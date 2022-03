Europäische Energiebörse EEX hilft erneuerbaren Energien

Leipzig

Es wäre so schön gewesen. Da stöhnten die Energiekunden, da die Preise Ende vorigen Jahres anfingen, durch die Decke zu schießen. So wurde an der European Energy Exchange, der Europäischen Energiebörse (EEX) in Leipzig, im vergangenen Dezember am letzten Handelstag Strom am Terminmarkt für die Jahreslieferung 2022 mit über 220 Euro gehandelt, viermal so viel wie ein Jahr zuvor. EEX-Vorstandschef Peter Reitz blieb Mitte Februar trotz dieser angespannten Preisdebatte ruhig und sagte im Gespräch mit der LVZ-Wirtschaftszeitung nach einem Blick in seinen Computer. „Die ­Preise entwickeln sich langfristig wieder nach unten.“

Börse verzeichnet erhebliche Preisbewegungen

Doch mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat sich die Lage drastisch verändert. Seitdem sind die Großhandelspreise an den Energiemärkten deutlich nach oben geschossen. So stieg nach Angaben von Reitz der Tagesendpreis im EEX-Stromfuture für die Lieferungen im Jahr 2023 (das sogenannte Frontjahr) binnen eines Tages von 156,43 Euro je Megawattstunde (am 23. Februar) auf 181,66 Euro (am 24. Februar) – ein Plus von 16 Prozent. Am 9. März betrug der Tagesendpreis für die Lieferung im kommenden Jahr 180,37 Euro/Megawattstunde, für die Lieferungen 2024 waren es 122,00 Euro. Ein Jahr später wurden 96,71 Euro notiert, für 2026 waren 96,75 Euro aufge­rufen. Aufgrund der aktuellen Lage verzeichnet die Börse erhebliche Preisbewegungen – nicht nur Strom-, sondern auch an den Erdgasmärkten. Im kurzfristigen Gashandel verdoppelte sich der Börsenpreis nahezu auf über 200 Euro pro Megawattstunde.

Reitz verwies darauf, dass die Börse für Transparenz bei Angebot und Nachfrage sorge. Bildlich gesprochen sei der Börsenpreis wie ein Fieberthermometer, das die aktuelle Marktlage widerspiegele. Dabei profitiere die EEX weder von steigenden noch von sinkenden Preisen, sondern „sie verdient an den gehandelten Volumen“.

Hintergrund Die EEX ist 2002 aus der Fusion der zuvor konkurrierenden LPX (Leipzig Power Exchange) mit der EEX mit Sitz in Frankfurt hervorgegangen. Die LPX nahm im Juni 2000 bundesweit als erstes Unternehmen den Strom-Börsenhandel auf. Die EEX ist zu 62,82 Prozent im Besitz der Deutsche Börse AG in Frankfurt. Weitere Anteilseigner sind unter anderem der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH (8,04 Prozent), der VNG-Mutterkonzern Energie ­Baden-Württemberg AG (EnBW, 3,88 Prozent) und der Energieriese Uniper (6,14 Prozent). Ebenfalls ­beteiligt sind der Freistaat Sachsen (4,51 Prozent), der Leipziger Stadtkonzern LVV (7,38 Prozent) sowie die Stadt Leipzig mit 0,01 Prozent.

Flexible Marktmechanismen helfen erneuerbaren Energien

Der Vorstandschef sagte, ein ­weiteres wichtiges Thema für die EEX sei die Nachhaltigkeit und die damit verbundene Energiewende. Nach Ansicht des Managers ist die Bundesrepublik dabei für die ­angestrebte Klimaneutralität gut gerüstet, wenngleich es sich um „ambitionierte Ziele“ handele. Seiner Börse komme hier auch die Rolle zu, die Integration von Strom aus Wind und Sonne, Wasser und Biomasse zu fördern. „Wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf und Transparenz des Handels.“

Unternehmensführung bedeutet für Reitz, die EEX weiter zu formen, neue Produkte anzubieten und ­damit die nachhaltige Transformation hin zu den Erneuerbaren zu unterstützen. Das geht jetzt auch extrem kurzfristig. Wetterprognosen sind bekanntlich oft ungenau, aber sie werden präziser, je näher der Tag beziehungsweise die Stunde rückt. Darauf hat Reitz reagiert. „Bei uns ist es möglich, bis fünf Minuten vor der Lieferung zu handeln.“ Flexible Marktmechanismen helfen speziell den erneuerbaren Energien.

