Leipzig

Heißer Endspurt bei der „ Ferry Porsche Challenge“: Noch bis Freitag, 21. Februar, kann jeder im Internet unter www.ferry-porsche-challenge.de mit abstimmen, welche gemeinnützigen Projekte in Leipzig oder Stuttgart sich die eine Million Euro Preisgeld teilen können. Und 55.000 Teilnehmer hätten bei dem seit 18. Januar laufenden Voting schon abgestimmt, teilte die Ferry-Porsche-Stiftung auf LVZ-Anfrage mit.

70 Projekte stehen zur Wahl, darunter 30 aus Leipzig und vier weitere, die in Leipzig und Stuttgart umgesetzt werden sollen. Die Chancen, etwas von der großen Summe abzubekommen, stehen mehr als gut: Denn die 35 Projekte, die bei der Abstimmung jetzt die meisten Stimmen bekommen, ziehen ins Finale ein – und haben damit mindestens 5000 Euro sicher. Denn am Ende werden auch 35 Preise vergeben.

„Es sind viele innovative, kreative und nachhaltige Projekte dabei, die wir unterstützen würden“, sagte Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Ferry-Porsche-Stiftung und zugleich Leiter Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik bei dem Sportwagenbauer. „Nun haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die finale Auswahl mitzubestimmen.“

Eine Million Euro ausgelobt

Insgesamt eine Million Euro lobt die Stiftung für Projekte aus – exklusiv für solche an den Porsche-Standorten Leipzig und Stuttgart. 35 Preise werden vergeben – von 5000 Euro für das Erreichen der Endrunde bis zum Hauptpreis von 100.000 Euro. Und der wird gleich dreimal vergeben. Hinzu kommen sechsmal 50.000 Euro als zweiter Platz, zehn dritte Plätze à 25.000 Euro sowie ein Sonderpreis in Höhe von 75.000 Euro „für ein Projekt, das in besonderer Weise ehrenamtliches Engagement ermöglicht“.

Die 35 Finalisten müssen ihr jeweiliges Projekt dann Ende März einem Expertenkreis präsentieren – am 24. März in Stuttgart und drei Tage später in Leipzig.

In dem neunköpfigen Expertenkreis sitzen unter anderem der Leipziger Gewandhausdirektor Andreas Schulz, der aus Mitteldeutschland stammende Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer, und Red-Bull-Fußballchef Ralf Rangnick. Der war noch vor wenigen Monaten Trainer und Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig – und könnte jetzt womöglich seiner eigenen Stiftung beim Fortkommen helfen. Zumindest, wenn sie das Online-Voting übersteht. Denn unter den 70 Bewerbern im Voting ist auch die Ralf-Rangnick-Stiftung.

Der Expertenkreis wählt dann 19 Projekte aus, die die Hauptpreise erhalten sollen. Das letzte Wort, wer welchen Preis bekommt, hat eine elfköpfige Jury, in der auch LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer und Leipzigs gegenwärtiger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sitzen. Die Jury-Entscheidung fällt im Mai. Die Preisverleihung findet dann im Juni in Stuttgart statt.

Die Jury der Ferry Porsche Challenge ist hochkarätig besetzt. Zwei Oberbürgermeister, drei Chefredakteure sowie sechs aktive und ehemalige Führungskräfte von Porsche sitzen in dem Gremium. Obere Reihe von links: Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, Ex-Unternehmenslenker Wendelin Wiedeking, Vorstandschef Oliver Blume, Finanzchef Lutz Meschke, Personalvorstand Andreas Haffner. Untere Reihe von links: Gesamtbetriebsratschef Werner Weresch, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), sein Stuttgarter Amtskollege Fritz Kuhn (Grüne), die Chefredakteure Jan Emendörfer (LVZ), Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung) und Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten). Quelle: Patrick Moye

Von Frank Johannsen