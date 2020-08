Berlin/Dresden

Windschnittige ICE brausen unter Oberleitungsdraht mit mehr als 200 Kilometern pro Stunden durchs Land. Dazu tragen die Zugbegleiter die neue weinrote und blaue Dienstkleidung der Deutschen Bahn ( DB AG). Doch in Sachsen sieht die Realität des Bahnverkehrs, abgesehen von den wenigen super ausgebauten ICE-Strecken, leider viel trister aus als im schicken Werbe-Videoclip der Bahn. Gerade mal die Hälfte der Strecken im Freistaat – 1109 von insgesamt 2122 Kilometern Bahnstrecke – sind elektrifiziert, so das Bundesverkehrsministerium in der Antwort auf die Anfrage des FDP-Verkehrspolitikers Torsten Herbst, die dieser Zeitung vorliegt.

Ernüchternde Zahlen

„Die Zahlen zum Elektrifizierungsgrad sind ernüchternd. Und mit dem jetzigen Ausbautempo wird das angestrebte Ziel von 70 Prozent bis 2025 sicher verfehlt. Hier bedarf es weitaus größerer Anstrengungen“, sagte der Abgeordnete aus Dresden dieser Zeitung. Schwere Dieselloks mit diversen Abgasen und hohen Betriebskosten sind auch auf vielen sächsischen Bahnstrecken leider immer noch weitgehend die Regel im Bahnverkehr. Von der Staatsregierung und von Verkehrspolitikern im Bundestag hagelte es nun Forderungen nach einem wesentlich höheren Tempo bei der Elektrifizierung der DB-Schienentrassen zwischen Dübener Heide, Zittauer und Erzgebirge.

Ein „Trauerspiel“ nannte es Herbst, dass 30 Jahre nach der Wende etwa die Bahnstrecke zwischen den Großstädten Leipzig und Chemnitz immer noch nicht durchgängig elektrisch befahren werden kann. Und dieser Zustand wird sogar noch mehrere Jahre andauern. „Frühestens 2028“, so teilte das Dresdner Verkehrsministeriums auf Anfrage mit, könne die vollständig elektrifizierte Trasse zwischen beiden sächsischen Metropolen in Betrieb genommen werden. Es geht offenbar nur stückweise voran. So sei die Elektrifizierung des Abschnittes Geithain– Chemnitz bereits 2018 in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden. Der Abschnitt Leipzig– Bad Lausick– Geithain konnte jedoch erst – dem Kohleausstiegsgesetz („Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“) sei Dank – Anfang Juli auf den Weg gebracht werden. Für diesen Abschnitt, der zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden soll, muss der Freistaat nun erst einmal in Vorleistung gehen und die Planungen finanzieren.

Falsche Weichenstellung

Auch die Elektrifizierung der Strecken Dresden– Görlitz/ Zittau und eine bessere Anbindung von Hoyerswerda und Kamenz an die Landeshauptstadt sowie von Gera an Leipzig und der Strecke Grimma– Rochlitz– Geithain an die Metropolregion Mitteldeutschland hat sich die Dresdner Regierungskoalition vorgenommen, teilte Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) mit.

Der Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn sah in einer falschen politische Weichenstellung die Ursache für die lahmende Elektrifizierung. „Die niedrige Elektrifizierungsquote ist das Ergebnis einer verfehlten Verkehrspolitik einseitig zugunsten des Straßenbaus und einer jahrelangen Unterfinanzierung der Schiene“, kritisierte der Dresdner. Während im Freistaat Sachsen im Zuge der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit wichtige Straßenachsen längst ausgebaut worden seien, wurde der Ausbau wichtiger Bahnstrecken nicht einmal begonnen.

Dabei seien durch das im März novellierte Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz (GVFG) sogar bessere Finanzierungsmöglichkeiten für eine Reaktivierung von Strecken geschaffen worden, die nicht im Bundesverkehrswegeplan berücksichtigt wurden. Die Landesregierung habe allerdings noch keine Projekte für das neue GVFG-Bundesprogramm angemeldet, monierte der Dresdner Grüne. „Jetzt muss der Freistaat zügig Strecken für das Programm anmelden. Ohne eine starke Schiene sind die Klimaschutzziele im Verkehr nicht zu erreichen“, mahnte Kühn. Die DB AG wollte sich auf Anfrage nicht zu ihren Elektrifizierungsplänen äußern.

Alternativen: Batterie- oder Wasserstoffantrieb In einer Studie lässt der Freistaat derzeit alternative Antriebstechnologien für den Bahnverkehr in den sächsischen Braunkohlerevieren – Lausitz und mitteldeutscher Raum - prüfen. Dazu gehören sogenannte Wasserstoffzüge, die mittels Brennstoffzellentechnologie aus dem Gas Energie gewinnen, sowie batterieelektrische Fahrzeuge. Untersucht werden dafür etwa die Nahverkehrsstrecken Leipzig – Grimma– Döbeln, inklusive der Erweiterung um die Teilstrecke Grimma oberer Bahnhof– Großbothen– Rochlitz sowie Leipzig–Zeitz–Gera. Auch die Strecken Dresden– Königsbrück, Dresden– Kamenz, Pirna–Neustadt– Sebnitz sowie Heidenau– Altenberg werden untersucht. Für die Nahverkehrslinie RE 6 Leipzig– Chemnitz ist beabsichtigt, batterieelektrische Fahrzeuge anzuschaffen.

