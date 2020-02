Florena zieht von Waldheim nach Leipzig um

Waldheim/Leipzig

Die Nachricht schlug in Waldheim ein wie eine Bombe: Spätestens bis 2023 will die Konzernmutter Beiersdorf den traditionsreichen Florena-Standort in Mittelsachsen mit seinen 250 Mitarbeitern schließen – und mit dem Werk nun doch ganz nach Leipzig umziehen. Für 220 Millionen Euro soll im Norden der Stadt direkt an der Autobahn 14 ein hochmodernes Werk auf die grüne Wiese gesetzt werden. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP), der mit dem Wegzug seine größten Gewerbesteuerzahler verliert, sprach von einem „Schlag in die Magengrube für Waldheim“.

Den Neubau in der Messestadt hatte Beiersdorf schon im Oktober 2019 angekündigt und vom Stadtrat auch schon den Zuschlag für den Kauf der 28 Hektar am nördlichen Stadtrand bekommen. Am Dienstag segnete nun auch der Aufsichtsrat von Beiersdorf in Hamburg das Projekt ab – und gab die 220 Millionen Euro für den Bau frei. Bisher hatte es aber stets geheißen, das neue Werk sei zusätzlich und habe keine Auswirkungen auf Waldheim. Der dortige Standort solle sogar zur Zentrale für Leipzig werden, hatte ein Sprecher damals gesagt.

Davon ist nun keine Rede mehr. Am Mittwoch verkündete das Unternehmen in Waldheim den eigenen Mitarbeitern, dass der Standort nun doch geschlossen wird – und man stattdessen nach Leipzig zieht. Allen Mitarbeitern aus Waldheim wolle man anbieten, mit nach Leipzig umzuziehen. „Das Projekt eröffnet eine völlig neue Beschäftigungsperspektive“, sagte der aus Hamburg angereiste Personalvorstand Zhengrong Liu. „Davon sollte zuvorderst die heutige Mannschaft aus Waldheim profitieren.“

Zhengrong Liu (Beiersdorf Personalvorstand, v.l.), Stephan Roelen (Betriebsleiter Waldheim), Mario Ast (stellvertretender Betriebsratsvorsitzender) und Jürgen Sager (Betriebsratsvorsitzender) verkünden in Waldheim die geplante Schließung. Quelle: Dirk Wurzel

„Wir wollen so viele wie möglich mitnehmen“, betonte auch Betriebsratschef Jürgen Sager, der die Nachricht zusammen mit dem Management überbrachte. Davon werde dann auch der neue Standort in Leipzig profitieren. Denn mit den Mitarbeitern aus Waldheim erhalte der Neubau in Leipzig ein leistungsstarkes Team, sagte Sager.

Bis zu 700 Jobs entstehen in Leipzig

Mindestens 200 Jobs sollen in Leipzig im ersten Schritt entstehen, wenn 2022 die Produktion anläuft. Weitere könnten bei Zulieferern hinzukommen, die sich rund um den Standort ansiedeln , sagte Personalvorstand Liu. Später könnten es dem Vernehmen nach sogar 700 Stellen werden. Am 15. Juli soll der Bau starten. Anders als in Waldheim sollen hier aber keine Cremes hergestellt werden, sondern Sprays. Die Creme-Produktion aus Waldheim will Beiersdorf dann auf andere Standorte verteilen.

Zwischen der Podelwitzer Straße (links) und der B 184/Maximilianallee (rechts) entsteht das Industriegebiet Seehausen II. Der Kosmetikriese Beiersdorf will dort ab 15. Juli 2020 sein neues Werk bauen. Das Areal liegt nördlich der Autobahn 14. Es grenzt an das Gewerbegebiet „Seehausen I“ (unten) und auch fast an Podelwitz (oben) an. Quelle: Patrik Moye

„Gern hätten wir das Projekt auf dem bestehenden Gelände in Waldheim realisiert“, sagte Betriebsratschef Sager. „Leider ist dies technisch so nicht möglich.“ Betriebsratsvize Mario Ast sprach von einem „emotionalen Moment“. Schließlich müsse man den 1852 gegründeten Traditionsstandort Waldheim aufgeben. Das neue Werk in Leipzig biete aber eine deutlich bessere Perspektive für die Belegschaft. „Wenn das Kämpfen nicht mehr die Erfolge bringt, die es braucht, muss man die Strategie ändern.“ Daher habe der Betriebsrat den Plänen am Ende zugestimmt.

