Dresdens VW-Manufaktur verabschiedet sich mit Produktionsrekord vom E-Golf

Dresden/Zwickau

Kurz vor dem Abschied vom E-Golf beschert das Modell der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden noch einmal einen Produktionsrekord: 16 155 Fahrzeuge wurden in diesem Jahr in Dresden montiert, teilte VW am Freitag nach der letzten Schicht vor der Weihnachtspause mit. Das sind noch einmal 2420 mehr als vor einem Jahr. Auch das war damals schon ein Rekord.

Vom Phaeton, der hier bis März 2016 montiert wurde, wurden selbst im besten Jahr 2011 nur 11 116 Stückgebaut. Ein Jahr nach dem Ende des Oberklasse-VW hatte der Konzern in Dresden dann die Montage des Elektro-Golf gestartet.

Grund für den erneuten Bestwert: 2019 wurde der E-Golf anders als zuvor durchgängig im Zweischichtbetrieb montiert. Denn zunächst hatte VW den E-Golf hier nur in einer Schicht pro Tag montiert. Erst im März 2018 wurde auf zwei Schichten verdoppelt.

Fast jeder zweite E-Golf geht nach Norwegen

Derzeit laufen pro Tag 74 E-Golf vom Band, die allesamt an Kunden in Europa gehen. Seit Ende September werden auch die Rechtslenker für Großbritannien und Irland hier montiert. Jeder zehnte E-Golf aus Dresden geht nun über den Ärmelkanal. Wichtigster Markt ist aber weiter Norwegen: 40 Prozent der Autos aus Dresden gehen dorthin.

„Die Unsicherheit nach dem Ende des Phaeton hat nun ein Ende gefunden“, sagte VW-Sachsen-Betriebsratschef Jens Rothe. „Mit der vorübergehenden E-Golf-Montage hat sich die Dresdner Mannschaft hervorragend auf die Zukunft der E-Mobilität vorbereitet.“ Das werde dem Standort auch bei den künftigen ID-Modellen helfen.

ID.3 kommt im Herbst 2020 auch aus Dresden

Denn im nächsten Jahr läuft der E-Golf in Dresden schon wieder aus. Stattdessen soll dort ab Herbst der Hoffnungsträger ID.3 montiert werden– zusätzlich zum Stammwerk in Zwickau. „Wir brauchen die Manufaktur als wichtiges Schaufenster“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Killian.

In Zwickau ist der kleine Stromer, der einmal den Golf ablösen soll, bereits Anfang November angelaufen. Anfangs wurden nur sechs Stück pro Tag gebaut. Inzwischen sind es 40 pro Tag, erklärte ein VW-Sachsen-Sprecher am Freitag auf Nachfrage. Sie werden aber zunächst zwischengeparkt, die Auslieferung beginnt erst Mitte nächsten Jahres.

Zwei weitere Stromer in den Startlöchern

Inzwischen läuft in Zwickau auch schon die Vorserienproduktion der beiden nächsten Stromer, so der VW-Sprecher: Beim Elektro-SUV ID Crozz, das im Mai 2020 in Serie gehen soll und dann wohl ID.4X heißen wird, läuft die Testproduktion bereits seit Sommer. Die Autos gehen aber nicht an Kunden, sondern werden für interne Tests genutzt.

Jetzt ist auch beim Seat El-Born, der nach der Sommerpause 2020 kommt, die Vorserie angelaufen, sagte der Sprecher. Der Elektro-Seat wird das erste Auto einer Konzernschwester sein, das in Zwickau entsteht. Bis Ende 2021 sollen dann noch drei weitere Elektromodelle aus Zwickau folgen: zwei SUVs von Audi und ein weiteres von VW.

Von Frank Johannsen