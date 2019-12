Die 100 größten Unternehmen in Mitteldeutschland: Teil 1 – Platz 100 bis 76

Leipzig

Die Wirtschaft in Sachsen hat 2019 einen Gang heruntergeschaltet. Nur um 0,3 Prozent dürfte sie in diesem Jahr wachsen, schätzt das Ifo-Institut in Dresden. 2018 war es noch viermal so viel gewesen. Vor allem die Industrie schwächelt, allen voran die in Sachsen starke Autobranche, während es auf dem Bau brummt.

Das spiegelt sich auch in der Platzierung der größten Unternehmen in Mitteldeutschland wider, die die Landesbank LBBW nach einem Jahr Pause wieder aufgelegt hat. In einer vierteiligen Serie stellen wir die 100 größten Unternehmen Mitteldeutschlands vor. Heute beginnen wir mit den Plätzen 76 bis 100. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie:

Zur Galerie Mitteldeutschlands größte Unternehmen: Das sind die Plätze 100 bis 76.

Autozulieferer rutschen nach hinten ab

Hier gab es einiges an Bewegung. Während Autozulieferer und Metallverarbeiter nach hinten abrutschten, stiegen Bau- und Handelsunternehmen auf: Das Allgemeine Baustoff-Handels-Contor aus Erfurt schaffte auf Platz 98 erstmals den Einzug in die Top 100. Ebenso der Billigartikel-Anbieter Mäc Geiz aus Landberg bei Halle auf 97. Beide hatten vor zwei Jahren beim Umsatz noch ganz knapp hinter der damaligen Nummer 100 gelegen – und waren so aus dem Ranking gefallen.

Der Autozulieferer Automotive Lighting aus Brotterode in Thüringen dagegen, vor zwei Jahren noch auf Platz 53, büßte mehr als ein Drittel seines Umsatzes ein und landete nur noch auf Rang 80. Wenig besser sah es bei Bohai Trimet Automotive in Harzgerode und Sömmerda aus, wo der Umsatz um ein Fünftel schrumpfte. Das reichte noch für Platz 83. Vor zwei Jahren hatte die Firma, die damals noch Trimet Aluminum hieß, noch auf 16 Plätze weiter vorn gelegen.

Daten mussten zum Teil geschätzt werden

Basis war dabei nicht das Jahr 2019, als Brexit, Strafzölle, Handelskriege und die weltweit schwächelnde Konjunktur vor allem der Autobranche und der Metallindustrie zu schaffen machten. Die Daten der LBBW stammen aus dem Jahr davor. Einige der Betriebe, die selbst keine Zahlen herausgeben, hat die Bank zudem geschätzt. Andere Firmen blieben mangels Datengrundlage ganz außen vor, darunter auch einige der Schwergewichte.

Das Ranking war zunächst von der Sachsen LB aufgelegt worden und wurde nach deren Notverkauf 2007 dann von der neuen Mutter LBBW fortgeführt. 2018 hatte die Bank das Ranking ausfallen lassen. Jetzt wurde es wieder eingeführt.

Lesen Sie am Sonntag bei LVZ.de: Das sind die Plätze 75 bis 51.

Von Frank Johannsen