Einen Kaffee bitte! Regionale Röstereien mischen den Markt auf

Kaffee ist angeblich der Sachsen liebstes Getränk. Mag sein. Aber innerhalb Deutschlands sind sie längst nicht Spitzenreiter. 168 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche im Jahr, im Schnitt 3,6 Tassen pro Tag. Die Sachsen kommen „nur“ auf 3,5, werden von drei ostdeutschen Ländern abgehängt – Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern je 3,7 Tassen, die Sachsen-Anhalter schaffen es auf immerhin 3,6.

Dennoch ist das aromatische Scheelchen Heeßer eng mit dem Freistaat und seiner Geschichte verbunden. Nicht zuletzt belegt das der Spruch sächsischer Soldaten aus dem Siebenjährigen Krieg: „Ohne Gaffee gönn mer nich gämpfn.“ Damit die Liebe zu ihm nicht auf der Strecke bleibt, haben sich zahlreiche Röstereien der Region verschrieben.

Röstung vor den Augen der Verbraucher

In Torgau zum Beispiel sorgt die Rösterei Arabica für Furore. Vor allem deshalb, weil das Credo des Unternehmens dem Kaffee-Sachsen alle Ehre macht: „Qualität ist unser Anspruch, denn Qualität setzt sich durch“, ist Birgit Siegert überzeugt. Seit 2015 betreibt die 56-Jährige ihr Geschäft – selbstredend mit angeschlossenem Café. Damit sich auch jeder davon überzeugen kann, was sich hinter dem anspruchsvollen Gütesiegel verbirgt, „steht die Röstanlage bei uns direkt im Verkaufsraum“, erzählt die Chefin. „Das schafft Transparenz, sozusagen eine gewisse Interaktion mit unseren Kunden. Damit entsteht eine tragfähige Vertrauensbasis.“ Faktisch kann jeder zuschauen, wie die Bohnen, die er sich aussucht, geröstet werden und dadurch das besondere Aroma ausprägen.

Dass dies bei vielen Kaffee-Liebhabern zunehmend mit Begeisterung aufgenommen wird, zeigt auch die geschäftliche Entwicklung der Torgauer Rösterei. „Seit sechseinhalb Jahren verzeichnen wir kontinuierliches Wachstum“, freut sich die Unternehmerin. „Damit sind wir sehr zufrieden.“ Immerhin seien die eigenen Erwartungen übertroffen worden. Selbst die Corona-Beschränkungen hätten dem keinen Abbruch getan. „In der Zeit legte unser Online-Umsatz deutlich zu. Kaffee wird eben immer gern genossen.“ Und der Trend bei den Verbrauchern sei eindeutig: hin zu Handwerk und Qualität.

Preisgekrönte Marken

Dieser Erfolg ist wohl zugleich einer besonderen positiven Resonanz der einzelnen Marken zu verdanken. Immerhin hat die Rösterei bei den Verkostungswettbewerben der deutschen Röstergilde toll abgeschnitten. „Dreimal Gold, einmal ­Silber“, erzählt Birgit Siegert mit einem Strahlen in den Augen. Gold zum Beispiel für den „Espresso Bär“ oder „Ecuador“. Die Tier-Titel spielen übrigens auf das Bärengehege im Torgauer Schloss Hartenfels an. Gefragt sei aber auch der „Torgauer Bär“ oder der „Torgauer Sommertraum“ oder der „Torgauer Herbstzauber“.

Nicht zu vergessen der peruanische „Patcha mama“ – Mutter Erde. „Er ist sehr beliebt, hat im vorigen Jahr eine Silbermedaille bekommen.“ Das sei umso schöner, weil damit zugleich soziale Projekte in Peru unterstützt werden. Dabei wird der Kaffee „direkt von einer Finca vor Ort gekauft. Dafür zahlen wir auch gern einen Dollar pro Kilogramm Kaffee mehr. Denn dieses Geld hilft dann im Land etwa Kindergärten und Schulen.“

Rösterei Alber Leipzig Die Leipziger Rösterei Alber hält es wie viele kleinere Anbieter: Sie setzt auf direkten Kontakt zu ihren Kunden und auf Regionalität. Ronny Alber bringt es auf den Punkt: „Meine Kaffees gibt es nur hier in der Rösterei.“ Darüber hinaus selbstverständlich auch im Online-Laden, leicht zu bestellen. „Zu haben sind sie aber ebenso bei ausgewählten Partnern und in Biomärkten“, betont der Chef. Er betreibt dieses Einzelunternehmen als inhabergeführten Handwerksbetrieb. Zum Umsatz mag er allerdings nichts Konkretes sagen. Eher schon zu den begehrten Sorten, die gut laufen. „Der äthiopische Biokaffee ist gefragt und begehrt. Ebenso Espresso-Bohnen und Bohnen für Kaffee-Automaten. Auf die Frage nach den Stammkunden ist er sich mit den anderen Rösterei-Experten einig: „Alle, die Wert auf guten Kaffee legen.“ Dabei sei völlig egal, ob es Privatleute seien oder gewerbliche Abnehmer. Und auch ganz gleich, ob sie „nur“ 250 Gramm kaufen oder 30 Kilogramm. Seiner Meinung nach könne man nicht so einfach sagen, bei großen Handelsketten sei Kaffee generell billiger. „Der gut sortierte Supermarkt deckt mittlerweile ein breites ­Qualitäts- und Preisspektrum ab“, ist Alber überzeugt. Und der Fachmann hat auch gleich einige Tipps parat, worauf die Kunden beim Einkauf achten sollten. Nämlich auf die Herkunft, „das heißt, möglichst aus vertraulichen, nachverfolgbaren Bezugs­quellen der Rösterei“. Auch ökolo­gische und soziale Aspekte seien wichtig, „das heißt, es kommt auf naturfreundlichen Anbau, faire Be­zahlung, Frische und Regionalität an“. Und auch er hebt die Vorteile der Langzeitröstung hervor, die bei den meisten kleineren Röstereien gang und gäbe ist. Das verbessere die Bekömmlichkeit und den Geschmack der Bohnen gegenüber den industriell verarbeiteten. Schließlich sollte jeder Wert auf eine gute Beratung im Geschäft legen. Seine Bohnen gebe es übrigens nicht in Supermärkten, sondern nur bei ihm. Und das hält er so seit 2009, als er mit seiner Rösterei startete.

