DHL baut in Schkeuditz Office-Campus für 1145 Mitarbeiter

Schkeuditz

Der Weg für den neuen DHL Office Campus am Flughafen ist frei: Der Schkeuditzer Stadtrat hat am Donnerstagabend grünes Licht für das Projekt gegeben. Zuvor hatte die Leipziger Stadtbau AG die konkreten Pläne vorgestellt.

Vier Gebäude und ein Parkhaus

Entstehen soll ein riesiger Bürokomplex mit insgesamt vier Gebäuden und einem Parkhaus mit 600 Stellplätzen. Die Gesamtbürofläche wird etwa 22.000 Quadratmeter betragen. In den drei Bürogebäuden sollen neben AeroLogic, ein Unternehmen von DHL und Lufthansa Cargo, auch Customs, also die Verzollung, und NetOpsEU, der Koordinator der DHL-Flüge einziehen. „Um die Zufahrt zu erleichtern, planen wir einen zusätzlichen kleinen Kreisverkehr“, erklärte Stadtbau-Vorstand Hannes Koefler.

Der neue DHL Office Campus Schkeuditz wird direkt an der B 6 entstehen (rot markiertes Feld) Quelle: GoogleEarth

Sportcenter und Regenerationsbereich für Mitarbeiter

Zudem soll ein Mehrzweckgebäude entstehen. „Darin soll unter anderem ein Sportcenter für die Mitarbeiter untergebracht werden“, so Koefler. Außerdem ein Bereich für Regeneration, Tagungsräume und die Essensversorgung für den Büro-Campus. „Es ist wichtig, im Bereich Mitarbeiterbindung zu investieren“, sagte Martin Inden vom DHL-Immobilienmanagement. Am Standort sollen 1145 Büroarbeitsplätze entstehen, etwa 200 Mitarbeiter wechseln aus bestehenden Niederlassungen ins neue Objekt, der Rest seien Neueinstellungen.

Der Campus wird Platz für 1145 Mitarbeiter bieten. Quelle: DHL

Solardächer und Regenspeicher

Besonderes Augenmerk lege DHL auf erneuerbare Energien. Unter anderem wird es Solaranlagen auf dem Parkhausdach und anderen Dächern geben. Das Grauwasser, also das beim Duschen und Händewaschen verbrauchte Wasser, soll gefiltert und für die Toilettenspülung wiederverwendet werden. Zudem sind große Regenwasser-Auffangbecken auf den Dächern geplant. Um den nötigen Abstand von 30 Metern zwischen den Gebäuden und dem angrenzenden Wald einhalten zu können, müssen allerdings auch Bäume gefällt werden. „Dafür wird es Ausgleichspflanzungen in Schkeuditz geben“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU).

Kosten im „sehr, sehr hohen zweistelligen Millionenbereich“

Was der neue Bürokomplex kosten wird, dazu wollten Investor und Bauunternehmen noch nichts Genaues sagen. Koefer sprach von einem „sehr stolzen Bereich“ und einem „sehr, sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag“. Veröffentlicht werde die konkrete Summe zu einem späteren Zeitpunkt. „Klar ist aber, so etwas in dieser Größe bauen wir nicht dreimal im Quartal“, so Inden. „Wir machen uns aber immer auch Gedanken, was wir am Standort Schkeuditz machen können. Dieser Bürokomplex ist ganz klar auch eine Aufwertung für uns.“ Ein großes Ziel sei, für die Mitarbeiter attraktiv zu sein. „Dafür investieren wir eine spürbare Summe, die wir auch öfter mal hin- und hergewürfelt haben.“ Um eine grüne Immobilie zu schaffen, werde DHL jedenfalls „mehr als das Durchschnittliche in den Standort investieren“.

Innenansicht des künftigen DHL Office Campus. Quelle: DHL

Fertigstellung 2022/23 geplant

Derzeit laufen die Ausschreibungen für das Projekt. Im Frühjahr 2021 soll mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2022/23 geplant. „Das wird in verschiedenen Abschnitten passieren“, so Koefler. Zwischen der Fertigstellung des ersten Gebäudes, das von NetOpsEU, und des letzten Gebäudes, dem Mehrzweckbau, soll eine Zeitspanne zwischen einem halben und einem Jahr liegen.

Von Linda Polenz