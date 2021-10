Leipzig

Katrin Steinert hat ein schönes Büro. Da sind schwarze Arbeitstische, weiße Säulen, schlichte Korkplatten an den Wänden. Auf den ersten Blick erscheint die Ausstattung nicht so anders als die in anderen Büros. Ein Laie vermag nur anzuerkennen, dass hier alles richtig gut zusammenpasst – dem Auge schmeichelt. Steinert jedoch ist Innenarchitektin und weiß nach 17 Jahren Berufserfahrung genau, was zu tun ist, damit sich ein Arbeitsplatz „gut“ anfühlt.

Mitarbeiter hinterfragen Qualität des Arbeitsplatzes

Wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit wohlfühlen, „dann haben sie mehr Spaß, arbeiten effektiver, sind weniger krank“, erklärt die Leipzigerin. Diese simple Wahrheit habe während Corona mehr an Bedeutung ge­wonnen. Viele Angestellte können mittlerweile wählen zwischen ­Homeoffice und den Räumen im Unternehmen. Das und der Fachkräftemangel stelle die Raumgestaltung vor neue Herausforderungen. „Die Mitarbeiter hinterfragen die Qualität ihres Arbeitsplatzes“, erklärt die 42-Jährige.

Bereiche, Funktionen, Atmos­phäre – diese seien die Säulen guter Innenarchitektur. Wo konzentriert gearbeitet wird, brauche es viel Tageslicht, eine natürliche Farbgebung und gute Akustik. Letzteres erreiche man durch Einsatz schalldämpfender Materialien wie Textil. In Räumen, in denen es um aktiven Austausch und kreative Ideenfindung geht, bringe eine „kontrastreiche und ,laute’ Gestaltung“ – gerne auch mit grelleren Farben und ausgefallenen Möbeln – die richtigen Impulse, so die Expertin. In diesen Zonen könne dann die Corporate Identity des Unternehmens eine größere Rolle spielen.

Durch Innenarchitektur werden Arbeitswelten Orte zum Wohlfühlen: Dank entfernter Wände entstand bei diesem Leipziger Immobilienentwickler eine lichtdurchflutete Teeküche. Quelle: Steinert & Bitterling

Der Einsatz von Kunst, etwa in Form von Gemälden, sei dabei kein Ersatz, sondern eher Bestandteil der Raumgestaltung. Früher floss das Geld in die Ausstattung der Chef­etage. Kunst sollte dort den Status des Unternehmens repräsentieren. Heute sei das Geld anders besser angelegt: um die Räume neu zu strukturieren. Denn Kunstgeschmack gefalle sehr individuell, von einem sinnigen Raumkonzept profitieren alle.

Finanzierung klären, Prioritäten festlegen

Bei der Umsetzung sei so ziemlich alles möglich, ist aber letztendlich eine finanzielle Frage. Darum rät die Innenarchitektin, sich im ersten Schritt über die Prioritäten klar zu werden. Welche Bereiche fehlen, wie können sie integriert werden? Vielleicht macht es Sinn, den Grundriss der Unternehmensräume zu verändern?

Dabei müssen die verwendeten Materialien nicht unbedingt kostspielig sein. Das Geheimnis sei, sie mit ein paar teuren, aber liebevoll ausgewählten Details zu ergänzen. Für die richtige Farbwahl hat der Profi noch einen Tipp: Farbtöne sollten im richtigen Licht und im Beisein anderer Menschen getestet werden. „Denn wenn die Menschen in einem Raum besser aussehen, lächeln sie sich automatisch öfter an“, verrät Steinert.

Raumgestaltung kann Image des Unternehmens stützen

Eine Investition in die richtige Raumgestaltung ist auch eine Investition in das Image des Unternehmens. Mitarbeitende tragen die Werte des Unternehmens nach außen. Und auch bei Kunden und Geschäftspartnern wird ein stimmiges Erscheinungsbild letztlich nicht seine Wirkung verfehlen.

Von Pauline Szyltowski