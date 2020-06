Leipzig

Viele Bürger spüren die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie längst im Geldbeutel. Das zeigen die Ergebnisse einer Verbraucherumfrage der Creditreform Boniversum GmbH. Danach sind vier von zehn Haushalten (39 Prozent) in Deutschland von Einkommenseinbußen betroffen. Dabei haben zwei Drittel dieser Haushalte coronabedingt bis zu 30 Prozent weniger in der Kasse, bei einem Fünftel sind es sogar bis zu 50 Prozent minus.

Kurzarbeit als Hauptursache

Als Hauptauslöser für die Einbußen nannten die Befragten Kurzarbeit (44 Prozent), den Verlust des Nebenjobs (20 Prozent), gefolgt von der nur begrenzten Ausübung der selbstständigen Tätigkeit (17 Prozent). Nur etwa 7 Prozent der Befragten gaben als Grund den Verlust des Arbeitsplatzes an. Die Einführung der Kurzarbeit verhindert offensichtlich bislang einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Sparen bei Reisen und Keidung

Das geringere Haushaltsnettoeinkommen veranlasst viele Verbraucher zum Sparen. So wollen 57 Prozent ihre Ausgaben reduzieren. Sparen wollen die Menschen vor allem bei Reisen und Freizeitgestaltung, bei Bekleidung, Schuhen, Haus- und Heimtextilien, bei Schmuck und Uhren sowie bei Möbeln. Am wenigsten gespart wird bei Tierbedarf, Altersvorsorge und Medikamenten. Mehr als jeder vierte Haushalt in Deutschland befürchtet, in den nächsten zwölf Monaten bestimmte Kosten nicht mehr stemmen zu können, darunter für Miete, Strom oder den öffentlichen Nahverkehr.

Für diese bundesweite repräsentative Umfrage wurden Ende Mai 1000 Verbraucher zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Boniversum ist ein Unternehmen der Creditreform Gruppe, einer Wirtschaftsauskunftei, die den jährlichen Schuldneratlas erstellt.

Insolvenzwelle von nicht gekanntem Ausmaß

Laut Creditreform droht Deutschland „eine Insolvenzwelle von bisher nicht gekanntem Ausmaß“, falls sich die Wirtschaft nicht rasch von dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Konjunktureinbruch erholt. Wie der Chefvolkswirt von Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch, der LVZ sagt, könne es einen Anstieg der Firmenpleiten um bis zu 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr geben. Im Zuge der Unternehmensinsolvenzen werde es ab Herbst auch einen akuten Zuwachs bei den Privatinsolvenzen geben.

Patrik-Ludwig Hantzsch (36), Leiter der Wirtschaftsforschung von Creditreform Quelle: Creditreform

Zwar verringerte sich im ersten Halbjahr 2020 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Bundesrepublik trotz Corona um 8,2 Prozent auf 8900 Fälle. Aber: „Viele Unternehmen, die eigentlich zahlungsunfähig sind, werden durch die milliardenschweren staatlichen Unterstützungsmaßnahmen mehr oder weniger künstlich am Leben gehalten“, erklärt dazu Hantzsch. Hinzu käme die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende September. Die Maßnahmen hätten auch einigen Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht erspart, die schon vor der Krise pleitegefährdet gewesen seien.

Konsequenzen für die Mitarbeiter

„Aber die Unternehmen müssen sich irgendwann der neuen Realität stellen. Wenn das soweit ist, dann rechnen wir damit, dass vielen die Insolvenz nicht erspart bleibt“, so der Wirtschaftsforscher. „Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Mitarbeiter. Dann führt die Kurzarbeit in der Regel nicht zu vollem Lohn und Brot, sondern in die Arbeitslosigkeit.“

Seit Jahren ist die Arbeitslosigkeit der Hauptauslöser für Überschuldung. Im Jahr 2019 war dies in jedem fünften Fall so. Fast ebenso häufig sind Erkrankungen oder Unfälle die Hauptursache.

Galeria Karstadt Kaufhof als drastisches Beispiel

Ein drastisches Beispiel für die bevorstehende Schließungswelle lieferte erst am Freitag Galeria Karstadt Kaufhof. Deutschlands letzte große Warenhauskette war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten. 62 der 172 Filialen werden dicht gemacht. Über 5300 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Gewerkschaft Verdi sieht dadurch auch Zehntausende von Jobs bei anderen Einzelhändlern bedroht.

Viele Menschen leben in Unsicherheit

„Die weitreichenden staatlichen Hilfsmaßnahmen waren richtig“, schätzt Hantzsch, der bei Creditreform die Wirtschaftsforschung leitet, ein. Es sei viel Geld in die Hand genommen worden in dieser außergewöhnlichen Situation. Aber nicht alles sei volkswirtschaftlich sinnvoll. „Die Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozent bringt aus meiner Sicht nicht die erhoffte Stärkung der Binnenwirtschaft. Viele Menschen leben gerade in Unsicherheit, wissen nicht, was aus ihrer Arbeit wird und haben daher nicht das Bedürfnis, sich größere Sachen anzuschaffen“, begründet er seine Zweifel. Es gebe zum Teil eine regelrechte Kaufverweigerung. Die allermeisten halten das Geld eher zusammen. Wer nicht wisse, ob er in drei Monaten noch seine Arbeitsstelle hat, der konsumiere nicht groß.

Kredite müssen zurückgezahlt werden

Auch die KfW-Kredite, die Unternehmen mit Auftragseinbußen zur Überbrückung bekommen haben, bewertet er mit gemischten Gefühlen. „Sie nutzen den Kredit ja nicht, um zu investieren, also etwa neue Produktlinien aufzubauen, sondern um die Zeit zu überbrücken, in der sie nicht ausgelastet sind. Und sie müssen das Geld wieder zurückzahlen.“ Bei vielen sei jedoch der Umsatz unwiederbringlich verloren, etwa bei den Hoteliers, den Gastronomen oder in der Reisebranche. „Da müssen viele Unternehmen dann also schon sehr viel erwirtschaften, um alles zu schaffen“, hofft er.

Von Anita Kecke