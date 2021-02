Fernwärme in Leipzig: Wie wichtig sind Tagebau und Kraftwerk Lippendorf im Winter?

Leipzig

Wenn in Leipzig die Wohnungen warm bleiben, liegt das auch am Braunkohlenkraftwerk Lippendorf. Denn rund 60 Prozent der in Leipzig genutzten Fernwärme werden zurzeit dort produziert. Damit das gelingt, dürfen die Kohlelieferungen nicht ausbleiben. Aktuell läuft der Abbau „trotz der schwierigen Wetterverhältnisse weitgehend reibungslos“, erklärte die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag) am Montag auf LVZ-Anfrage. Auch ein Zwischenlager sei gut gefüllt. Dort liege ein Vorrat, mit dem der Betrieb des Kraftwerks mehrere Tage sichergestellt werden kann, heißt es.

Fernwärme-Lieferung unverzichtbar

Im Katastrophen-Winter 1978, den nicht wenige mit der aktuellen Wetterlage vergleichen, spielten sich in den Braunkohlegebieten südlich von Leipzig dramatische Szenen ab: Der Abbau kam zum Erliegen, gefrorene Schienen machten den Kohle-Transport zu den Kraftwerken unmöglich. Und selbst wenn dies gelang, war die Kohle in den Waggons festgefroren und konnte nicht entladen werden. In vielen Orten fiel deshalb der Strom aus – auch in Leipzig.

„Aktuell gibt es überhaupt keinen Grund zur Sorge“, sagt Frank Viereckl, Kommunikationschef der stadteigenen L-Gruppe. Denn anders als damals erzeugt Leipzig heute in seiner Gas- und Dampfturbinenanlage an der Eutritzscher Straße Strom und Fernwärme selbst; außerdem wird Strom und Gas national und international zugekauft. „Es gibt im Moment keinen Ausfall – weder bei der Versorgung mit Strom noch mit Fernwärme oder Gas“, betont Viereckl. „Auch ein Eisregen, bei dem Überland-Strommasten brechen könnten, ist bislang nicht in Sicht.“

Doch auch heute ist Leipzig noch von der Braunkohle abhängig, die südlich der Stadt abgebaut wird. Denn das neue Leipziger Kraftwerk an der Bornaischen Straße, das die Stadt von Strom und Fernwärme-Lieferungen aus Lippendorf endgültig unabhängig machen soll, ist erst in etwa eineinhalb Jahren fertig. „Wenn Lippendorf in den nächsten Tagen ausfallen würde, hätten wir ein Problem“, sagt deshalb auch Sprecher Viereckl.

„Die Belastungen sind sehr hoch“

Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag), die Lippendorf betreibt, sieht aktuell keine Probleme. Die Anlagen würden trotz des Wintereinbruchs stabil produzieren. „Am Wochenende hatten wir nur einen Block am Netz, weil die Windkraftanlagen viel Strom eingespeist haben“, schildert dort Sprecherin Kathi Gerstner am Montag die Lage. „Weil der Wind jetzt nachgelassen hat, haben wir inzwischen beide Blöcke in Betrieb.“ Sie seien „voll am Netz“ und die Produktion werde „technisch gewährleistet“.

Doch Lippendorf kann nur Strom und Fernwärme produzieren, wenn dafür genug Braunkohle aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain eintrifft. Dafür ist die Mibrag zuständig. „Durch die extreme Wetterlage wie starker Schneefall und Minus-Temperaturen ändern sich die Einsatzbedingungen erheblich“, sagte Elke Hagenau von der Mibrag-Pressestelle am Montag. „Die Kollegen haben es vor allem mit Verwehungen und Anbackungen an den Geräten und Bändern zu tun, die durch mechanische Reinigung und Bewegen der Geräte behoben werden müssen. Kohle kann nicht im Homeoffice gefördert werden.“

Tagebau läuft rund um die Uhr

Im Unterschied zum Jahr 1978 ist auch im Tagebau die Technik stabiler geworden. „Heute wird die Braunkohle mit einer modernen Bandanlage direkt ins Kraftwerk geliefert“, schildert Sprecherin Hagenau. Und was geschieht, wenn die Wetterkapriolen noch bis Sonnabend andauern und Leipzig Temperaturen bis minus 20 Grad erlebt, wie es einige Wetterexperten befürchten? „Laut Wettervorhersagen wird die Situation in der Tat weiter angespannt bleiben“, so die Sprecherin. Der Tagebau laufe „rund um die Uhr“, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann.

