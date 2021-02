Leipzig

Den Besuch im Buchladen beschreibt Henriette Müller als Lebensgefühl. „Durch die Gänge zu gehen und die Luft zu schnuppern – das ist für viele Menschen ein glücklicher Moment“, sagt die Filialleiterin von „Hugendubel“ in der Petersstraße. Kunden, die im Sortiment stöbern – für Müller ist das schon fast ein vergessener Anblick. Im Dezember 2020 mussten auch die Buchhändler schließen, seitdem bleibt Müllers Laden leer. Diese Tristesse kann die Freigabe von „Click & Collect“ nicht kaschieren. Seit einer Woche dürfen Einzelhändler im Freistaat Sachsen Waren zum Abholen anbieten; bestellt wird im Internet oder per Telefon.

Viele Abholer kann Henriette Müller (53) im „Hugendubel“ derzeit nicht empfangen. „Die Kunden, die das Angebot in Anspruch nehmen, sind sehr froh“, sagt sie. Quelle: André Kempner

Als letztes Bundesland hatte die sächsische Staatsregierung den Händlern die Erlaubnis erteilt, „Click & Collect“ anbieten zu dürfen – andere Bundesländer setzten schon längst auf die alternative Einkaufsform. Das vorläufige Fazit nach einer Woche fällt vielerorts aber ernüchternd aus: So richtig in Gang kommen möchte „Click & Collect“ nicht.

Kunden sind Mangelware

„Die Kunden, die das Angebot in Anspruch nehmen, sind sehr froh“, sagt „Hugendubel“-Filialleiterin Müller. Doch frohen Mutes kann sie kaum sein – sie verweist auf die leere Petersstraße, niemand steht vor der Buchhandlung. Ihr tägliches Kundenaufkommen kann sie an zwei Händen abzählen – etwa zehn Menschen pro Tag kämen vorbei. „Es sind vor allem diejenigen, die sowieso schon in der Stadt sind“, erklärt sie.

Dass das große Geschäft ausbleibt, ist vor diesem Hintergrund wenig frappierend. „Betriebswirtschaftlich hilft ,Click & Collect’ gewisse Kostenpositionen abzufedern und den Kundenkontakt etwas aufrechtzuerhalten“, sagt Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer der Leipziger Niederlassung des sächsischen Handelsverbandes. Von einem adäquaten Ersatz könne keine Rede sein, er spricht von einer Zwischenlösung. Und fordert mit aller Deutlichkeit: „Wir brauchen eine Öffnungsperspektive!“ Die Bemühungen der Händler imponierten ihn mit kreativen Lösungen. „Das verdient Bewunderung“, sagt er.

„,Click & Collect’ rettet uns nicht“

Wie das in der Praxis aussieht, veranschaulicht der Outdoor-Händler „Tapir“. Beratungen sind über Videotelefonat oder Sprachanruf möglich, wie Mitarbeiter Gabriel Koraus erklärt. Er spricht zwar von einem Outdoor-Boom in der Corona-Krise, viel mehr Kunden als im Buchgeschäft seien es hier aber auch nicht.

Gabriel Koraus (38) vom Outdoor-Händler „Tapir“ sieht im „Click & Collect“ einen „Tropfen auf den heißen Stein.“ Quelle: André Kempner

„,Click & Collect’ rettet uns nicht, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, konstatiert er. Für kleinere Einzelhändler ohne etablierten Onlineshop sei es dennoch eine probate Möglichkeit, zumindest etwas Absatz zu schaffen und den Kundenkontakt aufrechtzuerhalten.

Der Gang in die Natur ist eine Facette der Pandemie, der Rückzug in die eigenen vier Wände eine weitere. Entsprechend prosperiert der Handel mit Unterhaltungselektronik. „Um die 100 Kunden kommen täglich zu uns“, sagt Werner Varnhorn, der Geschäftsführer des „Saturn“-Elektronikmarktes im Hauptbahnhof. Auch das rentiere sich kaum, es sei schlichtweg ein Service am Kunden. Mit der Handhabung zeigt er sich nach einer Woche zufrieden. „Bei uns funktioniert es einwandfrei“, resümiert er.

Technikmärkte können profitieren

100 Kunden im Technikmarkt, aber nur 10 Käuferinnen und Käufer im Buchhandel – wie kann das sein? Engelmann-Merkel vom Handelsverband wagt eine Erklärung. „Der Buchhandel lebt vom Stöbern und der besonderen Atmosphäre vor Ort. Bei einem Elektronikmarkt wissen die Kunden häufig, welches Kabel sie beispielsweise benötigen.“ Eine seriöse Analyse sei in der Hinsicht nicht möglich, denn dies gelte nicht für alle Produkte.

Mehr als 100 Kunden kommen täglich ins „Saturn“-Geschäft von Werner Varnhorn (60). Quelle: André Kempner

Thomas Oehme, Center Manager der Promenaden Hauptbahnhof und Vorstandsvorsitzender des City Leipzig Marketing e. V., sieht es ähnlich. „,Click und Collect’ ist für uns höchstens eine homöopathische Dosis“, sagt er. So lebe der städtische Einzelhandel von der Interaktion, aber auch davon, Stoffe anzufassen und Kleidung anzuprobieren.“

Forderung nach Wiedereröffnung

Simone Biehl von der Boutique „Mico“ im Petersbogen erkennt tatsächlich einen „schleppenden“ Start. „Click & Collect“ werde zwar angenommen, vor allem seien es Stammkunden, die zum Einsammeln vorbeikämen. Thomas Oehme formuliert eine klare Forderung: „Das Abholen ist mit dem Öffnen keinesfalls gleichzusetzen. Wir brauchen die Wiedereröffnung!“

Simone Biehl (55) von der Modeboutique „Mico“ freut sich über Bestandskunden, die weiterhin bestellen. Quelle: André Kempner

Vor allem Technikläden, Baumärkte und Möbelhändler seien im „Click & Collect“-Geschäft beliebt. Insgesamt erlebt der Einzelhandel dennoch eine Durststrecke. Oehme sieht darin eine strukturelle Ungerechtigkeit. „Ich möchte die Branchen ungern gegeneinander ausspielen. Wir freuen uns über die avisierten Öffnungen im Friseurhandwerk“, so Oehme. Ob es allerdings der Besuch im Friseurladen sei oder die Einkaufstour – das Infektionsrisiko sei gleichzusetzen.

Henriette Müller vom „Hugendubel“ erläutert derweil die Absurditäten, die „Click & Collect“ mit sich bringt. „Wenn eine Kundin zur Abholung in den Laden kommt und beiläufig ein interessantes Buch sieht, darf sie es nicht mitnehmen.“ Was also tun? „Wenn man mit dem Handy vor der Ladentür steht und bestellt, dann geht das natürlich.“

Von Florian Reinke