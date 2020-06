Exporteinbruch: Sachsens Firmen in Not

Dresden/Leipzig

Sachsens Unternehmen leiden unter den Folgen der Coronakrise. Vor allem bei exportorientierten Firmen wie Autobauern und anderen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie schlägt der wochenlange Stillstand hart ins Kontor. Zum Beispiel BMW in Leipzig, wo sich die pandemiebedingte Betriebsruhe von Mitte März bis zum 17. Mai hinzog: „Im gesamten April ruhte somit die Produktion in unserem Leipziger Werk“, erklärte Julian Friedrich von der BMW Group gegenüber der LVZ. „Da wir normalerweise pro Tag rund 1000 Fahrzeuge fertigen, wurden somit bei 22 Arbeitstagen im April rund 22 000 Fahrzeuge nicht gebaut.“ Mit bis zu 80 Prozent gehen die meisten der in Leipzig gefertigten Fahrzeuge nach Angaben des Sprechers in den Export. Wie sich die Flaute in konkreten Zahlen ausdrückt, könne derzeit noch nicht beziffert werden. Ähnlich erging es den Autobauern VW und Porsche, auch sie mussten ihre Produktion in den sächsischen Werken für Wochen einstellen.

Größter Exporteinbruch der Nachkriegszeit

Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner sprach vom „stärksten Wirtschaftseinbruch seit der Wiedervereinigung“. Die Auslastung in den Betrieben sei im April um 73 bis 85 Prozent zurückgegangen. Die Krise betrifft aber nicht nur Sachsen, sondern die gesamtdeutsche Wirtschaft. Der Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31 Prozent auf knapp 76 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das war der größte Rückgang eines Monats im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Verglichen mit März 2020 verringerten sich die Exporte um 24 Prozent.

Wirtschaftsförderer wollen gegensteuern

In Sachsen waren im März noch Waren im Wert von 3,1 Milliarden Euro exportiert worden. Das waren 16 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat und vier Prozent weniger als im Februar 2020. Die Aprilwerte liegen der Behörde noch nicht vor. Der Exportwert für das erste Quartal lag um fünf Prozent unter dem des Vorjahreszeitraumes. Die Lieferungen in EU-Länder gingen im März sogar um eine Viertel zurück. Besonders betroffen waren laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz Exporte nach Frankreich (minus 33 Prozent), Spanien (Minus 41) und Italien (Minus 42 Prozent).

Von „dramatischen Zahlen für das erste Quartal“ spricht Thomas Horn, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). „Wenn es den großen Exporteuren in der Autoindustrie schlecht geht, betrifft das auch eine große Zahl von Zulieferbetrieben“, gibt er zu bedenken. Die Erwartungen für das laufende zweite Quartal seien alles andere als ermutigend. Grenzschließungen und Reiseverkehrsbeschränkungen hätten für schmerzhafte Rückgänge im Warenverkehr und dem Austausch von Spezialisten geführt. Auch die Absage von Fachmessen schränke die Anbahnung neuer Firmenkontakte auf unabsehbare Zeit ein.

Die WFS will den Firmen trotz aller Schwierigkeiten helfen und bietet Internet-Foren mit internationalen Wirtschaftspartnern an. „Unsere Webinare mit Vertretern aus Russland, den USA und Südkorea stießen bei sächsischen Unternehmen auf großes Interesse“, sagt Horn. Auch die Kontakte mit Polen und Tschechien sollen erhalten und erweitert werden.

Fokus auf direkte Nachbarländer

Tschechien und Polen sind Sachsens wichtigste Importpartner und rangieren nach China, USA und Großbritannien auf Platz 4 und 5 der sächsischen Exportmärkte. Beschaffungspotenziale bestehen laut WFS insbesondere in den Bereichen Metallbearbeitung, Kunststoffverarbeitung, IT-Dienstleistungen und der Verpackungsindustrie, während auf dem polnischen und dem tschechischen Markt vor allem deutsche Anbieter von Lösungen für E-Commerce, Logistik und Digitalisierung gefragt seien.

In fast der Hälfte der sächsischen Betriebe sind Mitarbeiter wegen der Coronakrise ausgefallen. Jeweils über 40 Prozent beklagten die Stornierung von Aufträgen und Dienstleistungen sowie ausbleibende Kunden, wie eine Konjunkturumfrage der sächsischen Industrie- und Handelskammern bei 1120 Unternehmen im Freistaat ergab. Jeweils ein Viertel der Unternehmen berichtet von Produktionsrückgängen oder -ausfällen sowie von fehlenden Waren und Zulieferprodukten.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet bundesweit mit einem Rückgang der Exporte im Gesamtjahr um mindestens 15 Prozent. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie ( BDI) erwartet ein Minus von 15 Prozent bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen. Da das wirtschaftliche Wachstum bei nahezu allen Handelspartnern dramatisch einbreche, werde auch die Nachfrage nach „Made in Germany“ deutlich sinken, erläuterte der BDI.

An den Wohnmobilherstellern, zu denen auch sächsische und thüringische Firmen zählen, sei die Krise nicht spurlos vorbeigegangen, räumte Daniel Rätz vom Caravaning-Industrieverband ein. Die Exporte machten rund 40 Prozent aller in Deutschland hergestellten Fahrzeuge aus. Die Binnenzulassungen seien durch die Zwangspause im April um mehr als die Hälfte zurückgegangen. „Und auch bei den Exporten müssen wir uns auf ein zweistelliges Minus einrichten“, schätzte der Verbandssprecher.

„Kalter Entzug für deutschen Exportjunkie“

Nach Einschätzung der Welthandelsorganisation ( WTO) könnte der Welthandel in diesem Jahr um 13 bis 32 Prozent zurückgehen, je nach Verlauf der Corona-Pandemie. Schon 2019 hatte der Welthandel mit Waren stagniert, belastet von internationalen Handelskonflikten und der Abkühlung der globalen Konjunktur.

Die Linke im Bundestag zeigt sich besorgt: „Der Einbruch der Exporte um mehr als 30 Prozent zeigt, wie gefährlich Deutschlands chronische Exportüberschüsse sind, wenn die Weltwirtschaft Fieber hat“, sagte deren Fraktionsvize Fabio De Masi und sprach von einem „kalten Entzug für den Exportjunkie“. Deutschland brauche eine dauerhafte Stärkung der Binnennachfrage, etwa durch eine dauerhafte Erhöhung der öffentlichen Investitionen sowie ein Kurzarbeitergeld von 90 Prozent des Nettoentgelts, so die Linke

Der Export zählt neben dem Privatkonsum zu den wichtigen Stützen der deutschen Konjunktur. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sowie die Sorge um den Job werden nach Einschätzung des BDI zu einem Rückgang des Privatkonsums von sieben Prozent führen. Insgesamt rechnet der Verband in diesem Jahr mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland um real 6,5 Prozent. „Die Erholung wird sich bis weit ins Jahr 2022 erstrecken“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang voraus.

Von Andreas Dunte und Winfried Mahr