Sicherheit für Produzenten von Strom aus Wind und Sonne

Doch damit nicht genug. Strom aus Wind und Sonne ist volatil. Es erleichtert beispielsweise die Finanzierung eines großen Windparks enorm, wenn dieser feste und nicht schwankende Einnahmen nachweist. So können die voraussichtlich produzierten Mengen über entsprechende Lieferverträge schon heute für die nächsten Jahre im Voraus verkauft werden, genauer: bis zu zehn Jahre. „Das kann jetzt über die EEX gehandelt und abgesichert werden“, sagte Reitz. Folglich habe der Produzent kein Risiko, auch wenn sein Abnehmer in diesem Zeitraum zahlungsunfähig werden sollte. Das Clearinghaus garantiere Lieferung und Zahlung. „Das ist ein wichtiger Baustein der Energiewende“, meinte der 56-Jährige und kündigte an: „Weitere Bestandteile kommen hinzu.“

So werde Wasserstoff im künftigen Energiemix bedeutender. „Der Aufbau eines Wasserstoffmarktes ist eine Aufgabe, der wir uns angenommen haben.“ Neben dem physischen Teil, also der Schaffung der Infrastruktur, sei es sinnvoll, frühzeitig auch die Weichen für den erforderlichen Handel zu stellen. „Das beginnt wie immer mit Informationen und Transparenz.“ Ziel sei, einen Wasserstoffindex zu entwickeln. Zudem „sehen wir einen neuen Schwerpunkt darin, Produkte auf Herkunftsnachweise zu offerieren“. Das sei ein Angebot an die Industrie, auf nachhaltige Produkte und somit den Schutz der Umwelt zu setzen.

„Das beste Jahr unserer Geschichte“

Nach dem Blick voraus der zurück auf das Unternehmensergebnis 2021. „Wir sind mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden“, so der Manager, der vor elf Jahren an die Spitze des inzwischen weltweit tätigen Unternehmens rückte und es kontinuierlich nach oben führte. „Wir haben beim Handelsvolumen das beste Jahr unserer Geschichte erzielt.“ So wurde beim Strom ein Plus von fünf Prozent auf 7406 Terawattstunden verzeichnet. Beim Gashandel ging es sogar um 30 Prozent nach oben. Auch die Fracht- und Umweltmärkte meldeten Steigerungen. „Wir schreiben eine Wachstumsstory“, so der diplomierte Mathematiker. Mit positiven Folgen für die Beschäftigtenzahl. „Wir haben inzwischen weltweit fast 900 Beschäftigte.“ Das ist ein Plus von 200 im Vergleich zu 2020. Davon sitzt mehr als die Hälfte im Hochhaus am Augustusplatz. „Im vergangenen Jahr haben wir allein in Leipzig, in unserer Zentrale, 80 neue Stellen geschaffen.“

„Unsere Signale stehen anhaltend auf Wachstum“, verbreitete Reitz Zuversicht. Die EEX, die seit fünf Jahren im weltweiten Stromhandelsgeschäft die Nummer eins ist, denkt an neue Märkte. Inhaltlich, wie beim Wasserstoff, aber auch geografisch, schließlich gibt es noch weiße Flecken auf der Landkarte. Was sich in der Vergangenheit gelohnt hat. So sei der Einstieg in Japan ein voller Erfolg. Die EEX habe den Vorteil, dass sie lokale Teilnehmer mit internationalen zusammenbringe. Mit einem Anteil von über 80 Prozent im Stromhandel sind die Sachsen in dem fernöstlichen Land Marktführer. Als „Wachstumstreiber“ bezeichnet der Vorstandsvorsitzende die USA. Dort habe sich das Volumen im Stromhandel im vorigen Jahr um 28 Prozent erhöht.

Auch in bestehenden Märkten wie Deutschland geht es weiter voran. So ist es Reitz & Co. gelungen, einen immer größeren Teil des Stromhandels über sein Haus abzuwickeln. Viele Jahre machte der außerbörsliche Handel mehr als zwei Drittel des Gesamtmarkts aus, aber der Trend verlagert sich zu­nehmend zur Börse. „Wir haben deutliche Marktanteilsgewinne erzielt und lagen 2021 in Deutschland bei 51 Prozent, also erstmals bei mehr als der Hälfte.“ Denn die EEX, die mehrheitlich zur Deutsche Börse AG gehört, biete den Handelsteilnehmern in unsicheren Zeiten Sicherheit. „Unser Clearinghaus nimmt das Ausfallrisiko aus dem Markt“, begründete Reitz.

