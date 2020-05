Rückbesinnung auf den Heimatmarkt treibt Geldinstitut an

Leipzig

Die Deutsche Bank in der Region Leipzig bleibt in diesen wirtschaftlich eher negativen Zeiten positiv gestimmt. „Trotz der großen Herausforderungen sind wir für dieses Jahr zuversichtlich“, sagte Markus Wägner, der für das Privatkundengeschäft in Ostdeutschland verantwortliche Leiter. Das führte der Manager maßgeblich auf die im vorigen Jahr beschlossene Rückbesinnung des größten deutschen Geldhauses, das in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiert, auf den heimischen Markt zurück. Zudem werden Firmen jeder Größe, Selbstständige wie Gewerbetreibende nun unter dem Dach einer Unternehmensbank betreut. „Diese Bündelung der Kräfte bringt auch der regionalen Wirtschaft viele Vorteile“, sagte Wägner im Gespräch mit der LVZ. „Wir spüren, dass diese Konzentration hier gut angenommen wird.“ Das Institut stehe den Kunden auch dann zur Seite, wenn es darum gehe, aus einem starken deutschen und europäischen Netzwerk heraus auf dem Weltmarkt zu agieren – was immer mehr sächsische Betriebe auf ihrer Agenda haben.

Seit Wochen intensive Hilfe

Wägner sagte, in der jetzigen Corona-Krise sei das Geldhaus „Teil der Lösung“. Seit Wochen werde Privat- wie Firmenkunden intensiv geholfen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzufedern. So würden staatliche Hilfsprogramme für Unternehmen – diese Anträge laufen über die jeweilige Hausbank – so rasch wie möglich bearbeitet. „Unkomplizierte Hilfen geben wir auch unseren Privatkunden, wenn diese wegen Corona Schwierigkeiten haben, ihre Verbindlichkeiten für Konsumenten-oder Immobilienkredite zu bedienen.“

Die mit Abstand am häufigsten von den Kunden angesprochenen Themen seien derzeit Fragen zur Kapitalmarktentwicklung und der Vermögensabsicherung sowie, bei den Betrieben, zur Liquiditätssicherung. Die umfangreichen Investitionen in digitale Zugangskanäle wirkten sich hier positiv aus, es gebe einen großen, zunehmenden Bedarf an Beratung. Oft sei den Banken in Krisenzeiten vorgeworfen werden, sie ließen ihre Kunden im Regen stehen. „Unsere Branche zeigt eindrucksvoll, wie falsch diese Vorwürfe sind“, meinte Wägner.

Zufrieden mit Vorjahresergebnissen

Mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres zeigte er sich sehr zufrieden. Das Geschäftsvolumen, also die Summe aller Kredite, Einlagen und Depotvolumen, sei in der Region Leipzig (85 000 Kunden, 1100 Beschäftigte) um sechs Prozent auf 4,07 Milliarden Euro geklettert. „Das gibt uns Rückenwind.“ Die Anlage in Wertpapieren habe um fast 17 Prozent auf 732 Millionen Euro zugelegt. Die Kunden hätten verstanden, dass sie angesichts der europäischen Nullzinspolitik auf Spareinlagen keine Zinsen bekämen. Folglich gebe es einen Trend hin zur Geldanlage in Aktien und Investmentfonds. Ebenfalls deutlich im Aufwind seien die Baufinanzierungen gewesen. Das Neugeschäft sei um mehr als ein Viertel auf 190 Millionen Euro gestiegen. Wägner zeigte sich davon überzeugt, dass der Immobilienboom hier anhalten werde.

Von Ulrich Milde