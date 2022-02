Leipzig

Der Leipziger Logistikdienstleister CargoBeamer ist bei seiner Expansion einen großen Schritt vorangekommen: Das Unternehmen – das eine innovative Transporttechnologie entwickelt hat, um Warentransporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern – hat im vergangenen Jahr seine Leistung auf 26.000 Transporte verdoppelt. Jetzt werden europaweit drei Spezial-Terminals von mehreren hundert CargoBeamer-Waggons angesteuert. Investoren beziffern den Wert des Unternehmens inzwischen auf 245 Millionen Euro. „Wir wollen das erste Leipziger Start-Up werden, das einen Wert von einer Milliarde Euro erreicht“, sagt der neue CEO Nicolas Albrecht. In fünf Jahren soll das CargoBeamer-System auf allen wichtigen Verkehrskorridoren in Europa verfügbar sein.

In nur 15 Minuten auf die Schiene

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Denn der Ansatz, Lastwagentransporte von der Straße auf die Schiene zu bringen, erlebt aktuell eine Renaissance. Einige der Gründe: Der Transport auf der Schiene ist 100 Prozent elektrisch und reduziert die CO2-Emissionen im Vergleich zum Straßentransport mit einem Diesel-Lastwagen um 80 Prozent. „Und die Energieersparnis beträgt bis zu 70 Prozent“, betont CEO Albrecht.

Ein Zug aus CargoBEamer-Waggons wird beladen. Quelle: CargoBeamer

Bislang bleiben diese Potenziale weitgehend ungenutzt, weil sich 95 Prozent der Sattelschlepper technisch nicht auf die Bahn verladen lassen. Anders bei der CargoBeamer-Technologie: Bei ihr fahren die Autos ihre angehängten Aufleger in einen speziellen Waggonaufsatz, der eine Art Wanne ist. Während die Zugmaschine wieder abfährt, bleibt der Aufleger in der Wanne und wird mit einer Spezialvorrichtung auf einen CargoBeamer-Waggon geschoben – was nur 15 Minuten dauert. Dann geht es in diesem Waggon auf der Schiene zum Zielort, wo der Aufleger in umgekehrter Reihenfolge abgeladen und schließlich wieder von einer ganz normalen Zugmaschine an sein Ziel gefahren wird.

50 neue Strecken und 30 neue Terminals

Im Jahr 2016, als die CargoBeamer-Entwicklung ihre Marktreife erreicht hatte, verfügte das Unternehmen nur über 75 eigene Waggons, die ausschließlich auf der Linie von Kaldenkirchen an der deutsch-niederländischen Grenze bis nach Domodossola in Norditalien verkehrten. Inzwischen hat CargoBeamer im französischen Calais einen weiteren Terminal errichtet.

Per Zug auf der Schiene statt mit einem Diesellaster auf der Straße – die CargoBeamer-Technologie macht es möglich. Quelle: CargoBeamer

„Von dort fahren unsere Waggons nach Domodossola und nach Südfrankreich bis an die spanische Grenze“, erläutert Albrechts Vorstandskollege Hans-Jürgen Weidemann. Auch nach England touren die CargoBeamer-Züge. Calais ist der erste eigene Terminal des Leipziger Unternehmens, in einem nächsten Schritt sollen jetzt die Miet-Terminals in Kaldenkirchen und Domodossola durch eigene ersetzt werden. „Wir haben uns dafür schon Grundstücke gesichert“, so Weidemann. Auch die Zahl der Waggons soll um weitere 500 bis 600 auf 1000 anwachsen. „Bis 2032 wollen wir ein enges Netz aus über 50 neue Strecken und rund 30 Terminals verfügen.“

Länder investieren in Schieneninfrastruktur

Dann soll es von Calis eine neue West-Ost-Verbindung geben, die quer durch Mitteldeutschland führt. Wo dort ein CargoBeamer-Terminal entstehen soll, ist noch offen. „Wir würden natürlich gern einen in Leipzig errichten“, so der 33-jährige Albrecht. Auch eine Linie nach Süddeutschland ist geplant, sie soll über Mannheim nach Bayern führen. „Wir interessieren uns auch für einen Nord- oder Ostsee-Hafen als Standort für einen unserer Terminals.“

Das Management von CargoBeamer will expandieren: Nicolas Albrecht (CEO), Markus E. Fischer (CFO) und Hans-Jürgen Weidemann (CTO) von links nach rechts. Quelle: Joerg Riethausen

Die aktuelle Marktentwicklung verleiht diesen Plänen zusätzlich Schub. „Der Logistikmarkt wächst überproportional“, schildert Albrecht. „Vor allem auf der Straße.“ Dies torpediere nicht nur alle Klimaziele, sondern verstärke auch die Kapazitätsengpässe auf den Autobahnen und auf dem Fahrermarkt. „In Deutschland wird der Anteil der Bahntransporte am Güterverkehr in den nächsten zehn Jahren von 18 auf 25 Prozent wachsen, in Frankreich wird er sich von 9 auf 18 Prozent verdoppeln. Deshalb investieren jetzt immer mehr Länder massiv in ihre Schieneninfrastruktur“, glaubt Albrecht.

Amerikaner und Schweizer beteiligen sich

CargoBeamer will deshalb jetzt massiv in den Aufbau seines Routen- und Terminalnetzes investieren. Vor wenigen Tagen wurden dafür 33,5 Millionen Euro von neuen und Bestandinvestoren eingeworben – darunter US-amerikanische und Schweizer Family Offices sowie dem Duisport als strategischen Investor. „Wir sehen, dass es für sinnvolle Investitionen im Klimabereich liquide Mittel auf dem Markt gibt“, sagt Finanzvorstand Markus Fischer. „Wir können uns auch einen Börsengang vorstellen.“

Das Herz von CargoBeamer soll aber auch in Zukunft weiter im Hauptsitz in der Leipziger Kreuzstraße schlagen. Dort soll auch ein Großteil der zusätzlich benötigten Mitarbeiter eingestellt werden.

Von Andreas Tappert