik (Fachlagerist, Mechatroniker, Fachpraktiker Lager und Fachkraft für Schutz und Sicherheit) und im kaufmännischen Bereich (Kaufleute für Büromanagement, Fachinformatiker Systemintegration und Kaufleute für Spedition & Logistikdienstleistung).

Mit dem neu verhandelten Haustarifvertrag erhöhte sich für die Auszubildende zum 1. März 2021 die Vergütung um mehr als 100 Euro im ersten Lehrjahr. Azubis verdienen jetzt 775 Euro im ersten Ausbildungsjahr und 880 Euro im dritten. Zudem bietet das Unternehmen zwei duale Studiengänge in den Bereichen Verkehrsbetriebswirtschaft & Logistik sowie Vermögensmanagement/Controlling an.

Welche Zusatzleistungen bietet das Unternehmen?

Für Beschäftigte gibt es ein Job-Ticket für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Von der S-Bahn-Haltestelle verkehrt ein Bus-Shuttle zum Hub, der für die Beschäftigten kostenlos ist. Für Mitarbeiter, die mit dem Auto anreisen, stehen kostenlose Parkplätze bereit.

Am Hub gibt es eine Kantine, die auch nachts geöffnet ist. Sprecher Persson verweist zudem auf das Gesundheitsmanagement mit zahlreichen Angeboten wie Massage und Sportkurse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Vielzahl an Weiterbildungen und Schulungen sowie die Möglichkeit des Leasings eines Jobrads und stellt die Arbeitskleidung komplett bereit.

Wie schätzen die Beschäftigten ihre Arbeit bei DHL Express ein?

Das Unternehmen verweist darauf, dass es im jährlichen „Great Place to Work“ Ranking 2021 zum besten Arbeitgeber in Europa (Vorjahr: zehnter Platz) gekürt worden ist. Die Auszeichnung, die vom internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmen Great Place to Work in Zusammenarbeit mit der Economist Group vergeben wird, hebt die Investitionen des Unternehmens in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor.

Grundlage der Bewertung ist unter anderem eine anonyme Befragung der Beschäftigten. Bei DHL Express führt man das positive Echo auch auf zahlreiche Aktionen zurück wie die „DHL‚s Got Heart“-Initiative zur Unterstützung des gemeinnützigen Engagements der Beschäftigten außerhalb ihres Arbeitsplatzes, das „DHL4her“-Programm zur Förderung von Frauen oder das Schulungsprogramm „Certified International Specialist“.

Stellt DHL Express weiter ein?

Es wird in allen Bereichen neues Personal gesucht. Auch Quereinsteiger, so heißt es, seien willkommen. Das Unternehmen will am Flughafen Leipzig/Halle weiter wachsen. Geplant sind weitere 36 zusätzliche Flugzeug-Parkplätze. Deren Zahl soll damit auf knapp 100 wachsen. Das Genehmigungsverfahren dazu läuft aktuell. Wegen der erwarteten Zunahme der Lärm- und Umweltbelastung gibt es zahlreiche Widersprüche gegen des Vorhaben aus Leipzig und umliegenden Gemeinden.

Wann wird ist mit einer Entscheidung zu rechnen?

Wann über das Vorhaben entschieden sein wird, ist offen. Laut der zuständigen Landesdirektion werden die Einwände dem Vorhabenträger – das ist das Flughafen-Management – vorgelegt. Danach kommt es zur Erörterung mit den Betroffenen und Trägern öffentlicher Belange. Gut möglich, dass der Flughafen aufgrund der Widersprüche umplanen muss, was eine erneute Auslegung der Unterlagen zur Folge hätte. Das Flughafen-Management ist aber zuversichtlich, dass es zu einem Ausbau kommen wird.

Von Andreas Dunte