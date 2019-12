Die 100 größten Unternehmen in Mitteldeutschland: Teil 3 – Platz 50 bis 26

Leipzig

Die Wirtschaft in Mitteldeutschland ist im Umbruch: Energiewende, Kohleausstieg und der Wandel der Autoindustrie hin zur E-Mobiltät wirbeln ganze Branchen durcheinander – nicht nur in Sachsen, sondern auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hinzu kommt die aufziehende Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Das spiegelt sich auch in der Platzierung der größten Unternehmen in Mitteldeutschland wider, die die Landesbank LBBW nach einem Jahr Pause wieder aufgelegt hat. In einer vierteiligen Serie stellen wir die 100 größten Unternehmen Mitteldeutschlands vor. Im dritten Teil zeigen wir heute die Plätze 26 bis 50. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie:

Mibrag steht festgezurrt auf Platz 50

Gerade im Mittelfeld gab es besonders viel Bewegung – und eine erstaunliche Kontinuität: Trotz Energiewende und Kohleausstieg liegt der Braunkohleförderer Mibrag aus Zeitz wie festgezurrt auf Platz 50 – genau in der Mitte der Top 100. Dabei gab es rund um die Mitte besonders viel Auf und Ab: Zehn Unternehmen zogen an der Mibrag vorbei nach oben, ebenso viele rutschen an ihr vorbei nach unten durch.

Den größten Sprung gegenüber der vorigen Erhebung vor zwei Jahren machte dabei das Bauunternehmen Goldbeck: Dessen Niederlassung Ost in Treuen schoss dank Zusammenrechnung mit der Niederlassung Nordost von Platz 62 auf 35. Fast genauso steil aufwärts ging es bei der Edelmetallschmiede Saxonia aus Halsbrücke in Mittelsachsen, die sich von 59 auf 37 verbesserte. Der Chemnitzer Maschinenbauer Niles-Simmons-Hegenscheidt kletterte von 60 auf 49.

Telekomausrüster fällt um 32 Plätze nach hinten

Noch tiefer war aber der Fall beim größten Absteiger: Der Telekommunikationsausrüstung ADVA Optical Networking aus Meiningen stürzte von Platz 28 auf 60 ab. Grund ist hier offenbar, dass die LBBW anders als zuvor die Töchter im Ausland, auf die fast drei Viertel der knapp 1900 Mitarbeiter entfallen, herausrechnete.

Basis für das Ranking war nicht das Jahr 2019, als Brexit, Strafzölle, Handelskriege und die weltweit schwächelnde Konjunktur der Industrie zu schaffen machten. Die Daten der LBBW stammen aus dem Jahr davor. Einige der Betriebe, die selbst keine Zahlen herausgeben, hat die Bank dabei geschätzt. Andere Firmen blieben mangels Daten ganz außen vor, darunter auch einige der Schwergewichte.

Von Frank Johannsen