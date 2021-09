Leipzig

Kaum ein Begriff steht so sehr für Modernität, wie Künstliche Intelligenz (KI). Je größer Datenmengen werden, je anspruchsvoller kontinuierliche Prozesse sind, umso mehr stoßen Menschen bei der Bewältigung an ihre Grenzen. Gut zwei Jahre lang haben Experten in Sachsen darüber beraten, wie der Freistaat bei dieser Zukunftstechnologie zum Motor und Nutznießer werden kann. Bei einer Konferenz von 200 Wissenschaftlern und Unternehmern am Freitag in der Leipziger Kongresshalle wurde Sachsens neue Strategie präsentiert.

„Wir sind bei dem Thema dabei, aber eben noch nicht ganz vorn“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Auftakt, der ein wenig an die berühmten Keynotes amerikanischer Tech-Giganten erinnerte. In Dresden gebe es beispielsweise eine erfolgreiche Chip-Industrie, in Leipzig innovative Forschung. Dennoch seien andere Bundesländer eben auch noch besser aufgestellt.

Klar sei, der kleine Freistaat könne nicht in allem immer erfolgreich sein. „Wir sind schließlich nicht Bayern, das nicht weiß, wo es mit dem Geld hin soll“, scherzte Kretschmer. Deshalb gelte es, sich auf bestimmte Bereiche der Entwicklung zu konzentrieren. Und dabei soll in Sachsen künftig das Thema Künstliche Intelligenz Priorität haben.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 2. von links) im Gespraech mit Iris Ploeger (BDI), Ulf Heinemann (Robotron GmbH), Dr. Peter Schneider (Fraunhofer IIS/EAS), Prof. und Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl (TU Chemnitz) Quelle: Staatskanzlei / Pawel Sosnowski

Sachsen will KI-Vorreiter in Deutschland sein

Bis 2025 will der Freistaat zu einem der führenden Forschungs- und Innovationsstandorte Deutschlands aufsteigen, sagt Oliver Schenk, Chef der Staatskanzlei. Bei ihm werden die Bemühungen der Regierung gebündelt. Konkrete Investitionssummen zu nennen sei schwierig, sagt er. Es sei Engagement in sehr vielen Bereichen nötig. Als Gradmesser nannte der Staatsminister aber den bereits beschlossenen Aufbau eines KI-Großrechners in Leipzig innerhalb von fünf Jahren für insgesamt 46 Millionen Euro.

Als wichtiger Kern der neuen Strategie gilt die Vernetzung der bereits vorhandenen Akteure – getreu dem Motto: Erstmal die Stärken stärken. Bisher fehle es dafür allerdings an einer konkreten Austauschplattform, die nun „Kompetenzstelle KI“ heißen und bei der Digitalagentur Sachsen (DiAS) von Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) angesiedelt werden soll.

KI für Handwerker: Statt Baugerüst eine Drohne

Nicht nur große Industrie und Forschung sollen hier besser zusammenfinden können, sondern auch mittelständische Betriebe und Handwerker von der Zukunftstechnologie profitieren. „Beim Anstreichen von Häusern muss aktuell noch ein Gerüst aufgebaut werden. Künftig könnten die Arbeiten auch Drohnen übernehmen“, prognostizierte Schenk.

Sachsens Verwaltung soll nicht nur digitaler, sondern auch mit mehr Technik ausgestattet werden – schließlich gehe es auch hier vor allem um große Datenmengen, die verarbeitet werden müssten. Schon jetzt würden beispielsweise viele Steuererklärungen nicht mehr von Hand, sondern mit künstlicher Intelligenz bearbeitet, sagt Schenk. In Zukunft soll die Technik in den Amtsstuben noch mehr Aufgaben automatisiert übernehmen.

Weitere KI-Professuren geplant – Spitzenforscher im Anflug

Ohne erfolgreiche Forschung sind Innovationen in Unternehmen und Verwaltung allerdings nur schwer denkbar. Sachsen ist hierbei mit seinem KI-Forschungszentrum ScaDS.AI in Leipzig und Dresden schon gut aufgestellt. Dort sollen nun zusätzliche Professuren finanziert werden, damit junge Informatik-Talente noch gezielter den Weg in den Freistaat finden. Big-Data-Experte und ScaDS.Ai-Direktor Erhard Rahm freute sich am Freitag, dass es bereits gelungen sei, den KI-Spitzenforscher Sayan Mukherjee aus den USA für eine Lehrtätigkeit in Leipzig zu gewinnen.

Nicht zuletzt müsse das Thema auch in den Schulalltag integriert werden, um junge Menschen darauf vorzubereiten und zu begeistern. Entsprechende Absprachen seien mit Kultusminister Christian Piwarz (CDU) bereits getroffen worden, sagte Schenk.

„KI hat das Potenzial, unsere globalen Probleme zu lösen. Sie ist nicht Fiktion, sondern bereits Realität“, weiß Uwe Gäbler, Entwicklungschef bei Infineon in Dresden. Inzwischen gebe es die Technik, um Künstliche Intelligenz tatsächlich auch breit anzuwenden. Nun gehe es darum, die Anwendungen noch mehr nutzbar zu machen. „Und wir müssen aus Sachsen eine Leuchtturm-Wirkung erzielen, um für Talente sichtbarer zu werden“, so Gäbler.

Von Matthias Puppe