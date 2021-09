Dresden

Die Interessengemeinschaft Nachtflugverbot Leipzig/Halle bereitet sich auf eine Klage gegen die Ausbaupläne des größten mitteldeutschen Flughafens vor. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende der Interessengemeinschaft bei einem Pressegespräch in Dresden an, zu dem die Linken-Landtagsfraktion eingeladen hatte. Man gehe davon aus, dass das südliche Vorfeld ausgebaut und um 36 Stellplätze für Frachtflugzeuge erweitert werde, sagte Richter: „Wir müssen nicht überlegen. Wir wissen, wie das ausgeht.“

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau bei der Landesdirektion Sachsen. Zuletzt lagen die Planunterlagen noch einmal für einen Monat bis Ende Juli öffentlich aus. Bereits nach einer ersten Phase, in der Interessierte Einblick nehmen konnten, hatte es nach Aussage der Behörde knapp 4000 Einwendungen von mehr als 5600 Personen gegeben. Wann die Landesdirektion konkret über die Ausbaupläne entscheiden wird, ist unklar. Für das Projekt werden Kosten von rund 300 Millionen Euro veranschlagt.

Umstrittener Ausbau

Die Ausbaupläne stehen nicht nur bei den Nachtflug-Gegner in der Kritik. Klimaaktivisten hatten im Juli eine Zufahrt zum DHL-Logistikzentrum blockiert, um gegen die Erweiterung zu protestieren. Die Aktion hatte ein breites mediales Echo hervorgerufen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) befürwortet dagegen einen Ausbau. Dieser sei wesentlich für die Entwicklung der Stadt, nicht zuletzt als Arbeitgeber.

In der Linksfraktion ist der Ausbau des Flughafens umstritten. Der verkehrspolitischer Sprecher, Marco Böhme, forderte erneut einen „Ausbau-Stopp“, bis Konzepte zur Lärmreduktion und für einen geringen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß vorliegen. Das Flugaufkommen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 2011 hat das Aufkommen laut Mitteldeutscher Flughafen AG bei knapp 32.000 Fracht- und Postflüge gelegen. 2019 waren es bereits knapp 46.500.

Vorschlag: Flughafengebühren staffeln

Um die Belastung für die Anwohner spürbar zu reduzieren, schlägt die Linke eine gezielte Staffelung der Start- und Landegebühren nach Flugzeuggröße und Lärmaufkommen vor. Die Gebühren in Leipzig lägen deutlich unter vergleichbaren Flughäfen wie Köln/Bonn, so Böhme: Ein Airbus 300 müsse dort mehr als 3500 Euro bezahlen, in Leipzig seien es dagegen 2000 Euro. „Das ist ein massiver Unterschied“, der viele Airlines dazu motiviere, den mitteldeutschen Flughafen zu nutzen. „Das motiviert vor allem auch, nicht unbedingt nach bestimmten Lärmklassen zu unterscheiden.“

Ausschuss berät am Dienstag öffentlich

Die Linke hat einen entsprechenden Antrag bereits in den Landtag eingebracht. Über ihn wird am kommenden Dienstag im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss beraten. Die Sitzung findet öffentlich statt. Aussicht auf Erfolg hat der Antrag allerdings nicht. Böhme hofft dennoch, dass mit dem Antrag Druck auf die schwarz-grün-rote Koalition ausgeübt werden kann. „Ich denke, dass Bündnisgrüne und SPD in der Regierungskoalition dann stärker verhandeln müssen, dass diese Entgelte wirklich kommen.“

Von Kai Kollenberg