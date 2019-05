Schkeuditz

Ein Drohnen-Alarm in Frankfurt hat dem Flughafen Leipzig/Halle am Donnerstag gleich mehrere zu Auslandsflüge der Lufthansa beschert. Weil der Rhein-Main-Flughafen am Morgen eine Dreiviertelstunde lang gesperrt war, leitete die Lufthansa vier Flüge nach Sachsen um: Die Maschinen aus Warschau, Oslo, Kopenhagen und Berlin-Tegel setzten statt am Main in Schkeuditz auf, bestätigte ein Flughafensprecher gegenüber LVZ.de.

Am härtesten traf es dabei die Passagiere aus Berlin: Um 7.37 hatte ihre Airbus A320 mit 22 Minuten Verspätung in Tegel abgehoben – und war dann kurz nach acht schon fast am Ziel. Doch statt in Frankfurt zu landen, drehte die Maschine zwei große Schleifen über den gesperrten Airport – und flog dann stattdessen weiter nach Leipzig/Halle, wo sie um 8.47 aufsetzte. Doppeltes Pech für die Passagiere: Schon wenige Minuten nach dem Kurswechsel wurde der Frankfurter Airport um 8.15 Uhr wieder freigegeben.

Die drei anderen Maschinen hatten den Kurs schon während des Fluges geändert: Die beiden Airbusse aus Kopenhagen und Oslo drehten über Fulda nach Osten ab, der A320 aus Warschau wendete in einem großen Bogen über Sonneberg.

Maschinen flogen nach Frankfurt , Madrid und Barcelona weiter

Zwei der vier Airbusse flogen dann ab 10 Uhr von Leipzig aus doch noch Richtung Frankfurt. Ob die Passagiere der vier umgeleitet Flieger an Bord waren, blieb zunächst unklar. Die anderen beiden Maschinen hoben am Vormittag dagegen von Leipzig/Halle aus Richtung Spanien ab: Der Airbus aus Berlin flog nach Barcelona, der aus Kopenhagen nach Madrid.

Grund für die Umleitungen: In Frankfurt war am Morgen eine Drohe gesichtet worden. Laut Deutscher Flugsicherung handelte es sich Zeugen zufolge um ein größeres Gerät mit einem Durchmesser von etwa 1,50 Meter. Es sei von mehreren Piloten im Süden des Geländes gesichtet worden. Aus Sicherheitsgründen wurde dort daher ab 7.30 Uhr alle Starts und Landungen abgesagt. Nach 45 Minuten wurde der Airport wieder freigegeben, weil keine Drohe mehr zu sehen waren.

Von Frank Johannsen