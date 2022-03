Leipzig

432 junge Handwerkerinnen und Handwerker haben gerade ihre Lehre beendet und freuen sich nun über ihren Gesellenbrief. Das teilte die Handwerkskammer zu Leipzig mit. Am stärksten vertreten sind die jungen Fachkräfte in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker (144), Land- und Baumaschinenmechatroniker (48), Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (39) sowie Elektroniker (31). 160 Ausbildungsbetriebe haben ihren Sitz in der Stadt Leipzig, 109 im Landkreis Leipzig und 53 im Landkreis Nordsachsen. Einige der frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen stellen wir vor.

Land- und Baumaschinenmechatroniker

Land- und Baumaschinenmechatroniker: Lisa Pauline Hoyer, Justin Keßner und Nick André Rollin (von rechts). Quelle: Foto: Anika Dollmeyer/HWK

Lisa Pauline Hoyer, Justin Keßner und Nick André Rollin haben ihre Lehre bei der Gruber Agrartechnik GmbH in Leipzig beendet. „Die Ausbildung umfasst ein größeres Spektrum als bei den Kfz-Mechatronikern“, sagt Justin. „Zudem ist man viel beim Kunden unterwegs und nicht nur in der Werkstatt“, erzählt der 19-Jährige. Lisa schätzt die große Abwechslung, Nick (20) ist immer wieder von den großen Maschinen begeistert. Während Justin und Nick von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen wurden, muss sich Lisa nach einem neuen Unternehmen umschauen. Sorgen macht das der 20-Jährigen nicht: „Ich will in der Region bleiben, und hier werden viele Leute gesucht.“ Dass sie in ihrem Beruf oft allein unter Männern ist, ist für sie kein Problem. „Wenn Du fachlich was draufhast, bist Du genauso anerkannt. Und auch wenn die Maschinen groß sind, braucht es nicht unbedingt besonders viel Kraft – dafür gibt es auch Technik.“ Dass sein Handwerk systemrelevant ist, erklärt Justin so: „Irgendwas muss immer aufs Feld fahren, damit die Menschen ernährt werden.“

Metallbauerin

Metallbauerin: Nora Sophie Windhorst (27). Quelle: Foto: Anika Dollmeyer/HWK

Froh und stolz ist Nora Sophie Windhorst (27) auf ihren sehr guten Abschluss als Metallbauerin. Dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit bei der Faiveley Transport Leipzig GmbH haben sich gelohnt, Metallbauer ist ein gefragter Beruf. Mathe war in der Schulzeit nicht ihr stärkstes Fach, erzählt die 27-Jährige, aber genau das braucht man in ihrem Job. „Es ist einfacher, wenn man weiß, wofür man es benötigt. Ich sehe das Bauteil, also das Ergebnis, vor mir, das macht es einfacher.“ Zum noch immer untypischen Beruf für Frauen hat Nora über verschiedene Praktika gefunden. „Die handwerkliche Ader hatte ich schon immer, und Metall hat mir am besten gefallen.“ Dass sie eine Frau ist, hat im Berufsleben bisher keine besondere Rolle gespielt. Besonders viel körperliche Kraft brauche sie nicht, da es ausreichend technische Hilfsmittel gebe. Und sonst helfe eben ein Kollege. Deckenkran fahren, schweißen – für Nora ist das Arbeitsalltag, wobei letzteres zu ihren Lieblingstätigkeiten gehört. Auf jeden Fall will sie sich noch in Richtung Technikerin weiterbilden.

Mechatroniker für Kältetechnik

Mechatroniker für Kältetechnik: Valentin Jähne (24) und Markus Spreer (20). Quelle: Foto: Anika Dollmeyer/HWK

Ob gut gekühltes Bier, die Frischetheke beim Fleischer oder die klimatisierte U-Bahn – ohne die Mechatroniker für Kältetechnik läuft fast nichts. Für Valentin Jähne (24) und Markus Spreer (20) war es der passende Beruf – handwerklich wie technisch. Valentins Lieblingsarbeitsplatz ist das Dach, besonders wenn die Sonne scheint: „Man hat viel frische Luft, seine Ruhe und kann arbeiten.“ Markus, der auf Industriekälte spezialisiert ist, schätzt an seinem Beruf die Herausforderung, mal mit viel Fingerspitzengefühl und mal mit mehr Kraft zu arbeiten. Auch wenn die Arbeitsumgebung oftmals laut ist, man Schutzausrüstung und Gehörschutz trägt und das auch körperlich fordernd sein kann. Valentin und Markus freuen sich, dass ihr Ausbildungsbetrieb, die Johnson Controls Systems & Service GmbH in Leipzig, sie beide übernimmt. „Wir werden hier auch wirklich gebraucht“, weiß Markus, der sich fachlich weiterbilden will. „Nicht nur im Betrieb – wir Kältetechniker sind wichtig“, ergänzt Valentin stolz. Er kann sich später auch noch ein Studium vorstellen.

