Warum immer mehr Leipziger Firmen auf Wohlfühlmanager setzen

Leipzig

Die Unternehmen in der Stadt lassen sich immer mehr einfallen, um gutes Fachpersonal zu werben und zu halten. Dabei kommen immer öfter sogenannte „Feel-Good-Manager“ zum Einsatz. Die Hauptaufgabe dieser „Wohlfühlspezialisten“ besteht darin, für zufriedene Mitarbeiter zu sorgen. Und es werden Auszubildende umworben – zum Beispiel mit „Azubi-Boss-Wochen“, in denen sie „Chefs“ sein dürfen.

Kita-Platz-Suche und Pizza-Partie

Zu den Pionieren dieser Entwicklung gehört die Leipziger Firma Spreadshirt. Dort sorgt Stefanie Nobis bereits seit 2011 für Wohlfühl-Atmosphäre. Die gelernte Hotel- und Tourismusmanagerin ist unter anderem für das Planen von Events und Freizeitangeboten zuständig. „Da ist von gemeinsamen Bar-Abenden bis zu unserem traditionellen Sommerfest alles dabei“, erzählt sie. Nobis kümmert sich auch um neu eingestellte Kollegen. „Das reicht vom Beantworten einfacher Fragen zum Arbeitsalltag bis zur Unterstützung bei Behördengängen und der Kita-Platz-Suche. Ich habe sogar schon mal bei der Auswahl eines Hochzeitskleides geholfen“, so die Feel-Good-Managerin.

Ein wichtiges Thema ist für sie das Gesundheitsmanagement. „Gemeinsam mit einer Kollegin aus der Personalabteilung organisiere ich Aktionen zur Gesundheitsprävention – zum Beispiel Yogakurse, Massagen oder die jährliche Grippeimpfung“, erzählt sie. Darüber hinaus betreut sie einen internen Blog, schreibt selbst viele Beiträge, geht auf Themensuche und motiviert andere, sich dort mitzuteilen. „Ich lasse mir viele tolle Kleinigkeiten für die Mitarbeiter einfallen. Zum Nikolaus gab es dieses Jahr bestickte Mützen für alle und für die Kollegen, die zwischen den Jahren arbeiten müssen, organisiere ich gerade eine Pizza-Party zum Mittagessen.“

Firmenrafting und Tischkicker-Turniere

Daniel Tieg ist auch so ein Feel-Good-Manager. Vor zwei Jahren wechselte er aus dem Medienbereich in das neue Betätigungsfeld in die mittelständische Kanzlei WKR. Das auf Verkehrs-, Familien- und Medizinrecht spezialisierte Legal-Tech-Unternehmen ist binnen vier Jahren allein am Standort Leipzig auf rund 50 Mitarbeiter gewachsen. Tieg sorgt hier nicht nur für frisches Obst, Erfrischungsgetränke und koordiniert das Mittagsangebot. Denn bei den Mitarbeitern sind noch andere Dinge gefragt. Beispielsweise gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit.

Zu den beliebtesten Aktivitäten in der WKR zählen ein Firmenlauf, ein Firmenrafting-Cup oder ein Tischkicker- Turnier. Tieg organisiert die Teilnahme der interessierten Kollegen und betreut die Teams. „Ich hatte den Begriff Feel-Good-Manager zwar schon gehört“, gesteht Tieg, „wusste allerdings nicht wie vielfältig die Aufgaben sind.“ Auch das WKR-Mitarbeitermagazin wird von ihm gestaltet.

Tiegs oberste Prämisse ist, das sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Was sich leicht anhört, ist jedoch nicht so einfach. „Ein Feel-Good-Manager muss ein Gespür für die Stimmung im Unternehmen entwickeln, sich in die Mitarbeiter hineinversetzen können, Empathie besitzen“, schildert er. „Wohlfühlen schafft Identität und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich unsere Kollegen gut mit der Firma identifizieren können.“ Wenn das gelinge, wirke es sich positiv auf das Unternehmen aus.

„Azubi-Boss-Wochen“ sollen zum Bleiben animieren

„Wir werden weiterhin sehr stark wachsen und wollen Mitarbeiter, die sich bei uns wohlfühlen“, kommentiert Firmengründer und WKR-Kanzleimanager Christoph Lattreuter diese Anstrengungen. „Denn es wird immer schwerer, qualifizierte Mitarbeiter auf dem Markt zu gewinnen.“ Ein Wohlfühlklima in der Firma helfe dabei. Außerdem reduziert es die Gefahr, dass erfahrene Angestellte abwandern.

Doch auch Auszubildende haben einen hohen Stellenwert. In der WKR wurde deshalb eine „Azubi-Boss-Woche“ eingeführt. Dann übernehmen die neun Auszubildenden alle drei Lehrjahre eine Woche lang die Leitung in den einzelnen Abteilungen. Sie verteilen Aufgaben, kümmern sich um das Qualitätsmanagement, greifen ein, wenn Fehler entdeckt werden. „In Anwaltskanzleien sind kleine Dinge wie zum Beispiel die Einspruchsfristen enorm wichtig“, erklärt Azubine Theresa Görne, angehende Rechtsanwaltsfachangestellte im zweiten Lehrjahr. „Weil in der WKR täglich rund 300 Postsendungen eingehen, muss bei der Bearbeitung genau darauf geachtet werden.“

Stundenlohn und Arbeitszeit sind nicht alles

Bei den Azubis kommt diese „Boss-Woche“ gut an. „Man sieht die Firma aus einer ganz anderen Perspektive“, meint Jonny Winter, angehender Kaufmann für Büromanagement im dritten Lehrjahr. „Außerdem bin ich dadurch selbstständiger und selbstbewusster geworden.“ Kanzleimanager Christoph Lattreuter ist vom Erfolg des Feel-Good-Managements und der „Boss-Woche“ überzeugt. Für immer mehr junge Fachkräfte seien Faktoren wie Stundenlohn oder Arbeitszeit nicht mehr die einzigen Kriterien, die einen attraktiven Arbeitsplatz ausmachen, hat er entdeckt.

Von Andreas Tappert