Ein Leben für den Handball

Leipzig

Karsten Günther hat offenkundig einen langen Atem. „Wir wollen auch mal in den europäischen Wettbewerben spielen“, sagt der Manager des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Nach Möglichkeit in der Champions League. Ergo ist es das Ziel, „ganz nach oben“ in der nach Eigenwerbung „stärksten Liga der Welt“ zu kommen, sprich: Deutscher Meister zu werden. Davon sind die Spieler ein Stück weit entfernt. In der laufenden Saison haben es die Sachsen noch nicht nach ganz oben geschafft. Doch der Geschäftsführer der SC DHfK Verwaltung GmbH, wie die offizielle Bezeichnung lautet, arbeitet täglich hart daran, dass seine Vision eines Tages Wirklichkeit wird.

Kita, personelle Angelegenheiten, interner Austausch

Ein ganz normaler Montag. Karsten Günther lässt es sich nicht nehmen, seinen Sohn Anton in die Kita zu bringen. Danach fährt er in die Geschäftsstelle. Nach dem Eintreffen gegen neun Uhr holt er sich erst einmal einen Kaffee, schaut in den Computer. Nach diesem Aufwärmprogramm folgt um 9.30 Uhr die Besprechung mit Assistentin Lina Langosch. Da geht es vor allem um die anstehenden Termine und welche Punkte sonst noch aktuell zu erledigen sind.

Eine halbe Stunde später diskutiert Günther mit Geschäftsstellenleiter Steffen Landschneider über den Stand der laufenden Vorhaben, personelle Angelegenheiten und das, was in der gerade begonnenen Woche abgearbeitet werden sollte. Um elf Uhr startet der montägliche Jour fixe. Dazu sind alle 14 der im Büro Beschäftigten eingeladen. „Jeder kann da über seine Projekte berichten, Fragen stellen, kritische Punkte ansprechen“, betont Günther. „Dieser interne Austausch ist sehr wichtig.“ War am Wochenende zuvor ein Heimspiel, wird auch das in organisatorischer Hinsicht ausgewertet.

Sponsorenbetreuung und ein Präsident zur Lagebesprechung

Nach der Mittagspause kümmert sich der Manager, dessen Handy den ganzen Tag lang häufig klingelt, um sein Hauptaufgabengebiet: die Sponsorenbetreuung. „Da hänge ich mich total rein.“ Gegen 15 Uhr schellt es an der Tür, DHfK-Präsident Bernd Merbitz erscheint. Der frühere Leipziger Polizeipräsident vertritt die Anteile des Vereins an der ausgelagerten Gesellschaft und lässt sich von Günther eine gute Stunde lang über die aktuelle Lage informieren. „Das machen wir alle zwei Wochen“, sagt Merbitz. In ähnlichem Rhythmus findet auch ein ausführlicher Austausch mit dem anderen Gesellschafter Maik Gottas statt.

Nach der Merbitz-Kontrolle geht es am Schreibtisch weiter mit dem großen Thema Sponsoring, eine lange Telefonliste wird abgearbeitet. An diesem Montag kann Günther einigermaßen früh, gegen 18 Uhr, Schluss machen. „Ich bemühe mich, das zweimal pro Woche zu schaffen, um mit meiner Familie zu Abend zu essen.“ An den anderen Tagen kommt er vor 20 Uhr nicht aus dem Büro oder nimmt noch Termine wahr. Regelmäßige Besprechungen mit Chefcoach André Haber kommen obendrauf. „Einmal in der Woche versuche ich, beim Training dabei zu sein“, erzählt Günther. Der Kontakt zu den Spielern ist ihm wichtig.

Aus der Oberliga in die Bundesliga

Der 40-jährige gebürtige Erzgebirger ist ohne Zweifel das Gesicht der Bundesliga-Handballer, speziell in der Leipziger Wirtschaft so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Ex-Trainer Christian Prokop, vom Deutschen Handball-Bund für eine halbe Million Euro 2017 aus dem Vertrag herausgekauft, um ihn als Bundestrainer zu verpflichten, bezeichnete Günther vor einigen Jahren als das „Herzstück dieses Vereins“. Er habe es geschafft, eine Zukunftsvision für den Klub zu entwickeln „und die Region für Handball zu begeistern“, lobte der gebürtige Köthener Prokop, der inzwischen den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf coacht. „Karsten Günther ist mit Herzblut dabei“, findet Merbitz eine ähnliche Formulierung. Ohne ihn gäbe es den Spitzenhandball nicht in Leipzig.

