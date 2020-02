Die Handwerks-Youngster: Neue Profis in mehr als 40 Berufen

Leipzig

Ein besonderer Tag für die Handwerks-Youngster aus der Region Leipzig: 400 junge Gesellinnen und Gesellen aus 40 Berufen feierten am Samstag mit der Freisprechung den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre. Sie hatten nach einer in der Regel dreieinhalbjährigen Lehrzeit ihre Ausbildung beendet und erhielten ihre Gesellenprüfungszeugnisse.

Die Handwerkskammer zu Leipzig nahm die neuen Profis bei einer Feierstunde im Congress Center in den Kreis der Handwerksfamilie auf. Die Festveranstaltung fand im Rahmen der Mitteldeutschen Handwerksmesse auf der Neuen Messe statt, bei der das Handwerk vom 15. bis 23. Februar 2020 seine unzähligen Facetten präsentiert hat.

Lisa-Marie Pietsch : „Eine gute Wahl“

Jahrgangsbeste ist Lisa-Marie Pietsch (23), die ihre Ausbildung zur Zahntechnikerin erfolgreich abgeschlossen hat. Im Kammerbezirk war sie Drittbeste unter allen Auszubildenden. Ursprünglich war es ihr Traum, Zahnärztin zu werden. Da es nach dem Abi nicht direkt geklappt habe, entschied sie sich zunächst für eine Zahntechniker-Ausbildung. „Eine gute Wahl“, meint sie. Denn sie sei mit Spaß bei der Sache dabei. Inzwischen kann sie sich aber gut vorstellen, noch den Meister zu machen oder sogar ein Zahnmedizinstudium aufzunehmen.

Marcus Zenner : „Auf jeden Fall noch der Meister“

Marcus Zenner (25), Zweiradmechatroniker. Quelle: Christian Modla

Er hatte bereits ein Studium begonnen, aber wieder abgebrochen, weil es ihm nicht so lag. Nun ist Marcus Zenner (25) Zweiradmechatroniker. Privat hat er schon immer an Zweirädern geschraubt und konnte jetzt sein Hobby zum Beruf machen. Er hat eine kombinierte Ausbildung absolviert: Erst zwei Jahre Fahrradmechaniker und dann Zweiradmechatroniker. Auch wenn da auch öfter mal dreckige Räder zu behandeln seien und nicht nur an Edelrädern geschraubt werde, sieht er seine Zukunft auf jeden Fall in dem Beruf. Sein Ziel: „Auf jeden Fall noch der Meister.“

Claudia Fahrenhold: „Man kann glücklich machen“

Claudia Fahrenhold (27), Friseurin. Quelle: Christian Modla

Auch sie hatte vorher beruflich etwas anderes gemacht und dann eine verkürzte Ausbildung (zwei Jahre) zur Friseurin absolviert. In diesem Beruf geht Claudia Fahrenhold (27) jetzt voll auf. „Man kann sich kreativ ausleben, kann mit seinem Können Menschen beraten und glücklich machen.“ Außerdem sehe man direkt, was man am Tag geleistet habe und bekomme vom Kunden direkte Rückmeldung zu seiner Arbeit. Den ganzen Tag einem Job am Computer nachzugehen, sei für sie unvorstellbar geworden.

Paul Polter : „Den ganzen Tag in Bewegung“

Paul Polter (21), Anlagenmechaniker für Heizung- und Sanitärservice. Quelle: Christian Modla

In einem ganz anderen Metier legt Paul Polter (21) Hand an. Er ist nun Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitärservice. „Die dreieinhalbjährige Ausbildung hat es echt in sich gehabt. Dass es so komplex wird, hatte ich vorher nicht gedacht.“ Dennoch freut er sich, dass er die Herausforderung gut gemeistert habe. In seinem Ausbildungsbetrieb wird er fortan als Geselle weiter beschäftigt. An seinem Beruf schätzt er die abwechslungsreichen Arbeitsgebiete. Und: „Man ist den ganzen Tag in Bewegung.“ Jetzt heißt es erst einmal, Erfahrungen im Beruf zu sammeln und mit spätestens 25 Jahren die Meisterausbildung zu beginnen.

Von Modla/Kreuz