Orthopädieschuhmacherin

Orthopädieschuhmacherin: Valentina Lehmann (20). Quelle: Foto: Anika Dollmeyer/HWK

Eigentlich sollte es eine Ausbildung in der Orthopädietechnik werden. Doch dreieinhalb Jahre später ist Valentina Lehmann frischgebackene Orthopädieschuhmacherin und sehr glücklich. „Es hat schon länger als ein Jahr gedauert, bis es anfing richtig Spaß zu machen“, erzählt die 20-Jährige. Sie erinnert sich noch an den Beginn der Lehre – „als man nichts wusste und nichts konnte“ und manchmal an der Entscheidung gezweifelt hat. Dass orthopädische Maßschuhe tatsächlich schön sein können, hat Valentina in der Ausbildung erfahren. Dass sie solche schönen Schuhe – von der Sandalette bis zum Stiefel – selber bauen kann, freut und motiviert sie. Stolz ist Valentina auf ihr Gesellenstück. Gefertigt hat sie einen Schuh für eine Diabetespatientin, die zudem ein versteiftes Sprunggelenk hat. Für den zweifarbigen Schuh (weiß und ozeanblau) hat sie eine 2 bekommen. Das Patientengespräch wurde sogar mit einer 1 bewertet. Kein Wunder also, dass die Neubert Orthopädie-Technik GmbH & Co. KG in Bad Düben ihre Gesellin übernommen hat.

Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik

Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik: Tom Schadow (20). Quelle: Foto: Anika Dollmeyer/HWK

Ja, man kann schon sagen, dass das ein Traumjob ist, sagt Tom Schadow: „Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, der drei große Gebiete vereint.“ Der 20-Jährige schätzt außerdem die Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen. „Mit meinem Wissen und den Fertigkeiten kann ich praktisch überall einsteigen“, erklärt der Geselle selbstbewusst. Gerade in der Coronazeit habe sich gezeigt, dass der Beruf krisensicher ist. „Von der ganzen Situation haben wir im Betrieb gar nichts mitbekommen. Nur in der Berufsschule ist viel Unterricht ausgefallen, und man musste sich vieles selber erarbeiten.“ Der Bereich Sanitär hat sich während der Lehre bei der Böhm GmbH in Markkleeberg zu Toms bevorzugtem Bereich herauskristallisiert. Die Endmontage beim Kunden, das macht dann so richtig Spaß. Tom liebt seine Arbeit. „Sie ist gleichzeitig auch mein Hobby.“

Elektroniker in Automatisierungstechnik

Elektroniker in Automatisierungstechnik: Majid Fajaz (35). Quelle: Foto: Anika Dollmeyer/HWK

Majid Fajaz ist aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Nach einem mehrmonatigen Praktikum begann er die Ausbildung. Die Praktikumszeit nutzte der junge Mann auch, um seine Sprachkenntnisse zu erweitern. In der Berufsschule brauchte er aber im ersten Lehrjahr immer noch das Handy zum Übersetzen – besonders bei den Fachbegriffen. Trotz dieser Hürden hat alles gut geklappt, und Majid wurde von der Schulz Systemtechnik GmbH in Doberschütz übernommen. „Das gibt mir ein gutes Gefühl“, erzählt der 35-Jährige. „Ich arbeite zusammen mit den Leuten, die ich schon eine lange Zeit kenne. Viele Erfahrungen habe ich gemeinsam mit ihnen gemacht – zum Beispiel Hackepeter essen, ins Stadion oder zum Bowling gehen“, freut sich Majid. Er will nun Berufserfahrungen sammeln und sich auf jeden Fall weiterbilden. Zuerst möchte er sich aber noch intensiver mit Programmierung beschäftigen. „Diese Möglichkeit habe ich – wenn ich Fragen habe, sind die Kollegen da.“

Von bm/lvz