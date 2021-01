Leipzig

Die Europäische Energiebörse ( EEX) in Leipzig steht weiter unter Strom. Das zur Deutschen Börse AG gehörende Unternehmen hat nach eigener Einschätzung in vorigen Jahr die Position im weltweiten Rohstoff-Handel gestärkt. „Wir sind erneut die weltweit führende Börsengruppe im Stromhandel“, berichtete jetzt Vorstandschef Peter Reitz. Aber auch die Märkte für Umweltprodukte in Europa und Nordamerika sowie die globalen Frachtmärkte hätten sich als Wachstumstreiber erwiesen. Zudem sei es gelungen, mit dem Start auf dem japanischen Strommarkt die Reichweite in Asien zu erhöhen. „In einem Jahr, in dem sich die ganze Welt aufgrund der globalen Pandemie umstellen musste, war es für uns allerdings am wichtigsten, dass wir unsere Kunden während dieser Phase des außergewöhnlichen Wandels bestmöglich unterstützen konnten“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

EEX-Vorstandschef Peter Reitz Quelle: Jeibmann Photographik

Weltweit Nummer 1 der Stromhandels-Plattformen

Beim Strom steigerte die EEX das Handelsvolumen um 10 Prozent auf 7077 Terawattstunden und bestätigte zum vierten Mal in Folge ihre Position als die weltweit führende Plattform. Auf den für die kurzfristigen Handel zuständigen Spotmärkten lag das Wachstum bei vier Prozent. Auf den europäischen Stromterminmärkte gab es mit einem Plus von 19 Prozent auf 4736 Terawattstunden einen neuen Rekord. An den US-Stromterminmärkten der Nodal Exchange wurde ein Volumen von 1719 Terawattstunden gehandelt, ein Minus von 7 Prozent. Reitz führte dies im Wesentlichen auf eine Abnahme des Absicherungsbedarfs durch den Rückgang der Industrieproduktion in den Staaten zurück.

Seit über 15 Jahren führend im Emissionshandel

Während beim Erdgas ein Minus von fünf Prozent verbucht wurde, ging es bei Umweltprodukten um 16 Prozent nach oben. Die EEX ist seit mehr als 15 Jahren führend in Europa beim Emissionshandel dabei und versteigert auch im Auftrag der Europäischen Kommission CO2-Rechte. Das europäische Emissionshandelssystem deckt früheren Angaben von Reitz zufolge rund die Hälfte des Marktes ab.

EEX beschäftigt 700 Mitarbeiter, darunter 300 in Leipzig

Zu den bilanziellen Ergebnissen machte Reitz noch keine Angaben. 2019 erzielte die EEX einen Umsatz von 304 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis betrug 98 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 700 Mitarbeiter, darunter 300 in Leipzig, und ist weltweit an 17 Standorten vertreten.

Von Ulrich Milde