Günther, der einst im Juniorteam des damaligen Handball-Zweitbundesligisten Concordia Delitzsch spielte („dort gab es eine gute Jugendarbeit“), seine Laufbahn als Linksaußen aber nach einem Kreuzbandriss früh beenden musste, hatte bei einem Praktikum beim FC Barcelona erkannt, welche Kraft ein Verein entwickeln kann, mit dem sich die ganze Stadt identifiziert. Zunächst gab es die Überlegung, diese Idee in Kooperation mit LVB Leipzig umzusetzen. Letztlich landeten Günther und seine Mitstreiter beim SC DHfK.

„Wir erhielten ein zwölf Quadratmeter großes Büro unterm Dach, einen Vorschuss für Trikots und eine kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessclub.“ Sportlicher Beginn war in 2007/08 in der Oberliga Sachsen. „Ich war Mädchen für alles“, erinnert sich Günther, „Trainer, Abteilungsleiter.“ Der Kartoffelsalat für den VIP-Raum wurde selbst zubereitet, das Beflocken der Trikots stand ebenfalls auf der Liste der zu erledigenden Tätigkeiten.

Sechs-Millionen-Euro-Etat und loyale Sponsoren

Zum Erfolg, der 2015 in die erste Bundesliga führte, gehört neben harter Arbeit auch der eine oder andere Glücksfall. So wurde im Pokal in der Spielzeit 2007/08 der Erstbundesligist TBV Lemgo als Gegner zugelost. In den Reihen der Ostwestfalen stand unter anderem Weltmeister Lars Kaufmann, der noch in seiner Delitzscher Zeit sein erstes Länderspiel bestritten hatte. 1400 Zuschauer kamen. Ein Ereignis, das die Türen potenzieller Sponsoren öffnen half.

Der zweite Umstand folgte mit der Pleite von Concordia Delitzsch, wodurch viele Spieler in Leipzig anklopften, den SC DHfK verstärkten und das Vorankommen beschleunigten. Ein weiterer Meilenstein war das jahrelange Engagement von Handball-Ikone Stefan Kretzschmar im Aufsichtsrat. Das erleichterte es erheblich, bei Unternehmen Termine zu bekommen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute verfügt der Bundesligist über einen Jahresetat von rund sechs Millionen Euro. Zum Vergleich: Der deutsche Rekordmeister THW Kiel (22 Titel) kommt auf mehr als zehn Millionen Euro. Günther hofft, dass der rund 250 Firmen umfassende Sponsorenkreis größer wird. „Wir haben eine aktive Partnerschaft.“ Erfreulicherweise habe die Corona-Pandemie zu keinen Rückzügen geführt. Das sei eine „heldenhafte Leistung“ der Förderer. „Wir bieten ein großes Netzwerk, zudem erhöht sich auch der Bekanntheitsgrad der Unternehmen.“

Handball, schwärmt der Manager, erzeuge Emotionen pur. Wer sich in dieser Sportart engagiere, „unterstützt damit auch ein Projekt mit dem Ziel, Vorbilder in der Gesellschaft zu entwickeln“. Der Sport, der Handball, habe die Aufgabe, die Menschen zusammenzubringen. „Wenn es uns nicht gelingt, Werte wie Teamwork, Fair Play, Respekt und Disziplin zu vertreten – wer soll es denn dann machen?“ Sport könne zudem eine ganz wichtige Plattform sein, um den Dialog zu fördern und Barrieren abzubauen.

Den Meistertitel im Blick

Ferner schaffe der DHfK-Handball auch Arbeitsplätze. „Einschließlich der Spieler und Trainer beschäftigen wir 55 Personen und repräsentieren Leipzig, die Region und Sachsen bundesweit.“ Überhaupt, Günther, der seit einiger Zeit auch dem Präsidium der Handball-Bundesliga angehört („man kann nicht immer nur meckern, sondern muss selbst anpacken“) und die Interessen von 22 sächsischen Vereinen in diesen Corona-Zeiten gegenüber der Staatsregierung vertritt, blickt über den Leipziger Tellerrand hinaus. „Wir wollen ein gutes Verhältnis zu den umliegenden Vereinen, den Handball in der Region voranbringen.“ Neid sei nicht angebracht. Spieler, die es aus der DHfK-Jugend nicht bis ganz nach oben schafften, könnten so für benachbarte Vereine auflaufen. In der Schublade liegen Pläne für eine Akademie zur Trainerfortbildung.

Günther erinnert sich, dass „nicht jeder“ in der Stadt an die Verwirklichung seiner Vision eines Handball-Bundesligisten geglaubt hatte. Er bewies ihnen das Gegenteil. Da stehen wohl auch die Chancen nicht schlecht, den Meistertitel zu erringen. Die Ausdauer dafür besitzt er.

Von Ulrich Milde