Das ist Sachsens bester Nachwuchs-Lokführer

Leipzig

Im IHK-Bezirk Leipzig (Stadt Leipzig, Landkreise Nordsachsen und Leipzig) haben in diesem Sommer 2919 Auszubildende in 46 kaufmännischen und 73 gewerblich-technischen Berufen ihre IHK-Abschlussprüfung abgelegt – 2549 bestanden erfolgreich. Am Dienstagabend haben sie bei einer Festveranstaltung im Congress Center Leipzig (CCL) ihre Facharbeiterzeugnisse erhalten. Die Top 5-Ausbildungsberufe mit den meisten erfolgreichen Absolventen: Kaufmann/-frau im Einzelhandel (247), Kaufmann/-frau für Büromanagement (230), Verkäufer/-in (162), Fachkraft Lagerlogistik (157) sowie Mechatroniker/-in (141). „Das Facharbeiterzeugnis ist ein Türöffner zu den Betrieben in unserer Region, die gut ausgebildete Nachwuchsfachkräfte suchen“, sagte IHK-Vizepräsidentin Annekatrin Michler. Zu den Jahrgangsbesten gehören Julia Schwarz und Franz Fahrig.

Ein Kindheitstraum hat sich erfüllt

Franz Fahrig hat sich mit 21 Jahren einen Kindheitstraum erfüllt. Er ist jetzt ausgebildeter Lokführer. Seine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst hat er bei der DB Regio AG/Region Südost absolviert. Es waren drei aufregende Jahre. „Man lernt Fahrzeuge auf ihre Fahrtauglichkeit zu untersuchen oder Bremsproben durchzuführen, und natürlich gibt es auch jede Menge Fahrunterricht mit Ausbildern“, berichtet der Leipziger. Franz Fahrig schwärmt für seinen Beruf und will viele andere dafür begeistern. „Ich fahre zwar nicht den ICE, aber ich steuere die Regionalbahn, den Regionalexpress und S-Bahnen quer durch Mitteldeutschland.“ Der Weg zu diesem Jungs-Traum verlangt einem Auszubildenden einiges ab – auch Schichtdienst schon während der Ausbildung. „Man muss sich sehr anstrengen“, erzählt Fahrig, „gerade der theoretische Teil in den drei Jahren Berufsschule hat es in sich.“ Es gehe aber auch um jede Menge Verantwortung. „Wir transportieren schließlich jeden Tag viele Menschen – da steht die Sicherheit immer im Vordergrund.“ Den Traum vom Lokführer hat sich Franz Fahrig nun also erfüllt, ausgeträumt hat er aber noch lange nicht. Mit zunehmender Berufserfahrung und Weiterbildung kann er sich als Disponent oder Planer weiterentwickeln oder selbst einmal junge Menschen zum Lokführer ausbilden. Und vielleicht fährt er eines Tages auch den ICE.

Mehr Praxis – weniger Theorie

Julia Schwarz. Quelle: Lutz Zimmermann/IHK

Für ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau hat sich Julia Schwarz vergleichsweise spät entschieden. Bis dahin studierte sie Politikwissenschaft, um irgendwann festzustellen, dass das Studium ihr zu wenig Struktur bot, dafür sehr viel Theorie – und so gut wie keinen Praxisbezug. Julia Schwarz entschied sich deshalb für eine duale Berufsausbildung. An dem erhofften Praxisbezug mangelte es nicht bei ihrem Ausbildungsbetrieb, der TMS Trade & Marketing Service GmbH & Co. KG. Schon frühzeitig durfte sie selbstständig eigene Projekte bearbeiten. Der intensive Arbeitsalltag im Betrieb einerseits und die Anforderungen in der Berufsschule andererseits waren herausfordernd. Die Auszeichnung durch die IHK als Jahrgangsbeste in ihrem Bereich sieht Julia Schwarz (33) deshalb als große Anerkennung. „Es ist auch ein Zeichen, dass sich das Vertrauen ausgezahlt hat, das mein Ausbildungsbetrieb in mich gesteckt hat“, sagt die 33-Jährige. Mit dem Lernen aufhören will sie nicht: „Ich möchte mich kontinuierlich weiterbilden. Mein nächstes Ziel ist die Fortbildung zur Handelsfachwirtin.“

Von lvz