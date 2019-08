Schkeuditz

Der US-Konzern Sierra Nevada Corporation (SNC) will zusammen mit seiner deutschen Tochter 328 Support Services 80 Millionen Euro in sein neues Flugzeugwerk am Flughafen Leipzig/Halle investieren. Mit dem Bau des neuen Produktionsstandortes, an dem die Turbopropmaschine Dornier 328 neu aufgelegt werden soll, wolle man Anfang 2020 beginnen, kündigte der Investor am Mittwoch bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung am Flughafen Leipzig/Halle an. „Langfristig werden hier bis zu 250 Arbeitsplätze entstehen“, sagte Nico Neumann, Direktor Produktion bei 328 Support Service.

Produktion soll 2023 starten

„Die Wiederauflage der Dornier 328 war immer ein Traum“, sagte Neumann. Mit dem neuen Werk in Schkeuditz gehe dieser Traum nun in Erfüllung. Für das Werk gründet SNC zusammen mit seiner deutschen Tochter 328 Support Services aus Oberpfaffenhofen das neue Gemeinschaftsunternehmen DRA. Bereits Anfang 2023 soll die Produktion anlaufen, Ende 2023 oder Anfang 2024 dann das erste Flugzeug ausgeliefert werden. Zur geplanten Stückzahl wollte Neumann noch keine Angaben machen. „Dafür ist es noch zu früh.“

Zur Galerie Das ist die neue Dornier 328: Das Kurzstreckenflugzeug soll ab 2023 am Airport Leipzig/Halle gebaut werden.

Das neue Werk soll an der Nordbahn des Flughafens entstehen, westlich des bestehende Antonow-Wartungshangars von Volga-Dnepr, erklärte Flughafenchef Götz Ahmelmann. Der Flughafen werde das Grundstück an DRA verpachten, den Bau selbst übernehme dann DRA. Ob man selbst baue oder dies einem Projektentwickler überlasse, sei noch nicht entscheiden, sagte Neumann.

Millionen-Förderung von Land und Bund

An den Baukosten will sich der Freistaat Sachsen mit 6,5 Millionen Euro beteiligen, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). Der Bund stellt zudem 125 Millionen Euro an Krediten für die Entwicklung des Flugzeugs zur Verfügung, fügte der Luftfahrkoordinator des Bundesregierung, Thomas Jarzombek, hinzu. Die Entwicklung laufe bereits – allerdings nicht in Leipzig, sondern am Sitz der SNC-Tochter 328 Support Services in Oberpfaffenhofen, sagte Neumann. Dort entstehen weitere 120 Jobs.

„Es ist ein gutes Zeichen, dass in Deutschland wieder Flugzeuge hergestellt werden“, sagte Jarzombek. „Das ist für uns ein großer Erfolg, dass das Werk am Ende hier an diesem Standort entsteht.“ Auch Bremen hatte sich um das Werk beworben – und am Ende gegen Leipzig den Kürzeren gezogen. „Die Sachsen waren besonders flexibel und bereit, die notwendigen Genehmigungen auch kurzfristig zu erteilen.“

Neue Maschine soll Marktlücke füllen

Minister Dulig zeigte sich erfreut, dass man sich bei der Standortsuche am Ende gegen Mitbewerber durchsetzen konnte. „60 Jahre nachdem in Dresden das letzte Flugzeug gebaut wurde – die 152 – wird Sachsen damit wieder Standort für den Flugzeugbau.“ Der Airport habe hier vor allem damit punkten können, dass es genügend Flächen für solche Ansiedlungen gebe, sagte Flughafen-Chef Ahmelmann.

Das Unternehmen rechnet sich am Markt gute Chancen für das kleine Propellerflugzeug mit bis zu 39 Sitzen aus. „Gegenwärtig gibt es keinen Anbieter, der im Segment 30 bis 39 Sitze ein Flugzeug in der Produktion hat“, sagte Neumann. Dabei gebe es gerade für solche Maschinen wieder eine steigende Nachfrage, die kaum befriedigt werden können. „Dem wollen wir mit der Weiterentwicklung der 328 entgegenwirken.“

Die Do 328 war 2005 ausgemustert worden, die Firma aus Oberpfaffenhofen kümmert sich seither um Wartung und Reparatur der alten Maschinen. Auch die Design- und Markenrechte an dem Flieger liegen bei der Firma, die seit 2015 zu SNC gehört. Bei der nun geplanten Neuauflage wollen man unter anderem die Kabine vergrößern, statt maximal 33 sollen dann bis zu 39 Fluggäste Platz finden. Zudem erhalte das Flugzeug neue, sparsamere Propeller-Triebwerke. Ein erster Prototyp wurde am Mittwoch am Flughafen bei der Vertragsunterzeichnung präsentiert.

Zukunft mit elektrischem Antrieb?

„Die weiterentwickelte D328Neu, ein Flugzeug mit der DNA und der Zuverlässigkeit der Dornier 328, wird die ideale Plattform bieten, um unter Berücksichtigung neuster Technologien eine wirtschaftliche Produktion in Deutschland über Jahre hinaus sicherzustellen“, sagte Dave Jackson, Chef von 328 Support Services und in Personalunion auch Chef der neuen Betreiberfirma DRA. „Unsere Investition wird auch Arbeitsplätze bei Dienstleistern und Zulieferern in der Region sichern und es wird Raum für Neuansiedlungen geben.“

Eine Umstellung auf Turbinen, wie sie in größeren Jets verwendet werden, über die die Firma ebenfalls nachgedacht hatte, werde es aber nicht geben. „Wir sehen Zukunft im Turboprop“, sagte Neumann. Jarzombek hofft aber, dass das Flugzeug künftig auch elektrisch fliegen werde. „Es bietet sich dafür an“, sagte er. „Sicher nicht im ersten Schritt, aber vielleicht in einem zweiten.“

Von Frank Johannsen