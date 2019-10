Drei Leipziger Firmen mit „Via Oeconomica“ geehrt

Leipzig

Auszeichnungen können durchaus eine schwere Angelegenheit sein. Jeweils sieben Kilogramm wiegen die Bronzeplaketten, mit denen Dienstag Abend im Alten Rathaus drei Unternehmen geehrt wurden. Sie erhielten den zum fünften Mal verliehenen Preis „Via Oeconomica“, der zusammen vom Unternehmerverein „Gemeinsam für Leipzig“ und der Stadt vergeben wird. Ziel sei es, „den Fokus noch stärker auf Firmen und deren Leistungen in und für Leipzig zu setzen und sie damit für Vergangenes zu würdigen und zugleich für Zukünftiges zu motivieren“, betonte Vereins-Präsident Mathias Reuschel. Leipzig biete „die besten Bedingungen, um kreativ und effizient arbeiten zu können“. Das gelte für junge wie traditionelle Unternehmen und ihre Mitarbeiter. „Als Gegenwert trägt die erfolgreiche Leipziger Wirtschaft den Namen der Stadt in die Welt“, sagte Reuschel.

Düfte für die ganze Welt

In der Kategorie „ Leipzig bleibt“ erhielt die Bell Flavors & Fragrances GmbH die Plakette. Die Miltitzer Firma stellt Düfte und Aromen für den internationalen Markt her. 1993 übernahm die Bell Flavors & Fragrances aus der US-Metropole Chicago von der Treuhandanstalt den hiesigen Standort. Der eigenständige Schwesterbetrieb gilt heute als einer der modernsten Produktionsstätten. Die Geschichte geht auf das Jahr 1829 zurück. Damals gründeten der Drogist Ernst Ludwig Spahn und der Apotheker Gottlob Eduard Büttner in Leipzig eine Firma zum Vertrieb von Arzneidrogen. Später trat der Kaufmann Friedrich Edmund Louis Schimmel ein und führte sie unter dem Namen Schimmel & Co. weiter. Das Unternehmen stieg zum weltweiten Marktführer der Riechstoffindustrie auf. 1948 wurde es verstaatlicht. 1984 erfolgte die Eingliederung in den Volkseigenen Betrieb Riechstoff-Fabrik Wolfen.

Baufachhandel ist umfassend gesellschaftlich engagiert

„Das ist eine große Freude für uns.“ Es sei eine Würdigung „unserer erfolgreichen Arbeit“. So kommentierte Uwe Rothkegel die Entgegennahme des Preises in der Sparte „ Leipzig wächst“. Der 1990 gegründete Baufachhandel hat ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und beschäftigt an seinen sieben Standorten in Mitteldeutschland 200 Beschäftigte. Die Firma, eine der größten ihrer Art in der Region, zeigt sich als großzügiger Förderer unter anderem des Zoos, des Völkerschlachtdenkmals und des Sports. Rothkegel hat frühzeitig die Weichen für die Nachfolge gestellt. Seine Söhne Richard und Philipp werden den Betrieb fortführen. „Ich ziehe mich nach und nach zurück“, kündigte Rothkegel an. Langweilig dürfte ihm trotzdem nicht werden. Er sitzt für die CDU im Leipziger Stadtrat.

Interaktiven Stadtplan kreiert

Dritter im Bunde der Ausgezeichneten ist in der Kategorie „ Leipzig kommt“ das junge IT-Unternehmen Ovrlab. Die Firma mit ihren 15 Mitarbeitern entwickelt Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen. Dazu gehört zum Beispiel ein digitaler, interaktiver Stadtplan von Leipzig. Mit einem Tablet-Computer kann man nicht nur virtuell durch die Messestadt schlendern, sondern auch die städtische Architektur realitätsnah aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zudem statteten die Entwickler von Ovrlab einzelne Gewerbeflächen mit interaktiven Informationen aus, die möglichen Investoren ihre Entscheidungen erleichtern sollen.

Die Auszeichnung „Via Oeconomica“ wurde 2015 anlässlich des 1000. Geburtstags der Stadt Leipzig gemeinsam von Mathias Reuschel, Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) und Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) ins Leben gerufen. Zu den bisherigen Preisträgern gehört unter anderem die Leipziger Volkszeitung.

Von Ulrich Milde