Trend Spezialrösterei

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit hat Birgit Siegert offensichtlich ins Schwarze getroffen. Immerhin hat sich die Anzahl der Spezialröstereien nach früheren Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes seit 2010 auf nahezu 700 verdoppelt.

Allerdings ist meist bei den kleineren Anbietern die Bohne auch etwas teurer als im Supermarkt. „Allerdings sollte da jeder mal genau hinschauen“, sagt die Chefin. Immerhin ergebe ein Kilogramm Kaffee 60 Tassen. „Und am Ende ist unser Kaffee unterm Strich pro Tasse zehn Cent teurer.“ Also kein großer Unterschied. 20, 30 Cent am Tag mehr – das sei verkraftbar, für die meisten jedenfalls.

Dafür „ist die Güte unserer Bohnen deutlich besser. Wir rösten sie 15 bis 20 Minuten. Das ist vier- bis fünfmal länger als bei den Großanbietern.“ Zudem würden von ihr auch teurere Rohbohnen auf dem Weltmarkt eingekauft. Mit der Langzeitröstung verbessere sich der Kaffee. „Die Gerbsäure wird dadurch eliminiert.“ Somit sei der Gebrühte dann viel magenfreundlicher. Die Vorzüge „sprechen für sich“.

Und die treuen Stammkunden natürlich ebenso. Sie finden sich rings um Torgau und in der angrenzenden Region. „Bestellungen bekommen wir auch aus dem Ausland, zum Beispiel aus Belgien“, betont Birgit ­Siegert.

Rösterei Elstermühle Leipzig Sich gegenüber den großen Kaffee-Anbietern durchzusetzen und vor ­allem auf Dauer zu behaupten – das ist ein hartes Stück Arbeit. Ein Fakt, den Mario Rose zweifelsfrei ohne ­Zögern unterschreiben kann. Wenngleich er sofort hinzufügt: „Wir sehen den Industriekaffee als ein anderes Produkt an.“ Die Qualität der Rohware, die schonende Verarbeitung und ­„natürlich die Regionalität in der Zubereitung geben den Ausschlag für unsere Kaffees“, meint der Chef der Leipziger Rösterei Elstermühle. Und was er nicht missen möchte, weil es ebenfalls wichtig für das Geschäft sei: „Der enge Kontakt zu den Marktleitern und die Platzierung unserer Kaffees in den einzelnen Märkten“, das sei auch ein wichtiger Punkt, um sich gegen den „fertigen“ Kaffee durchzusetzen. Dass es auf diesem Wege gut vorangeht, zeigt der Umsatz des Unternehmens, in dem fünf Mitarbeiter agieren. „In diesem Jahr kommen wir auf 500.000 Euro. Nach drei Jahren unseres Bestehens sagt diese Summe schon einiges über die Qualität ­unserer Produkte aus.“ Dennoch nennt er gerne einige Renner im Angebot, die besonders gefragt seien. „Zum Beispiel unser Leipziger Käffchen als Filterkaffee. Oder ,Otto der Reiche‘ als Kaffee Crema und ,August der Starke‘ als Espresso.“ Schon an den Namen von Sachsen-Adligen bei den verschiedenen Sorten würde ­jeder unschwer erkennen können, „dass uns eine gewisse Art von Regio­nalität am Herzen liegt“, betont Rose. Wer zu seinen Kunden zähle? ­„Alle, die auf Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Verarbeitung setzen.“ Egal welche Alters- und Einkommensgruppe, fügt er hinzu. Da kommt dem Ganzen natürlich ­zupass, dass sich das Unternehmen auf den Verkauf im Handel sowie „auf die Unternehmensversorgung und Gastronomie spezialisiert hat“. Zu finden seien die Produkte der Elstermühle bei den Handelsketten ­Globus, Edeka, Rewe, beim Konsum, bei Kaufland und „Nah und Frisch“ – und „zwar flächendeckend“. Wenngleich natürlich „unser Ladengeschäft hierbei hilft, den Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen“.

Gewerbe und Gastronomie tragen zu Erfolg bei

Längst nicht nur Privatleute ordern bei der Rösterei in Torgau ihren Kaffee. Gewerbliche Kunden wie Betriebe, Kanzleien, Autohäuser und natürlich die Gastronomiebranche gehören dazu und sorgen gleichfalls für den langanhaltenden Erfolg von Birgit Siegert und ihren fünf Mitarbeitern. Jedes Jahr werden von ihnen einige zig Tonnen Kaffee verarbeitet.

Schließlich spiele auch die Listung ihrer Produkte durch große Handelsketten eine nicht zu unterschätzende Rolle. So etwa seien Torgauer Arabica-Bohnen bei Rewe zu haben, auch in Leipzig. „Da sind wir überall recht gut zugange.“

Trotz allem – Birgit Siegert schwört auf den Leitgedanken ihres Unternehmertums: Sie fasst es in drei Worten zusammen: Handwerk – Qualität – Heimat, kurz HQH. Mehr ist dem wohl nicht hinzuzufügen.

