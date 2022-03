Innovationen entwickeln und sie wirtschaftlich erfolgreich in die Märkte bringen – dieses Ziel verfolgt das Fraunhofer-Institut für Internationales Management und Wissensökonomie in Leipzig zusammen mit hiesigen Unternehmen. Und da befinden sich die Leipziger Beschäftigten in einer spannenden Zeit des Umbruchs, meint Institutsleiter und Ökonom Christian Growitsch.