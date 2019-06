Schkeuditz

Schon wieder ein Wechsel an der Spitze des Flughafens Leipzig/Halle: Johannes Jähn, der zuletzt nur noch für das operative Geschäfts am Schkeuditzer Airport zuständig war, verlässt das Unternehmen vorzeitig. „Der Aufsichtsrat des Unternehmens und Jähn haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Bestellung Jähns zum Geschäftsführer vor Ende der Vertragslaufzeit zu widerrufen“, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch überraschend mit. Eigentlich wäre sein Vertrag noch bis September 2020 gelaufen.

„Ich freue mich nach sehr interessanten und erfahrungsreichen Jahren auf eine neue berufliche Herausforderung“, sagte Jähn laut der Mitteilung. Weitere Details nannte der Flughafen zunächst nicht. Damit ist Götz Ahmelmann, der erst seit Oktober im Vorstand der Mitteldeutsche Flughafen AG, jetzt alleiniger Chef der Airports in Leipzig und Dresden. Jähns langjähriger Co-Geschäftsführer Markus Kopp hatte das Unternehmen bereits im Dezember verlassen, ebenfalls vorzeitig.

Von Frank Johannsen