Flugbetrieb in Sachsen wieder angelaufen

Schkeuditz/Dresden/Erfurt

Nach den Sturmtief „Sabine“ ist an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden der innerdeutsche Flugbetrieb wieder angelaufen. Um 11.11 Uhr setzte in Schkeuditz die erste Eurowings-Maschine aus Düsseldorf auf – mit 11 Minuten Verspätung. 19 Minuten später lande auch in Dresden der erste Eurowings-Flug aus Düsseldorf, hier sogar ohne Verspätung. Das geht aus den Flugtafeln beider Airports hervor.

Am Morgen waren an beiden Airports noch alle innerdeutschen Flüge wegen der Orkanwarnung gestrichen worden. In Dresden waren zudem auch die Verbindungen nach Amsterdam und Zürich betroffen. Bis zum Mittag fielen in Leipzig/Halle acht Starts und sieben Landungen aus, in Dresden waren es sogar elf Starts und neun Landungen.

Auslandsflüge gingen weiter

Ganz geschlossen wurden beide Airport aber trotz des Sturms nicht. In Leipzig/Halle fanden alle Auslandsflüge wie geplant statt, darunter auch die Flüge nach Wien und Istanbul. In Dresden gab es dagegen bis zum Mittag nur einen Start: Sundair nach Fuerteventura. Der Eurowings-Airbus aus Düsseldorf war dann um 11.30 Uhr die erste Landung des Tages.

Keinerlei Auswirkungen hatte der Orkan auf den Flughafen Erfurt-Weimar: Montags gibt es dort derzeit ohnehin keine Flüge – und am Sonntag standen im Plan nur Starts und Landungen am Vormittag, als „Sabine“ Thüringen noch nicht erreicht hatte.

Von Frank Johannsen